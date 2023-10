bofrost*

Festliche Gaumenfreuden

Wenig Aufwand und umso mehr Genuss mit den neuen bofrost*Weihnachtsprodukten

An Weihnachten darf es gern etwas Besonderes sein, das gilt insbesondere beim Essen. Das Zusammensein und Genießen von leckeren Köstlichkeiten gemeinsam mit den Liebsten ist für viele eines der Highlights am Heiligabend. Damit dafür niemand lange in der Küche stehen muss, kulinarisch aber trotzdem keine Wünsche offenbleiben, hat bofrost* neben beliebten Klassikern auch wieder jede Menge Produkt-Neuheiten im Sortiment, die sich ideal für ein festliches Weihnachtsmenü eignen.

Nach französischer Tradition

Eine feine Quiche ist der perfekte Start in ein kulinarisches Verwöhn-Erlebnis. Besonders festlich wird es mit der neuen Kreation "Bohnen-Schinken-Birne" von bofrost*: Zarter Mürbeteigboden mit Butter gefüllt mit grünen Bohnen, geräuchertem Schinken und Birnenstückchen verfeinert mit Crème fraîche - ideal als Vorspeise oder Beilage.

Königlich köstlich

Für etwas Abwechslung und das gewisse Etwas zum Fest empfiehlt bofrost* die Königsgarnelen in Orangensoße. Die fruchtige Orangensoße mit Kokosmilch erhält durch einen Hauch Chili eine leichte Schärfe und ist der perfekte Konterpart zu den knackig-frischen Königsgarnelen. Im Handumdrehen und unkompliziert in der Pfanne oder Mikrowelle zubereitet.

Fleischgenuss zum Fest

Edlen Fleischgenuss zu Weihnachten bieten die Kalbs-Medaillons in einer fein abgestimmten Pfeffermarinade von bofrost*. Das saftig-zarte Fleisch vom Rosékalb zergeht regelrecht auf der Zunge und ist ein wahres Highlight für festliche Anlässe.

Raffiniert anders

Eine edle Neuinterpretation des klassischen Hühnerfrikassees, die auch zum Fest passt, bietet bofrost* mit dem Neuprodukt Huhn in Rieslingsoße. Das zarte Hühnerfleisch kommt in der aromatisch-hellen Soße mit Riesling, die verfeinert ist mit roten Zwiebeln, Sauerrahm und Butter, besonders gut zur Geltung.

Beilagen Genuss mit dem gewissen Extra

Ob zu Fleisch oder Fisch - nichts geht über Kartoffeln als Beilage! Eine original französische Variante zum festlichen Hauptgang sind die marinierten Gourmet-Kartoffeln von bofrost*: aromatische Kartoffelhälften mariniert mit Petersilie, Guérande-Salz, Espelette-Paprika und feinen Gewürzen. Unkompliziert im Backofen oder der Pfanne zubereitet, sind die Kartoffeln außen knusprig und innen cremig.

Für feine Gourmetgerichte

Ob als Beilage oder vegetarisches Hauptgericht - mit den gratinierten Spinat-Knödeln macht man garantiert nichts falsch! Die lockeren Spinat-Semmelknödel entfalten durch das Topping aus Butter, Salbei und Gran Moravia Hartkäse ein besonders leckeres Aroma.

Jetzt auch als Eis

Eis-Mandelhörnchen - eine kreative Neuinterpretation des Gebäck-Klassikers - schmecken der ganzen Familie. Marzipan-Eiscreme mit karamellisierten Mandelblättchen abgestreut und schließlich mit einer knackigen Glasur abgerundet, bietet auch optisch ein besonderes Highlight für die Festtagstafel.

Wie vom Konditor

Handwerkskunst in ihrer köstlichsten Form: feinste Baumkuchen aus extra dünnen Teigschichten gebacken und mit Edelmarzipan verfeinert. Überzogen mit Zartbitter- oder Vollmilchschokolade ein süßer Genuss, der auf der Zunge zergeht. Dank festlicher Verpackungsbox sind die nicht tiefgekühlten Kuchen auch hervorragend als Mitbringsel geeignet!

bofrost* steht seit mehr als 55 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 249 Niederlassungen in 11 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. 4,1 Millionen Kunden, davon rund 2,2 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie.

Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kunden und Mitarbeiter verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über 14 Millionen Euro allein in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost* Partner der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V."

Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.bofrost.de.

