ProSiebenSat.1 Media SE

ProSiebenSat.1 baut Streaming-Aktivitäten im deutschsprachigen Raum aus: Joyn startet in Österreich

Unterföhring (ots)

Mit Joyn in Österreich startet die ProSiebenSat.1 Group ein weiteres Streaming-Angebot im deutschsprachigen Raum. Wie sein deutsches Pendant setzt Joyn auch in der Alpenrepublik auf ein umfangreiches Live-TV-Angebot und einen großen kostenlosen und damit werbefinanzierten AVoD-Bereich und als Aggregationsplattform auf viele erfolgreiche Partnerschaften. Von Anfang an mit dabei sind auch weitere private Anbieter wie auch öffentlich-rechtliche Angebote, und zwar im Livestream als auch on Demand. Außerdem bietet Joyn in Österreich einen Radioplayer, der die Programme von allen großen privaten und öffentlich-rechtlichen Radiosendern bündelt. Joyn ist auch in Österreich über Smartphones, Tablets, Web und Smart-TVs verfügbar. Die neue Plattform wird von der österreichischen Konzerntochter ProSiebenSat.1 PULS 4 verantwortet und ersetzt in Zukunft die landesweit erfolgreichste Streaming-App Zappn.

Wolfgang Link, Vorstandsmitglied der ProSiebenSat.1 Media SE und CEO der Seven.One Entertainment Group: "Mit einem klaren Fokus auf werbefinanzierte AVoD-Angebote und einem umfassenden Live-Streaming-Bereich wird Joyn in Österreich an das überzeugende Konzept seiner deutschen Schwester anknüpfen und die Erfolgsgeschichte von Zappn fortschreiben. Für uns als Gruppe ist dies ein wichtiger Schritt, um unser starkes Streaming-Angebot unter einer Marke im deutschsprachigen Raum weiter auszubauen. Ich wünsche dem PULS 4-Team um Markus Breitenecker viel Erfolg beim Launch. Als eigenständige Marke wird Joyn in Österreich den regionalen Bedürfnissen der Nutzer:innen besonders gut Rechnung tragen können und gleichzeitig vom regen Austausch über attraktive Inhalte und erfolgreiche Produkt-Features mit den Kolleg:innen in Deutschland profitieren. Ich freue mich besonders, dass Joyn in Österreich vom Start weg die besten Inhalte zahlreicher privater und öffentlich-rechtlicher Sender Österreichs auf seiner Plattform vereint, sowohl im Live-TV-Bereich als auch in der Mediathek."

Markus Breitenecker, CEO ProSiebenSat.1 PULS 4 und Joyn Österreich: "Mit Joyn bekommt Österreich den bislang umfassendsten, kostenlosen Live-Streaming-Player: Joyn ist die Plattform, die alle eint, und zwar öffentlich-rechtliche wie private Medienanbieter, die unseren Medienstandort in Österreich stärken und die Entwicklung von Bewegtbild und Radio in Österreich positiv beeinflussen kann. Joyn löst unsere erfolgreiche Zappn-App ab und bietet bereits zum Start über 50 Live-Channels - von ATV und PULS 4 über ORF 1, ProSieben, SAT.1, Servus TV bis hin zu N24 Doku, Welt, Euronews und DAZN und mehr als 30 Live-Radiosender. On Demand bietet Joyn die besten Programme Österreichs. Wir werden ebenfalls in österreichische Joyn Exclusives investieren und starten zum Launch von Joyn mit der neuen Serie 'Food Fellas'. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit unseren Kolleg:innen in Deutschland."

Tassilo Raesig, CEO Joyn GmbH: "Gemeinsam werden wir Joyn zur größten Entertainment- und Lifestyle-Marke für die ganze Familie in der DACH-Region ausbauen und Nutzer:innen ein einzigartiges Streamingerlebnis bieten. Ich freue mich, dass wir unsere Zusammenarbeit mit den österreichischen Kolleg:innen weiter intensivieren und wünsche Markus Breitenecker und seinem Team zum Start alles Gute."

In Deutschland steht Joyn im Zentrum des digitalen Entertainment-Auftritts von ProSiebenSat.1, setzt klar auf ein werbefinanziertes AVoD-Modell und ist als Aggregator von hochwertigen Entertainment- und Informationsinhalten weiterhin offen für Partner.

Die deutsche Streamingplattform Joyn wurde 2017 als gemeinsames Joint Venture mit Discovery gegründet. Seit November 2022 ist die Joyn GmbH eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ProSiebenSat.1.

Original-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuell