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Wir sind Weltmeister! ProSiebenSat.1 setzt auf sieben Weltmeisterschaften, eine Königin und SAT.2

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Unterföhring (ots)

Das wird sportlich. Das wird königlich. Das wird weltmeisterlich. Mehr als 2.500 Stunden Live-Sport zeigen Joyn und die linearen Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe in den nächsten 18 Monaten. Mit dabei: Sieben Weltmeisterschaften (Handball, Basketball, Eishockey, Rugby, Darts), die U21-Fußball-Europameisterschaft und pro Saison neun Live-Spiele der Fußball-Bundesliga - der Franz Beckenbauer Supercup und die Relegation inklusive.

Doch ProSiebenSat.1 bietet natürlich in der Saison 2026/2027 mehr als Sport: Auf der Jahresprogrammpräsentation "Joyn Us" in Hamburg stellt ProSiebenSat.1-Content-Chef Henrik Pabst zudem SAT.2 vor. Damit baut die Sendergruppe ihr lineares Programmangebot auf 7+1 Free-TV-Sender aus.

In Hamburg stellten die Künstlerinnen und Künstler Verona Pooth, Jörg Pilawa, Matthias Opdenhövel, Bundestrainer Alfred Gislason, Andrea Kaiser, Ralf Dümmel, Alexander Hold, Timon Krause, Jenke von Wilmsdorff, Ali Güngörmüs, Matthias Killing, Claudia von Brauchitsch, Karolin Kandler, Angela van Brakel, Christoph "Icke" Dommisch, Europameister Markus Babbel, Michael Patrick Kelly, #VoiceKids-Siegerin Katelyn, Olympiasiegerin Sonja Greinacher, Bundestrainer Markus Gaugisch, Parshad Esmaeli, Florian Schmidt-Sommerfeld, Nationaltorhüterin Katharina Filter und Rekordnationalspieler Patrick Femerling ihre neuen Programme vor - von "Die Millionenidee" über "Queen Sylvia", "Richter Alexander Hold", "Wer ist Deutschlands Superhirn?" bis hin zur "Handball-Weltmeisterschaft".

Henrik Pabst: "Unser Programmangebot in den nächsten 18 Monaten ist so breit gefächert wie nie. Mit sieben Weltmeisterschaften und der U21-Europameisterschaft haben wir jeweils über mehrere Wochen Events on Air, die Lagerfeuerpotenzial haben. So viele Sport-Großereignisse hat unsere Sendergruppe noch nie gezeigt. Dazu setzen wir in allen Genres auf eine ausbalancierte Mischung aus erfolgreichen Klassikern und neuen Programmen mit großem Potenzial. Mit SAT.2 bieten wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zudem in Zukunft einen zusätzlichen linearen Sender und ein digitales Angebot mit dem klaren Versprechen 'Wiedersehen macht Freude'."

Auf diese sieben Weltmeisterschaften by "ran Sport" können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen:

Basketball-WM der Frauen 2026

Heim-WM für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen. Vom 4. bis 13. September 2026 spielen die besten Basketballerinnen der Welt in Berlin um die WM-Krone. ProSieben, ProSieben MAXX und Joyn zeigen alle Spiele des DBB-Teams sowie weitere Partien inklusive Finale live.

Unser WM-Team: Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Kommentator Matthias Killing, Expertin Sonja Greinacher

"Der große Wurf - Handball. Heimspiel. Hochdruck."

Die ProSieben-Doku "Der große Wurf - Handball. Heimspiel. Hochdruck." begleitet das deutsche Team exklusiv auf dem Weg zur Heim-WM, produziert von Beetz Brothers film production.

Eishockey-WM der Männer 2027

Eiszeit in Deutschland. Heim-WM in Deutschland. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kann 2027 die Weltmeisterschaft vor heimischem Publikum spielen. Vom 14. bis 30. Mai 2027 trifft sich die Eishockey-Weltelite in Deutschland - live zu sehen auf ProSieben, ProSieben MAXX und Joyn.

