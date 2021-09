Kosmetik Schmidt

Massage für Frauen Bredeney, Werden, Rüttenscheid - Kosmetikstudio Katharina Schmidt hat sich zum Platzhirsch entwickelt.

Katharian Schmidt´s Kosmetikstudio in Essen-Kettwig offeriert unterschiedliche Dienstleistungen rund um eine einzigartige und ganzheitliche Schönheitspflege an. Nebst der weitreichenden Hautkompetenz und hochwirksamen Pflegeprodukten hat Inhaberin Katharina Schmidt feminine Beauty-Rituale im Angebot. Intensive Pflege für Body und Gesicht komplettieren sich hier mit Elementen des Beauty Spa, der Wellness und Massage für Frauen. Dadurch wird ein Schönheitstag im Kosmetikstudio zu einer persönlichen Auszeit vom Alltag und steckt voller Harmonie, die innere und äußere Schönheit schafft.

Gerade im Falle, dass Sie auf der Recherche nach "Massage für Frauen Bredeney, Werden, Rüttenscheid" sind, haben Sie mit Kosmetikstudio Katharina Schmidt aus Essen Kettwig den perfekten Anbieter gefunden.

Für Katharina Schmidt beginnt Schönheit im Inneren und strahlt nach außen. Ihre Behandlungsformen konzentrieren sich nicht allein auf die Hautpflege, sondern auch auf die Betrachtung von Energiepunkten, die für den Selbstausdruck wesentlich sind, um die individuellen Potenziale und Stärken bewusst zum Vorschein zu transportieren. Am Beginn jeder Behandlung des Gesichts steht ein Beratungsgespräch, in dem Katharina Schmidt Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse beachtet, bevor sie einen individuellen Gesichtsplan für Sie entwickelt.

Ein exklusives Programm nennt sich "Beauty by the Doc". Hier begleitet Katharina Schmidt Frauen, die eine Schönheitsoperation vor sich haben. Vor der OP bereitet die Expertin die Haut optimal auf den anstehenden Eingriff vor. Und danach unterstützt die manuelle Lymphdrainage dabei, dass Schwellungen rascher nachlassen und hierdurch die Ausfallzeit nach der Operation so gering wie möglich ausfällt.

Katharina Schmidt bietet darüber hinaus unzählige Beauty Extras an, die von Treatments der Hände und Augen über Ganzkörpermassagen bis hin zum Waxing reichen. Auf diese Weise setzt sich die Kundin ihren individuellen Schönheitstag zusammen und arrangiert Anwendungen im Beauty Spa mit Massagen für Frauen. Das Ambiente sorgt dabei für eine Atmosphäre, in der man sich wohl und geborgen fühlt.

Die Geschäftsinhaberin verfolgt in ihrem Schönheitssalon einen holistischen Ansatz, dem sie seit 25 Jahren treu geblieben ist. Im Anschluß an ihre Ausbildung in der renommierten Kosmetikschule Schrammek in Essen und einem Praktikum in der dermatologischen Praxis Buljanovic Kröpfl arbeitete sie im Breitenbacher Hof in Düsseldorf und als Kosmetikerin in einer Schönheitsfarm im hochalpinen Raum. Dort schon lag ihr Hauptaugenmerk auf dem Zusammenspiel von Schönheit und inneren Balance. Anmut entsteht nicht allein von außen, sondern ebenfalls von innen. Dies beginnt bei einer gesunden Ernährung und geht über Körperertüchtigung bis hin zur ureigenen Einstellung und dem seelischen Befinden.

Im Jahr 2009 erkannte Schmidt am eigenen Körper, dass zahlreiche teure Kosmetikprodukte mit oftmals bedenklichen, toxischen Wirkstoffen oder Inhaltsstofffen belastet sind, die gewiss nicht nur der Oberfläche der Haut schaden, sondern andere Nebeneffekte haben. Das In eine andere Richtung denken lenkte ihren Fokus auf bionome Pflegeprodukte mit langfristiger Verträglichkeit, einem Maximum an Wirksamkeit und wissenschaftlich fundierten Wirkstoffen. Selbstredend sind die Produkte frei von konservierenden Stoffen, Mineralöl, Duftstoffen und Wirkstoffen tierischer Herkunft. Dr. Baumann ist ein deutsches Unternehmen das global, die alleinige Pflegeserie produziert, die zu 100% aus hautidentischen Bestandteilen und Vitaminen besteht.

Ziel ist es, ob bei Linien, Fältchen, Akne oder anderweitigen Aufgabenstellungen, die Haut ins Gleichgewicht zu bringen. Lymphtätigkeit, Durchblutung und Hautspannung bewirken ein wunderbares Hautbild und festes Gewebe. Die exklusive, ganzheitliche Schönheitspflege folgt dem Leitbild "Gut aussehen und sich gut fühlen".

Ein Wellness Tag ist ein schönes Geschenk für Ihren Partner oder eine besondere Freundin. Die Gutscheine für einen Wellness Tag, Beauty Tag oder Schönheitstag sind äußerst beliebt!

Nachfolgende Serviceleistungen bietet das Kosmetikinstitut Katharina Schmidt: Kosmetische Gesichtsbehandlung, Massage für Frauen, Wellness für Frauen, Waxing, Maniküre und Brauen färben.

Mehr Auskünfte, auch zum Thema "Massage für Frauen Bredeney, Werden, Rüttenscheid", erlangen Sie unter https://kosmetik-essen-schmidt.de/

