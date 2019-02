TeamBank AG

TeamBank setzt Wachstumskurs auch 2018 fort

Nürnberg (ots)

- Ratenkreditbestand und Anzahl der Kunden legten in einem herausfordernden Wettbewerbsumfeld weiter zu - Über 400 Millionen Euro Wertschöpfung für die Genossenschaftliche FinanzGruppe erwirtschaftet - Auch für das laufende Jahr erwartet die TeamBank ein kräftiges Wachstum im Ratenkreditbestand

Die TeamBank AG, mit der Produktfamilie easyCredit der Experte für Liquiditätsmanagement in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, ist auch im Geschäftsjahr 2018 weiter nachhaltig und profitabel gewachsen. Der Ratenkreditbestand lag gemäß den vorläufigen Zahlen zum 31. Dezember 2018 bei 8,2 Milliarden Euro (+6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Die Anzahl der Kunden stieg im Vorjahresvergleich um 5,2 Prozent weiter auf 877.000.

Mit insgesamt 55 neu gewonnenen und reaktivierten Partnerbanken hat die TeamBank die Zusammenarbeit mit den Genossenschaftsbanken in Deutschland und Österreich weiter ausgebaut. In Summe kooperieren 89 Prozent aller deutschen Genossenschaftsbanken mit der TeamBank (+1 Prozentpunkt gegenüber 2017).

Das erfolgreiche Geschäftsjahr 2018 wird auch durch das solide Betriebsergebnis vor Steuern in Höhe von 144,6 Millionen Euro reflektiert (alle Zahlen nach IFRS)*. Durch die weiterhin gute Bestands- und Risikoentwicklung ist die Risikovorsorge um 0,4 Prozent auf 70,3 Millionen Euro gesunken. Wachstumsbedingt hat sich der Verwaltungsaufwand aufgrund höherer Aufwendungen für Personal, IT und Werbung im Berichtsjahr erwartungsgemäß um 3,9 Prozent auf 221,9 Millionen Euro erhöht. Darin spiegeln sich insbesondere gezielte Investitionen in die Bereiche Data Analytics und Informationstechnologie wider.

Die Cost-Income-Ratio befindet sich mit 50,8 Prozent auf weiterhin stabilem Niveau. Die Bilanzsumme erhöhte sich im Geschäftsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 6,6 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro. Im Berichtsjahr wurden an die Partnerbanken in Deutschland 260,6 Millionen Euro (+4,9 Prozent) an Provisionen ausgeschüttet. Die Wertschöpfung im Verbund beläuft sich auf insgesamt 405,2 Millionen Euro (+2,2 Prozent).

"Als Kompetenzzentrum für modernes Liquiditätsmanagement für die Genossenschaftsbanken ist es seit über 15 Jahren unser großes Anliegen, unsere Partner bei ihrem nachhaltigen und profitablen Wachstum zu unterstützen. Daher freut es uns besonders, dass wir im vergangenen Geschäftsjahr die Summe unserer Provisionszahlungen noch einmal deutlich steigern konnten", erläutert Alexander Boldyreff, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG.

Convenience durch exzellenten Service als Erfolgsfaktor

Die TeamBank differenziert sich im Wettbewerb durch ein attraktives Produktangebot mit überdurchschnittlichem Service. Sie schafft herausragende Erlebnisse für Kunden, ohne dass sie von den komplexen "Backstage-Prozessen" etwas bemerken. Dies wird durch die immer bessere Funktionsfähigkeit des Ökosystems für Liquiditätsmanagement unterstrichen. Die miteinander vernetzten Produkte und Services bieten dem Kunden ein unbeschwertes Nutzungserlebnis, gleich welchen Weg der Beratung er wählt. "Die Währung der Zukunft ist Convenience und hier setzen wir an", so Alexander Boldyreff.

Im Rahmen dessen wurde auch die bereits seit dem Jahr 2009 angebotene easyCredit-Finanzreserve weiterentwickelt, welche durch eine Laufzeitverlängerung und der Möglichkeit des Direktabrufs im Kundenportal weiter optimiert wurde. In 2018 konnte das Neugeschäft der Finanzreserve gegenüber dem Vorjahr um 29 Prozent gesteigert werden. Die easyCredit-Finanzreserve kann mittlerweile gut 12 Prozent des gesamten Neugeschäfts auf sich verbuchen.

Auch der im Jahr 2018 eingeführte easyCredit mit Kontoblick, der auf einem vereinfachten Online-Bestellprozess basiert, wurde sehr gut von den Kunden angenommen. Bereits jede dritte Onlineanfrage wird mittlerweile auf diesem Weg generiert. Zudem erledigen die Kunden rund ein Drittel aller Bestandsservices selbstständig im Kundenportal.

Zum Stichtag 31. Dezember 2018 haben bereits mehr als 1.250 Händler die Teilzahlungslösung ratenkauf by easyCredit angebunden. Der Prozess für Händler und Kunden ist 2018 noch einfacher geworden und zahlt auf das Ziel der TeamBank ein, stets ein unbeschwertes Nutzungserlebnis zu bieten. In Summe konnte die TeamBank mit dem Produkt ratenkauf by easyCredit bereits über 15.000 Kunden begeistern.

Die FinanzApp fymio zählt zum 31. Dezember 2018 über 35.000 aktive Kunden und konnte im vergangenen Geschäftsjahr über 19.000 neue Kunden gewinnen. "Wir planen in diesem Jahr unseren Wachstumskurs weiter zu forcieren. Unser Ziel bleibt es, auch morgen den Kundenerwartungen an ein unbeschwertes Liquiditätsmanagement gerecht werden zu können", sagt Boldyreff mit Blick in die Zukunft.

Spätestens ab dem 3. Quartal 2019 möchte die TeamBank Instant Payments in Verbindung mit der easyCredit-Produktfamilie anbieten. Damit können bereits innerhalb weniger Sekunden Auszahlungen auf die Konten der Kunden durchgeführt werden.

* Als Tochterunternehmen der DZ BANK Gruppe stellen die Kennzahlen die Segmentberichterstattung der DZ BANK dar. Aufgrund einer Harmonisierung der Finanzkommunikation innerhalb der Gruppe beziehen sich diese auf das geprüfte IFRS-Zahlenwerk.