Unser WM-Team: Moderator Matthias Killing, Kommentator Franz Büchner, Reporter Christoph "Icke" Dommisch, Experte Uwe Krupp

Basketball-WM der Männer 2027

Sie sind Europameister. Und sie sind Weltmeister. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft reist als Titelverteidiger zur Weltmeisterschaft 2027 (27. August bis 12. September 2027). ProSieben, ProSieben MAXX und Joyn zeigen alle Spiele des DBB-Teams und weitere Partien live.

Unser WM-Team: Moderator/Kommentator Matthias Killing, Reporter Christoph "Icke" Dommisch, Experte Patrick Femerling

Rugby-WM der Männer 2027

Die Rugby-Weltmeisterschaft ist das weltweit größte Sport-Event des Jahres 2027. Vom 1. Oktober bis 13. November spielen in Australien die besten 24 Nationalteams um den härtest umkämpften Thron der Welt. ProSieben, ProSieben MAXX und Joyn zeigen alle 52 WM-Partien live.

Unser WM-Team: u.a. Kommentator Jan Lüdeke, Experte Manuel Wilhelm

Handball-WM der Frauen 2027

Vom 30. November bis 19. Dezember schaut die Handball-Welt nach Ungarn. 32 Teams treten dort bei der Weltmeisterschaft an. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zählt nicht zuletzt wegen ihrer Silbermedaille bei der letzten WM zum Favoritenkreis. ProSieben, ProSieben MAXX und Joyn übertragen die Partien der DHB-Auswahl und weitere Spiele live.

Unser WM-Team: Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Tobias Schimon, Reporter Christoph "Icke" Dommisch, Expertin Lucie-Marie Kretzschmar

Darts-WM 2027/28

Ende des Jahres 2027 fliegen auf ProSieben die Pfeile. Zum ersten Mal überträgt der Münchner Sender die Darts-Weltmeisterschaft aus dem legendären Londoner "Ally Pally" live. Weltklasse-Sport und Party-Atmosphäre - diese einmalige Mischung zieht jedes Jahr Millionen Fans vor die Bildschirme, wenn die größten Stars der Szene um den prestigeträchtigsten Titel des Dartsports kämpfen.

"ran Fußball" mit der U21-Europameisterschaft und neun Bundesligaspielen

Unser EM-Team: Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Florian Hauser, Experte Markus Babbel

Auf diese neuen Programme können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen:

"4 Elements" (Joyn, Kabel Eins)

Vier Promis, sechs Tage, vier Elemente: In dem Adventure-Experiment "4 Elements - Allein gegen die Natur" werden die Abenteurer auf Joyn und bei Kabel Eins in den extremsten Regionen der Welt ausgesetzt. Dort müssen sie die Naturgewalten bezwingen und Challenges meistern - passend zu den dort vorherrschenden Elementen: Feuer, Wasser, Erde oder Luft. Produzent ist studio flitz.

"Beauty & The Nerd" (ProSieben)

Bunt, schräg und herrlich nerdy: In der neuen Staffel "Beauty & The Nerd" wagen sich acht Nerds und neun Beautys ab Donnerstag, 27. August 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn wieder raus aus der Komfortzone. Nur wer sich komplett auf die Welt des anderen einlässt, wahrt die die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld. Produziert wird "Beauty & The Nerd" von EndemolShine Germany.

"Born Famous - Fluch oder Segen?" (ProSieben)

Was bedeutet es, als Kind prominenter Eltern aufzuwachsen? In der neuen Langzeit-Reality-Doku "Born Famous" (seit Donnerstag, 16. Juli) schauen wir in die Leben von Sarah Connors Tochter Summer Terenzi, Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt, Mehmet Scholls Tochter Josefine Scholl und Verona Pooths Sohn Diego Pooth. Produziert hat die Doku Constantin Entertainment.

"Catch Us." (AT, ProSieben)

Jagd durch ganz Europa: In der neuen Adventure-Show "Catch Us." (AT) flüchten drei Promis aus einem Kölner Studio in jeweils eine selbstgewählte europäische Großstadt. Verfolgt werden sie von einer Handvoll Creator, die mit Hilfe ihrer Community die Gesuchten fangen wollen. London, Palma, Oslo, Zagreb: Wo versuchen die Promis unterzutauchen? Produziert wird "Catch Us." von Redseven Köln.

