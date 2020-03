ProSiebenSat.1 Media SE

ProSiebenSat.1 stellt den Vorstand neu auf und richtet sich wieder stärker auf Entertainment aus

- Finanzvorstand Rainer Beaujean wird zusätzlich Vorstandssprecher - Vorstandsvorsitzender Max Conze scheidet mit sofortiger Wirkung aus - Wolfgang Link und Christine Scheffler in den Vorstand berufen - Verstärkte Konzentration auf das Entertainment-Geschäft

Unterföhring, 26. März 2020. Die ProSiebenSat.1 Media SE stellt ihren Vorstand neu auf und richtet ihr Geschäft wieder stärker auf Entertainment aus. Finanzvorstand Rainer Beaujean hat zusätzlich die Funktion des Vorstandssprechers übernommen. Vorstandsvorsitzender Max Conze wird das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen. Neu in den Vorstand berufen wurden Wolfgang Link und Christine Scheffler. Wolfgang Link verantwortet das Segment Entertainment, Christine Scheffler weiterhin den Bereich Personal. Dies hat der Aufsichtsrat am Donnerstagabend beschlossen.

Mit der neuen Aufstellung des Vorstands geht auch ein veränderter strategischer Fokus einher. Die ProSiebenSat.1 Group wird ihr operatives Geschäft wieder stärker auf den Entertainment-Sektor in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) ausrichten. Der Schwerpunkt liegt hier auf lokalen und Live-Formaten, auch in enger Kooperation mit den Red Arrow Studios und Studio71. Unter anderem über die Streaming-Plattform Joyn soll die digitale Reichweite weiter ausgebaut werden. NuCom bleibt eine synergetisch wichtige Säule des Konzerns. Die bestehenden Beteiligungen, die von Werbung auf den Entertainment-Plattformen profitieren, werden werthaltig weiterentwickelt und im Zuge einer aktiven Portfoliopolitik zu gegebener Zeit veräußert.

Dr. Werner Brandt, Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Der Aufsichtsrat dankt Max Conze für seine Tätigkeit. Er hat das Unternehmen mit Konsequenz und Zielstrebigkeit durch eine schwierige Zeit gesteuert. Ich habe volles Vertrauen in das neue Vorstandsteam: Mit Rainer Beaujean übernimmt ein sehr analytischer und umsetzungsstarker Manager die Sprecherfunktion. Seine 20 Jahre Vorstandserfahrung werden dem Unternehmen gerade in dieser kritischen Zeit sehr zugute kommen. Mit Wolfgang Link und Christine Scheffler haben wir zudem zwei Persönlichkeiten in den Vorstand berufen, deren Ressorts die Schlüssel für den zukünftigen Erfolg von ProSiebenSat.1 sind."

Rainer Beaujean, Vorstandssprecher der ProSiebenSat.1 Media SE: "Dieses Unternehmen hat weit mehr Potential als ihm derzeit extern beigemessen wird. Wir werden uns jetzt unter Führung des neuen Vorstandsteams wieder stärker auf unser Kernsegment Entertainment und auf nachhaltig profitables Geschäft konzentrieren. Die Corona-Pandemie stellt uns zwar in den nächsten Wochen und Monaten vor eine sehr große Herausforderung. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden und wieder Wert für unsere Aktionäre schaffen können."

Rainer Beaujean (51 Jahre) ist seit Juli 2019 Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE. Er kam vom börsennotierten Verpackungshersteller Gerresheimer AG zu ProSiebenSat.1, bei dem er seit 2012 als Finanzvorstand und auch als Vorstandsprecher tätig war. Vorstandsstationen davor waren die Elster Group, Demag Cranes und T-Online. Erste Medienerfahrung sammelte Rainer Beaujean als Vorstand und späterer Vorstandsvorsitzender des Internet-Anbieters T-Online.

Wolfgang Link (52) gilt als einer der profiliertesten und kreativsten Fernsehmacher in Deutschland. Seit dem vergangenen Jahr ist er Co-CEO des Segments Entertainment der ProSiebenSat.1 Group. Davor war er mehr als sechs Jahre lang Vorsitzender der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH und damit verantwortlich für alle deutschen TV-Sender des Konzerns. Zur Gruppe war er 2009 als Unterhaltungschef von SAT.1 gestoßen, wo er Formate wie "The Voice of Germany" einführte. Stationen davor waren Grundy Light Entertainment und das Theatro Centro in Oberhausen.

Christine Scheffler (51) ist seit Anfang 2019 Chief HR Officer der ProSiebenSat.1 Group. Zuvor hatte sie gut zwei Jahre in gleicher Funktion bei dem französischen Outsourcing-Unternehmen webhelp Group gearbeitet. Ihre Karriere startete Christine Scheffler 1995 im Bertelsmann-Konzern. Dort leitete sie zuletzt das Personalressort im Vorstand der Tochtergesellschaft Arvato.

ProSiebenSat.1 Group

ProSiebenSat.1 vereint führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Produktionsgeschäft sowie einem stark wachsenden Commerce-Portfolio unter einem Dach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen in Europa. Wir bieten beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit unseren 15 Free- und Pay-TV Sendern können wir über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Erfolgreiche Formate wie "The Masked Singer", "Germany's next Topmodel" und "Joko & Klaas gegen ProSieben" sowie Superstars wie Heidi Klum oder Dwayne Johnson gehören zu unserer Familie. Sendungen wie "Bosch", "Hochzeit auf den ersten Blick" oder "Queen of Drags" sind Eigenproduktionen unseres Produktions- und Vertriebsnetzwerks Red Arrow Studios. Unser weltweites Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle. Unsere NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisse sowie Beauty & Lifestyle. Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft unsere Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern.

