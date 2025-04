Miele & Cie. KG

Neue Geschirrspüler setzen Maßstäbe in puncto Energieeffizienz: Jetzt mit der höchsten Klasse A

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gütersloh (ots)

Umfassendes Upgrade mit energieeffizientestem Sortiment aller Zeiten

Höchste Energieeffizienzklasse A - erhältlich von Einstiegs- bis Premiummodell

Top-Feature AutoOpen für bessere Trocknungsergebnisse jetzt in allen Preisklassen

Energie clever sparen und die Umwelt schonen - nachhaltig spülen war noch nie so einfach. Miele bietet die beste Energieeffizienzklasse A jetzt in allen Vermarktungsklassen an - ganz ohne Abstriche bei Reinigungsleistung, Komfort oder Langlebigkeit. Die neuen Spülermodelle G 5000 Active und Active Plus sind ab Mai 2025 im Handel erhältlich.

Mit fast 100 Jahren Erfahrung steht Miele wie kaum ein anderer Hersteller für Kompetenz beim Geschirrspülen. Bereits heute tragen mehr als die Hälfte der in Deutschland verkauften Miele-Geschirrspüler das Label A oder B. Miele hebt sich damit deutlich vom Markt ab und baut die Spitzenposition in puncto Nachhaltigkeit nun noch weiter aus. Mit dem umfassenden Portfolio-Upgrade der Baureihen G 5000 wird die höchste Energieeffizienz nun in allen Preisklassen angeboten und kommt damit dem wichtigsten Kaufentscheidungskriterium von Konsumentinnen und Konsumenten nach.

Modernste Technik für nachhaltige Leistung

Die komplett überarbeiteten Nachfolgemodelle erreichen Spitzenwerte in der Energieeffizienz mit einer optimalen Balance aus reduziertem Stromverbrauch und angepassten Programmlaufzeiten sowie -temperaturen. Hierbei spielt insbesondere die automatische Türöffnungsfunktion AutoOpen eine entscheidende Rolle, die bislang ausschließlich den höherpreisigen Geräten vorbehalten war. Bei dieser Funktion wird die Heizphase am Ende des Spülprogramms gezielt früher abgeschaltet, um den Energieverbrauch signifikant zu senken. Zugleich öffnet sich die Tür einen Spalt und erreicht dadurch eine gezielte Luftzirkulation, die die Restfeuchte auf natürliche Weise entweichen lässt. Dabei bleibt die Küchenmöbelfront unversehrt - ein Aspekt, dem Miele besondere Aufmerksamkeit schenkt, um die Langlebigkeit und Ästhetik der umliegenden Möbelflächen dauerhaft zu bewahren. Für optimale und komfortable Ergebnisse bei der Trocknungsleistung. Auch hier erfüllt das neue Portfolio eines der wichtigsten Nutzungskriterien: das optimale Trocknungsergebnis. Als weiteres Komfort-Feature bieten die G 7000 Geräte die automatische Dosierhilfe AutoDos mit integrierter PowerDisk. Diese dosiert präzise die richtige Menge an Pulvergranulat, verhindert zuverlässig Unter- oder Überdosieren und gewährleistet so gleichbleibend hohe Reinigungsergebnisse.

"Nachhaltigkeit gehört bei uns zur Grundausstattung - auch in der Einstiegsklasse. Hier haben wir sogar Sprünge in der Energieeffizienz um bis zu drei Labelklassen umsetzen können. Unser Ziel war es, umweltfreundliches Spülen als Selbstverständlichkeit zu etablieren, nicht als optionales Extra", erklärt Dr. Michael Junker, Senior Vice President Business Unit Dishwashing bei Miele. "Unser überarbeitetes Geschirrspüler-Sortiment bietet ein überzeugendes Gesamtpaket, das energieeffiziente Spülprogramme und Funktionalität mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis vereint." Mehr Ausstattung, gleicher Preis: Trotz Sortimentsaufwertung bleibt der Preis unverändert -vollintegrierte Geschirrspüler sind zum Beispiel ab 999 Euro (unverbindliche Servicepreis-Empfehlung für Deutschland) erhältlich.

Wie alle Miele-Geschirrspüler ist selbstverständlich auch das überarbeitete Portfolio auf eine Lebensdauer von 20 Jahren getestet - ein weiterer Beleg für den ganzheitlichen Qualitätsanspruch. Mit dem noch konsequenter auf Ressourcenschonung und Effizienz ausgerichteten Portfolio unterstreicht Miele erneut, dass Nachhaltigkeit mehr ist als nur ein Energieeffizienzlabel. Sie zeigt sich auch in einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen über den gesamten Lebenszyklus.

Die Pressemitteilung und Bildmaterial zum Download finden Sie hier.

Über Miele: Seit mehr als 125 Jahren folgt Miele seinem Markenversprechen "Immer Besser" in Bezug auf Qualität, Innovationskraft und zeitlose Eleganz. Das weltweit aufgestellte Unternehmen für Premium-Hausgeräte begeistert Kundinnen und Kunden mit wegweisenden Lösungen im vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den gewerblichen Einsatz etwa in Hotels oder Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Mit langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen ist seit 1899 im Besitz der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Miele mit rund 23.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 5,04 Milliarden Euro. Das globale Netzwerk umfasst 19 Produktionsstandorte sowie rund 50 Service- und Vertriebsgesellschaften (Stand: Februar 2025). Hauptsitz ist Gütersloh in Nordrhein-Westfalen.

Original-Content von: Miele & Cie. KG, übermittelt durch news aktuell