"Das große Promi-Büßen" (Joyn)

Zehn umtriebige Stars und Reality-Sternchen verlagern ihren Lebensmittelpunkt in ein spartanisch eingerichtetes Camp am österreichischen Erzberg, um die öffentliche Konfrontation mit ihren Sünden zu wagen. In der "Runde der Schande" liest Olivia Jones jedem Büßer und jeder Büßerin die Leviten. Wer zeigt wahre Reue? Und wer lässt Kritik unverbesserlich an sich abprallen? "Das große Promi-Büßen" wird produziert von Banijay Productions Germany.

"Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel" (SAT.1)

Wer wird Millionär? Ralf Dümmel nimmt Erfinderinnen und Erfinder aus ganz Deutschland an die Hand, entwickelt ihre Ideen zu marktreifen Produkten und bringt sie in den Handel. EndemolShine Germany produziert "Die Millionenidee".

"Die Promi Tischtennis WM" (ProSieben)

Topspin. Unterschnitt. Schmetterball. Punkt. Der Deutsche Tischtennis Bund und ProSieben laden zu einem einzigartigen neuen TV-Event ein. Tischtennis-Profis treten gemeinsam mit Promis mit hoffentlich viel Ballgefühl zu "Die Promi Tischtennis WM" an. Die Liveshow wird produziert von Redseven Entertainment.

"Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis" (Joyn)

Zehn luxusverwöhnte Reality-Divas tauschen ihren gewohnten Glamour gegen tropischen Dschungel und kämpfen um ein Preisgeld, das mit jeder Versuchung, der sie verfallen, schrumpft. Redseven Entertainment produziert die Reality.

"Eden - Du bezahlst für jede Lüge" (Joyn)

Flirten ohne Flunkern! In der neuen Dating-Show "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" suchen 13 Singles im Paradies nach der großen Liebe. Und dabei dürfen sie nur die Wahrheit sagen. Wer am Lügendetektor beim Flunkern ertappt wird, kostet die gesamte Gruppe 1.000 Euro vom gemeinsamen Jackpot. Produzent ist Redseven Entertainment.

"HOPE" (ProSieben)

Was ist eigentlich Hoffnung? Was gibt uns Hoffnung? Und warum entsteht Hoffnung oft gerade in großen Krisen-Momenten? Linda Zervakis zeigt in der ProSieben-Dokumentation "HOPE" inspirierende Persönlichkeiten, die Hoffnung machen. Was können wir von diesen Menschen lernen? Ein Film der Zuversicht, produziert von Autentic.

"Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" (ProSieben)

Wer kann seinen eigenen Sinnen noch trauen? Timon Krause fordert prominente Gäste wie Moritz Bleibtreu, Caroline Frier und Jenke von Wilmsdorff mit verblüffenden Mental-Experimenten heraus. Moderator Matthias Opdenhövel führt ab Mittwoch, 5. August 2026, durch vier Abende, an denen Wahrnehmung und Wirklichkeit immer wieder verschwimmen. (Produktion: i&u TV)

"JENKE. Experiment. Schlaflos - Wie uns schlechter Schlaf krank macht" (ProSieben)

Ständig unruhig. Ständig wach. Ständig unausgeschlafen. In einem neuen "JENKE. Experiment." sucht Jenke von Wilmsdorff mit seinem Sohn Jánik Wege aus der Schlaflosigkeit. Produzent ist Leonine Documentaries. So viel "JENKE." wie noch nie: Neben dem Schlaf-Experiment zeigt ProSieben im Herbst sechs weitere Jenke-Filme - zu den Themen Auswandern, ADHS, Gute Laune und Lebensmittellügen sowie die zweiteilige Doku "JENKE. Zeitreise. Im Rausch der 90er" (Produzent: Redseven).

