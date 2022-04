Deutsche Umwelthilfe e.V.

Einladung: Start der bisher größten Mitmachaktion zu "Mehrweg ist Klimaschutz" - Bundesregierung muss Kampf gegen Einweg-Plastikflaschen und Dosen verschärfen

Berlin (ots)

Die "Mehrweg-Allianz" startet die bisher größte und umfangreichste Mitmachaktion im Rahmen der Verbraucherschutzkampagne "Mehrweg ist Klimaschutz". Die derzeitige Klima- und Energiekrise macht nach Ansicht der in der Mehrweg-Allianz zusammengeschlossenen Verbände ein engagiertes politisches Handeln unumgänglich. Die Herstellung von über 17 Milliarden Einweg-Plastikflaschen in Deutschland verschlingt jährlich hunderttausende Tonnen Rohöl und Erdgas. Obwohl die neue Bundesregierung bereits knapp 150 Tage im Amt ist und eine Förderung von Mehrwegsystemen versprochen hat, ist bisher wenig passiert. Die "Mehrweg-Allianz" stellt deshalb Forderungen an Umweltministerin Steffi Lemke zur Bekämpfung der Einweg-Müllflut und startet eine neue Publikumsaktion, um die Menschen von den ökologischen Vorteilen von Mehrweg-Getränken zu überzeugen.

Die Pressekonferenz der "Mehrweg-Allianz" wird als Hybrid-Veranstaltung angeboten, mit einem Präsenztermin in der Bundesgeschäftsstelle der Deutschen Umwelthilfe in Berlin sowie einem Livestream über Zoom. Bitte melden Sie sich an unter presse@duh.de und teilen Sie dabei mit, ob Sie digital oder in Präsenz teilnehmen möchten. In der Bundesgeschäftsstelle gilt die 3G-Regel.

Datum:

Mittwoch, 27. April 2022 um 10 Uhr

Einwahldaten:

https://us02web.zoom.us/j/86137825488

Meeting-ID: 861 3782 5488

Teilnehmende:

Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin Deutsche Umwelthilfe

Dr. Jens Oldenburg, Geschäftsführer Stiftung Initiative Mehrweg

Dirk Reinsberg, Geschäftsführender Vorstand Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels

Günther Guder, Geschäftsführender Vorstand PRO MEHRWEG - Verband zur Förderung von Mehrwegverpackungen

Roland Demleitner, Geschäftsführer des Verbandes Private Brauereien Deutschland

Andreas Vogel, Vorstand des Verbandes des Deutschen Getränke-Einzelhandels

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell