Beste Chancen für die Zukunft: Jetzt für den Masterstudiengang "Computer Science" am Hasso-Plattner-Institut bewerben

Am 1. November beginnt die Bewerbungsphase für den Masterstudiengang "Computer Science" an der gemeinsamen Digital Engineering Fakultät des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) und der Universität Potsdam.

Studieninteressierte können sich bis zum 1. Dezember für den Studienstart im Sommersemester 2025 bewerben.

Der Masterstudiengang "Computer Science" wird am HPI seit dem Wintersemester 2024/25 angeboten und vereint als interdisziplinärer, englischsprachiger Studiengang diverse Informatikdisziplinen. Studierende werden befähigt, die digitale Zukunft aktiv und verantwortungsbewusst mitzugestalten: von der Anwendung digitaler Medizin bis zur Gestaltung künstlicher Intelligenz.

Weitere Infos zum Studiengang gibt es hier: https://ots.de/0deKOU

Informationsveranstaltung zum Masterstudiengang "Computer Science" am 4. November

Für Studieninteressierte veranstaltet das HPI am 4. November eine digitale Informationsveranstaltung. Von 15:00-16:30 können Teilnehmende den Studiengang "Computer Science" im Detail kennenlernen und ihre Fragen stellen. Um eine Anmeldung wird gebeten unter: https://ots.de/rBIohn

In den Masterstudiengängen des Hasso-Plattner-Instituts können Studierende ihr Fachwissen in den modernsten Bereichen der Informatik am Campus am Griebnitzsee vertiefen und gleichzeitig auch die nötigen Professional Skills erlangen. Das Studium unterstützt die Studierenden zudem bei ihrem Karriereweg im Bereich Forschung, Gründung und Wirtschaft. Verschiedene Kooperationsprogramme fördern den internationalen Austausch und Karrieremessen ermöglichen es Studierenden, schon früh Kontakte in die Berufsbranche zu knüpfen. Das HPI bildet seit nun 25 Jahren erfolgreich international wettbewerbsfähige IT-Fachleute aus. Zusätzlich zu praxisnahen universitären Studiengängen für die digitale Zukunft bietet das HPI auch eine erstklassige Ausstattung sowie einen besonders guten Betreuungsschlüssel. Damit bietet das HPI alle Vorteile einer privaten Ausbildungsstätte ohne die üblicherweise damit zusammenhängenden hohen Studienkosten.

Weitere Infos zur Bewerbung und den Link zum Bewerbungsportal finden Sie unter https://hpi.de/studium/bewerbung/.