"Joko & Klaas machen Urlaub" (Joyn)

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fordern mehr Urlaub, ihr Arbeitgeber fordert eine neue gemeinsame Sendung. Eine Zwickmühle? Nicht unbedingt. Ihnen wird Urlaub gewährt, wenn sie zusammen einen Roadtrip absolvieren und sich dabei filmen lassen - ohne Challenges, ohne Spiele, ohne Gewinner oder Verlierer. "Joko & Klaas machen Urlaub" in Island. Sechs Folgen werden produziert von der Florida Entertainment GmbH.

"Kommissar Rex" (SAT.1)

Wien, Wuff, Wurstsemmeln! "Kommissar Rex" feiert 2026 ein erfolgreiches Comeback in SAT.1 mit Quoten deutlich über dem Senderschnitt und empfiehlt sich für eine Fortsetzung der Verbrecherjagd in der österreichischen Hauptstadt: Im Frühjahr 2027 gibt's neue Folgen mit Schäferhund Rex und Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner. MR-Film produziert in Koproduktion mit SAT.1 und dem ORF im Weltvertrieb der Beta Film, gefördert von FISAplus, Fernsehfonds Austria und dem Land Niederösterreich.

"Littis Fahrschule" (Joyn)

Zwischen Kreuzberg und Neukölln steuert Fahrlehrer Litti (Kida Khodr Ramadan) seine prominenten Fahrschüler mit unkonventionellen Methoden in ebenso chaotischen wie überraschend ehrlichen Reisen durch ihre persönlichen Krisen - produziert von JPJ Filmproductions.

"Normalos unter Palmen - Für Geld mache ich WIRKLICH alles!" (SAT.1)

Der Luxusstrand in Thailand ist nicht nur für Promis reserviert: SAT.1 schickt erstmals auch Normalos auf und unter Palmen. Schon diesen Sommer starten die Castings für "Normalos unter Palmen - Für Geld mache ich WIRKLICH alles!", SAT.1 zeigt die neue Reality 2027. Produzent ist EndemolShine Germany mit Rainer Laux Productions.

"Promi Big Brother" (SAT.1)

Keller, Kanalisation, Märchenwald, Raumstation oder Rohbau - die Welt von Big Brother ist für seine prominenten Bewohner jedes Jahr eine Überraschung. Dieses Jahr sollten die Promis "beeten", denn der große Bruder zeigt seinen neuen Bewohnern dieses Mal seinen Garten - und der ist nichts für die Zarten. Die 14. Staffel "Promi Big Brother" startet im Herbst in SAT.1, auf Joyn können die Zuschauer im 24-Stunden-Livestream rund um die Uhr dabei sein. Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren die täglichen Live-Sendungen, produziert wird das Reality-Event von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.

"Queen Silvia" (AT, SAT.1)

Eine royale Liebesgeschichte. Bei den Olympischen Spielen in München begegnen sich 1972 zwei Menschen aus völlig unterschiedlichen Welten: Silvia Sommerlath, die ehrgeizige, sprachgewandte olympische Hostess aus Heidelberg, und Kronprinz Carl Gustaf von Schweden. Die Hauptrollen in der sechsteiligen Event-Serie übernehmen Alicia von Rittberg als Silvia Sommerlath und der schwedische Schauspieler Edvin Endre als Kronprinz Carl Gustaf.

Produziert wird die Event-Serie von Pyjama Pictures (Deutschland) in Koproduktion mit Unlimited Stories AB (Schweden) im Auftrag von Prime Video und SAT.1.

"Richter Alexander Hold" (SAT.1)

In der Neuauflage der Court-Show kehrt Richter Alexander Hold in den Gerichtssaal zurück: Zwischen altbekannten Gesichtern und neuen Fällen entscheidet er in komplexen Gerichtsverhandlungen über Recht und Gerechtigkeit. Die Dreharbeiten zu einem Prime-Time-Spezial sowie 50 neuen Folgen starten im Herbst. (Produktion: filmpool entertainment)

"Roadtrip Japan" (Kabel Eins)

Konnichiwa! Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs stürzen sich auf ihrem nächsten Roadtrip in eine neue, fremde Welt. Die drei Spitzenköche auf vier Rädern reisen quer durch das Land des Lächelns - in "Roadtrip Japan". Produziert von south&browse, in Koproduktion mit PULS 4.

