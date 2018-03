Ocean Sun Festival auf MS EUROPA: Komposition aus Musik und Meer

Hamburg (ots) -

- Musikkreuzfahrt mit MS EUROPA, vom 29.05. bis 12.06.2018 - Internationale Klassik-Stars wie Ray Chen, Xavier de Maistre, Modigliani Streichquartett - Elfte Ausgabe des Klassikfestivals auf hoher See

Wenn die EUROPA im Mai 2018 von Nizza aus Richtung Bilbao in See sticht, wird sie zur Bühne für zahlreiche Stars der klassischen Musik. Bereits zum elften Mal findet dann das Ocean Sun Festival an Bord des Fünf-Sterne-Plus-Schiffes* von Hapag-Lloyd Cruises statt. Internationale Klassik-Größen der Gegenwart, wie Ray Chen, Xavier de Maistre, das Modigliani Streichquartett oder David Orlowsky, kreieren eine außergewöhnliche Komposition, wenn Meer und Musik eine Verbindung eingehen und sich ein Festival feinster Kammermusik für die Gäste bietet.

Klänge klassischer Musik treffen auf die Töne des Mittelmeeres und erzeugen die magische Atmosphäre, die das Ocean Sun Festival an Bord der EUROPA zu einem besonderen Erlebnis für die maximal 400 Gäste macht. Das Luxus-Kreuzfahrtschiff wird zum schwimmenden Konzerthaus, während sich der Vorhang in diesem Jahr für den italienischen Ausnahme-Pianisten Alessio Bax öffnet, für den jungen Violinisten Ray Chen, welcher Kritiker international begeistert, für das international erfolgreiche französische Quatuor Modigliani, für die niederländischen Pianistenbrüder Lucas und Arthur Jussen, deren Alben bereits jetzt die Klassik-Charts stürmen, oder für den deutschen Klarinettisten und ECHO-Klassik Preisträger David Orlowsky. In den Konzertsälen an Bord, wie der eleganten Europa-Lounge oder dem rundum verglasten Club Belvedere am Bug des Schiffes, kommen die Gäste in exklusiver, fast privater Atmosphäre in einmaligen Klassik-Genuss und erleben die Künstler hautnah.

Auf der Route entlang der sonnigen Mittelmeerküste erleben die Gäste nicht nur an Bord der EUROPA musikalischen Hochgenuss, sondern auch an ausgewählten Orten an Land. So tritt das Orchestra de Cadaquès in Barcelona in der architektonischen Pracht des einstigen Handelshauses "La Llotja" auf. Das international gefeierte katalanische Orchester wird begleitet von zwei Ausnahme-Künstlern, dem Harfen-Virtuosen Xavier de Maistre und der legendären und international gefeierten Grande Dame der Kastagnetten, Lucero Tena.

Musikkreuzfahrt mit MS EUROPA, vom 29.05. bis 12.06.2018 (14 Tage) von Nizza nach Bilbao über Bastia/Korsika, Bonifacio/Korsika, Alghero/Sardinien, Mahon/Menorca, Barcelona, Valencia, Malaga, Portimao und Lissabon. Die Kreuzfahrt ist buchbar ab 7.080 Euro pro Person inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen zur Reise unter: https://www.hl-cruises.de/EUR1811

* laut Berlitz Cruise Guide 2018

