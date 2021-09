Deutsche Umwelthilfe e.V.

Einladung: Deutsche Umwelthilfe startet Klimaklagen mit Kindern und Jugendlichen gegen fünf weitere Bundesländer vor dem Bundesverfassungsgericht

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) setzt ihren juristischen Kampf für mehr und ausreichenden Klimaschutz in den Bundesländern mit einem großen Schritt fort. Sie startet und unterstützt Klima-Verfassungsbeschwerden von Kindern und Jugendlichen in fünf weiteren Bundesländern. Grundlage ist der historische Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts im Frühjahr. Viele notwendige Maßnahmen im Kampf gegen die Klimakrise liegen in der Verantwortung der Bundesländer, bei denen es in Sachen Klimaschutz noch deutlich schlechter aussieht. Teilweise fehlen gesetzliche Regelungen gänzlich. Die DUH nimmt daher nach der Bundesregierung auch die Landesregierungen in die Pflicht.

Die DUH stellt die neuen Verfassungsbeschwerden gemeinsam mit den jungen Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern auf einer digitalen Pressekonferenz vor. Die juristischen Einordnungen liefert Remo Klinger, der neben den neuen Klimaklagen bereits die erfolgreichen von der DUH unterstützten Verfassungsbeschwerden juristisch vertreten hat.

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie findet die Pressekonferenz digital über Zoom statt.

Datum:

Montag, 13. September 2021 um 10 Uhr

Einwahldaten:

https://us02web.zoom.us/j/85855800943

Meeting-ID: 858 5580 0943

Teilnehmende:

Prof. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Geulen & Klinger

Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH

Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin DUH