"Surviving Amazonas" (Joyn)

Uraltes Pflanzenwissen. Tief verankerte Rituale. Ein Leben im Einklang mit der Natur. Joyn schickt acht Prominente für die Abenteuer-Doku "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" in den brasilianischen Dschungel - ab Dienstag, 8. September. Dort tauchen sie zehn Tage komplett in das Stammesleben der Shanenawa ein - mit allen Konsequenzen ... Produzent ist filmpool entertainment.

"The Power" (Joyn)

Explosives Machtspiel! Nach dem historisch besten Start eines Joyn Reality-Originals geht "The Power" im Herbst 2026 in die zweite Staffel. Heimlich zieht ein Spieler die Fäden, schmiedet Allianzen und manipuliert das Spiel - doch wird der Power Player entlarvt, kann sich das Blatt jederzeit wenden und er selbst muss die Show verlassen. Die Reality wird produziert von Redseven Entertainment.

"The Race" (Joyn)

Zuerst von Tanger (Marokko) nach Köln (Deutschland). Und zuletzt von Hanoi (Vietnam) zur Insel Benan (Indonesien). Doch durch welche Länder geht "The Race" in der vierten Staffel? Wer gewinnt den Wettlauf der Creator:innen in der Joyn-Adventure-Show und kommt am schnellsten zum Ziel - ohne Handy? Und wer sichert sich den zusätzlichen Startplatz in der Wildcard-Challenge? Bewerbungen sind bis Ende Juli möglich. studio flitz produziert "The Race".

"Villa der Versuchung" (SAT.1)

250.000 Euro Jackpot. 14 Prominente. Unzählige Gelegenheiten, Geld auszugeben. In der "Villa der Versuchung" hat jeder Luxus seinen Preis. Wer lässt sich in Versuchung führen? Jenny Elvers, "Prince Charming" Nicolas Puschmann, Schauspielerin Jana Urkraft, Schauspielerin Annika Kärsten-Hoenig, TV-Charmeur Tommy Pedroni, Unternehmer Jens Hilbert, Society-Lady Tatjana Gsell, Ballermann-Sängerin Frenzy Blitz, Chika Ojiudo-Ambrose, Drama-Queen Elsa Latifaj, Thorsten Legat, Käsemacher Roland Ludomirska, Kids-TV-Moderator Paddy Kroetz oder der Content Creator Satansbratan? Zwischen Teamgeist und Eigennutz stellt sich Tag für Tag dieselbe Frage: zuschlagen oder verzichten? "Villa der Versuchung" startet am Montag, 3. August. Produziert wird die Reality von Banijay Productions Germany.

"Wer ist Deutschlands Superhirn?" (SAT.1)

Der Kreis der klügsten Köpfe! Im neuen SAT.1-Quiz "Wer ist Deutschlands Superhirn?" stellt Jörg Pilawa ab Donnerstag, 27. August 2026, die kognitiven Fähigkeiten von 50 Kandidatinnen und Kandidaten auf den Prüfstand, die sich Runde für Runde durch sechs immer kleiner werdende Kreise nach innen spielen müssen, um bis zu 50.000 Euro zu gewinnen. Produzent ist Tresor TV.

"Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben)

Anpfiff für die neue Staffel: Comedy-Queen und Schauspielerin Carolin Kebekus, Basketballspieler und Orlando-Magic-Star Moritz Wagner sowie Entertainer und Streamer-Legende Jens "Knossi" Knossalla fordern "Wer stiehlt mir die Show"-Moderator Joko Winterscheidt heraus und verfolgen nur ein Ziel: ihm die Show und damit seinen Job zu stehlen. ProSieben zeigt die sechs neuen Folgen diesen Herbst, Produzent ist die Florida Entertainment GmbH.

