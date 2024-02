DR-WALTER GmbH

Neue DR-WALTER Academy garantiert optimale Weiterbildung und Qualifizierung in der Beratung zur Absicherung von Menschen im Ausland

Neunkirchen-Seelscheid

Der Experte für Reiseversicherungen und internationale Krankenversicherungen gründet die DR-WALTER Academy. Erstes Ziel ist es, die kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen Mitarbeiter sicherzustellen. Für die Leitung der Akademie, die langfristig auch externe Schulungen anbietet, wurde mit Verena Breuning-Wendlandt eine erfahrene Trainerin der Versicherungsbranche gewonnen.

Weiterentwicklung im Fokus

Neben bereits qualifizierten Bewerbern hat DR-WALTER immer wieder gute Erfahrungen mit Studierenden, Auszubildenden und lernbereiten Quereinsteigern gemacht. Wer keinen versicherungsspezifischen Abschluss mitbrachte, konnte sich im Rahmen einer internen Weiterbildung als "Geprüfte Fachfrau/Geprüfter Fachmann für Versicherungsvermittlung IHK" qualifizieren. Weiterbildungsmaßnahmen gehören für das Team von DR-WALTER zum Arbeitsalltag. Neben branchenspezifischen Kenntnissen u.a. zu Auslandskrankenschutz, Sozialversicherungsrecht, Visabestimmungen hat DR-WALTER als digitaler Versicherungsvermittler und Insurtech einen großen Bedarf an technischem Know-how für die Weiterentwicklung seiner Online-Abschluss- und CRM-Systeme.

"Weil wir in einer Nische unterwegs sind und einen hohen Anspruch an Beratungsqualität und Expertise haben, schulen wir am liebsten selbst. Durch unser langjähriges Bestehen in der Branche verfügen wir über besonderes Expertenwissen, das wir unbedingt weitergeben und vertiefen wollen", begründet CEO Reinhard Bellinghausen die Gründung der Academy.

Aus- und Fortbildungsverantwortliche und Prüferin

Die Entwicklung von Trainingsprogrammen für die Aus- und Weiterbildung in Form einer Akademie zu bündeln, ist ein lang gehegter Wunsch der Geschäftsführung. Mit Verena Breuning-Wendlandt (47) wurde nun eine ausgewiesene Fachfrau gefunden. Sie ist gelernte Sozialversicherungsfachangestellte, studierte Versicherungsfachwirtin und Betriebswirtin und verfügt seit über 20 Jahren über die Ausbildereignung. Seitdem schult, betreut und prüft sie die Teams verschiedener Versicherer, zuletzt als Vertriebstrainerin bei der Provinzial Versicherung AG. Breuning-Wendlandt ist seit 30 Jahren mit dem Thema private Krankenversicherung vertraut und kann mit ihrem Background das komplexe Fachgebiet rund um Reiseversicherungen, internationale Krankenversicherungen und ergänzende Produkte und Services in der DR-WALTER Academy hervorragend organisieren und auch selbst schulen. "Ich freue mich auf meine große Aufgabe in diesem ambitionierten Unternehmen. Die mehr als 150 Mitarbeiter von DR-WALTER erwarten auf dem neuesten Stand gehalten zu werden und sind sehr an Weiterbildung und beruflichen Perspektiven interessiert."

