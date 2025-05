Download statt Ausdruck: Miele setzt bei Gebrauchsanleitungen auf mehr Nachhaltigkeit

Miele & Cie. KG

Gebrauchsanweisungen verursachen bei Miele jedes Jahr Druckkosten in Millionenhöhe. Zudem erfordert deren Herstellung rund 1.500 Tonnen Papier - das entspricht in etwa dem Baumbestand des Stadtparks El Retiro in Madrid. Durch schrittweise Umstellung auf digitale Gebrauchsanweisungen reduziert Miele den Papierverbrauch deutlich. Eingesparte Kosten kann das Unternehmen in Innovationsvorhaben investieren. Besonders relevante Informationen wie Sicherheitshinweise sind Produkten weiterhin gedruckt beigelegt.

"Die Teilumstellung von gedruckten auf digitale Anleitungen unterstreicht unser Engagement für nachhaltiges Wirtschaften", sagt Projektleiter David Kavermann. "Durch Papiereinsparung schützen wir die Umwelt und reduzieren zugleich unsere Druckkosten um etwa die Hälfte. Die eingesparte Summe können wir strategisch sinnvoll in Zukunftsprojekte investieren", so Kavermann. Stattdessen setzt Miele verstärkt auf den Webauftritt, wo Verbraucherinnen und Verbraucher Handbücher herunterladen können. Mehr als 4.000 Downloads pro Tag, rund 1,5 Millionen jährlich, bestätigen die Relevanz dieses Angebots. Zusätzlich erleichtern digitale Inhalte Kundinnen und Kunden, schnell Antworten auf Fragen rund um Miele-Produkte zu erhalten - auch per Tablet oder Smartphone. Hierzu bietet das Unternehmen online auch Service-Videos an.

Miele legt Wert darauf, dass analoge Anleitungen nicht gänzlich der Vergangenheit angehören. "Viele Menschen glauben, in heutigen Zeiten würden Gebrauchsanweisungen nicht mehr gelesen", erklärt Kavermann. "Wir wissen aus Befragungen, dass 90 Prozent unserer Kundinnen und Kunden dies nach wie vor tun." Daneben gibt es auch zahlreiche rechtliche Anforderungen - etwa zur Bereitstellung von Hinweisen zur sicheren Installation und bestimmungsgemäßen Verwendung. "Druckvarianten bleiben relevant, wir reduzieren lediglich deren Umfang, ergänzen sie um papierlose Downloads und digitale Zusatzangebote", so Kavermann.

Mit dem eingeschlagenen Weg erfüllt Miele veränderte Kundenbedürfnisse bestmöglich und behält auch sein Nachhaltigkeitsziel im Blick, CO2 in der Lieferkette weiter zu senken.

Über Miele: Seit mehr als 125 Jahren folgt Miele seinem Markenversprechen "Immer Besser" in Bezug auf Qualität, Innovationskraft und zeitlose Eleganz. Das weltweit aufgestellte Unternehmen für Premium-Hausgeräte begeistert Kundinnen und Kunden mit wegweisenden Lösungen im vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den gewerblichen Einsatz etwa in Hotels oder Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Mit langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen ist seit 1899 im Besitz der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Miele mit rund 23.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 5,04 Milliarden Euro. Das globale Netzwerk umfasst 19 Produktionsstandorte sowie rund 50 Service- und Vertriebsgesellschaften (Stand: Februar 2025). Hauptsitz ist Gütersloh in Nordrhein-Westfalen.

