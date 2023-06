ProSiebenSat.1 Media SE

Wechsel im Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1:

Klara Brachtlova soll Erik Huggers nachfolgen

Unterföhring (ots)

Unterföhring, 16. Juni 2023. Erik Huggers, Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat1 Media SE, hat sich entschlossen, sein Mandat nach neun Jahren zum 30. Juni 2023 niederzulegen, um sich neben seinen anderen Aufsichtsratsmandaten auf seine Tätigkeit als Senior Advisor der EQT Group und Chairman mehrerer Portfoliounternehmen zu konzentrieren.

Dr. Andreas Wiele, Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Ich bedanke mich im Namen des gesamten Aufsichtsrats ganz herzlich bei Erik Huggers für seine erfolgreiche Arbeit, sein Engagement und die konstruktive Begleitung des Unternehmens in den vergangenen neun Jahren. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wird die Gesellschaft zur Regelung der Nachfolge von Erik Huggers einen Antrag auf gerichtliche Bestellung eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats stellen und dem Gericht dabei auch einen Vorschlag für eine:n Kandidat:in unterbreiten.

Dabei wird die Gesellschaft berücksichtigen, dass die tschechische PPF Group am 2. Juni 2023 - also nach Veröffentlichung der Einladung zur diesjährigen Hauptversammlung - mitgeteilt hat, dass ihr Stimmrechtsanteil nunmehr 11,6 Prozent am Aktienkapital der ProSiebenSat.1 Media SE beträgt und sie darüber hinaus über Finanzinstrumente verfügt, die 3,43 Prozent der Anteile entsprechen. Vor diesem Hintergrund halten Vorstand und Aufsichtsrat eine Berücksichtigung der PPF Group im Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE entsprechend ihrer Beteiligung für angemessen. Die Gesellschaft beabsichtigt daher, in Abstimmung mit ihrem Aufsichtsrat, dem Gericht Klara Brachtlova als Nachfolgerin von Erik Huggers vorzuschlagen.

Sie ist Chief External Affairs der zur tschechischen PPF Group gehörenden mittel- und osteuropäischen Mediengruppe Central European Media Enterprise (CME) und verfügt über langjährige Erfahrung als Medienmanagerin. So war Klara Brachtlova Co-CEO und CFO von TV Nova und hat als Executive Director von Nova TV jüngst die erfolgreiche Einführung der digitalen Streaming-Plattform Voyo im tschechischen Markt verantwortet. Klara Brachtlova ist zudem als Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin sowie Mitglied im ACCA ausgewiesene Finanzexpertin.

Damit werden im Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 zusammen mit den auf der Hauptversammlung zur Neubesetzung anstehenden Sitzen künftig insgesamt fünf Positionen neu besetzt. Für die auf der Hauptversammlung am 30. Juni zu wählenden vier Mitglieder hatte der Aufsichtsrat Katharina Behrends, Dr. Katrin Burkhardt, Thomas Ingelfinger und Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler vorgeschlagen.