"Willkommen bei den Reimanns" (Kabel Eins)

Bye-bye Hawaii. Moin Karibik! Die Kult-Auswanderer Manu und Konny Reimann wagen einen weiteren Schritt auf der Weltkarte. In den neuen Staffeln von "Willkommen bei den Reimanns" ab Sonntag, 23. August 2026, packen sie die Umzugskartons und siedeln um nach Barbados. Produzent ist Joker Pictures.

Bilder den Formaten unter diesem Fotolink.

Das läuft natürlich auch auf Joyn, SAT.1, ProSieben, Kabel Eins, sixx, SAT.1 GOLD, ProSieben MAXX und Kabel Eins Doku:

"99 - Wer schlägt sie alle?" (SAT.1), "Achtung Abzocke" (Kabel Eins), "Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum" (Kabel Eins), "Abenteuer Leben täglich" (Kabel Eins), "Adventure Buddies - Auf den Spuren der Goldgräber" (Joyn), "Amore unter Palmen" (Joyn), "Auf Streife" (SAT.1), "Auf Streife die neuen Einsätze" (SAT.1), "Criminal Minds: Evolution" (SAT.1), "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" (SAT.1), "Das Duell um die Geld" (Joyn), "Das große Backen" (SAT.1), "Das große Backen - Die Profis" (SAT.1), "Das große Promibacken" (SAT.1), "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle" (Kabel Eins), "Der SAT.1 Markencheck" (SAT.1), "Der SAT.1 Fertiggerichte-Check" (SAT.1), "Die besten Comedians Deutschlands" (SAT.1), "Die größten Geheimnisse der Welt" (Kabel Eins), "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" (SAT.1), "Die Lieblingsmarken der Deutschen" (Kabel Eins), "Die Promi Padel WM" (ProSieben), "Die Promi Darts WM" (ProSieben), "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" (ProSieben), "EXPERTE FÜR ALLES" (ProSieben), "FBI: Special Crime Unit" (SAT.1), "Forsthaus Rampensau Germany" (Joyn), "Galileo" (ProSieben), "Georgie & Mandy" (ProSieben), "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" (ProSieben), "Good Luck Guys Staffel 4" (Joyn), "Hochzeit auf den ersten Blick" (SAT.1), "Hunting Party - Die Mörderjagd" (SAT.1), Ingo Lenßen, "INSIDE 2 - WILD EAST" (Joyn), "JENKE. Report." (ProSieben), "Joko & Klaas gegen ProSieben" (ProSieben), "Joko & Klaas LIVE" (ProSieben), "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" (SAT.1), "Love Hunter" (Joyn), "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt" (Kabel Eins), "Morlock Motors" (Kabel Eins), "Most Wanted" (Joyn), "Navy CIS" (SAT.1), "Navy CIS: Origins" (SAT.1), "Navy CIS: Sydney" (SAT.1), :newstime (SAT.1, ProSieben, Kabel Eins), "Notruf" (SAT.1), "Otto Alone" (Joyn), "Promi Big Brother - Die Late Night Show" (SAT.1), "Promi Taste" (SAT.1), "Promis unter Palmen" (SAT.1), "Road to Miss Germany presented by CUPRA" (Joyn), RONZHEIMER (SAT.1), "Rosins Restaurants" (Kabel Eins), "SAT.1 Frühstücksfernsehen" (SAT.1), "Schlag den Star" (ProSieben), "St. Denis Medical" (ProSieben), "taff" (ProSieben), "Ted" (ProSieben), "Team No Limits" (Joyn), "The Masked Singer" (ProSieben), "The Taste" (SAT.1), "The Voice Kids" (SAT.1), "The Voice of Germany" (SAT.1, ProSieben), "THILO MISCHKE." (ProSieben), "TV total" (ProSieben), "TV total - Retro-Edition" (ProSieben), "TV total - Sommer-Edition" (ProSieben), "TV total Stand-up Club" (ProSieben), "Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden" (Kabel Eins), "Wer gewinnt?" (Joyn), "Yes we camp!" (Kabel Eins), "Zwischen Meer und Maloche" (Kabel Eins).

Kontakt

Christoph Körfer

Vice President Content Communications

E-Mail: Christoph.Koerfer@seven.one

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