Neue Gesellschaft ab 1. April: LichtBlick Geschäftsbereich Energy as a Service und Installion verschmelzen zu einer Marke

Hamburg (ots) - In einem Pilotprojekt zur Kampagne "Umwelten voraus" hat LichtBlick in Zusammenarbeit mit Weischer.JvB und NFQ I Digital Creatives erstmals die Ausspielung von Digital Out of Home Werbemitteln an den deutschen Strommix gekoppelt. Nur wenn der Anteil erneuerbarer Energien in der stündlichen Stromproduktion in Deutschland gerade bei mindestens 50 Prozent ...

mehr