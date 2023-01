Deutsche Umwelthilfe e.V.

Einladung: Gegen den klimaschädlichen Abrisswahn: Deutsche Umwelthilfe präsentiert Rechtsgutachten zur Genehmigungspflicht für Gebäudeabrisse

Berlin (ots)

Täglich werden in Deutschland Gebäude abgerissen und neugebaut, obwohl sie durch Sanierung, Umbau oder Erweiterung erhalten werden könnten. Dies steht dem dringend notwendigen Klimaschutz im Gebäudesektor erheblich entgegen. Deswegen hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) im Dezember Maßnahmen zur Verhinderung willkürlicher Gebäudeabrisse angekündigt und ein Rechtsgutachten zur Umsetzung einer verpflichtenden Abrissgenehmigung in Auftrag gegeben. Das Rechtsgutachten untersucht, in welchen bestehenden Gesetzen eine Genehmigungspflicht für Gebäudeabrisse verankert und wie eine Abrissgenehmigung an Umwelt- und Klimaschutz geknüpft werden kann.

Das Gutachten und die politischen Schlussfolgerungen daraus möchten wir Ihnen in einer digitalen Pressekonferenz vorstellen. Wir bitten um Anmeldung unter presse@duh.de.

Datum:

Donnerstag, 12. Januar 2023, 10:00 Uhr

Einwahllink:

Teilnehmende:

Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH

Prof. Dr. Remo Klinger, Geulen & Klinger Rechtsanwälte

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell