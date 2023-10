bofrost*

bofrost*Kletter-Aktion für das RTL-Kinderhaus Köln

Ganz ohne Höhenangst und mit vollem Einsatz ging es für die Kinder aus dem RTL-Kinderhaus Köln im sozialen Brennpunkt am Kölnberg am vergangenen Freitag in der Kletter- und Boulderhalle chimpanzodrome in Frechen hoch hinaus. Denn dort hatte Tiefkühlspezialist bofrost* im Rahmen seines Spendenengagements zugunsten der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." eine Charity Kletter-Aktion organisiert. Unter dem Motto #einfachinspirierend und begleitet von erfahrenen Trainern konnten die Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren einen ganzen Ferientag lang die Grundlagen des Kletterns lernen. Prominente Unterstützung gab es zudem von Mike Singer. Der Singer-Songwriter machte den Tag für die Kids zu einem unvergesslichen Erlebnis. Zum Schluss gab es für die mutigen Kletternden neben einer Urkunde, die sie mit Stolz präsentierten, natürlich eine leckere Erfrischung mit Eis aus der nächstliegenden bofrost*Niederlassung in Erftstadt.

Die Charity Kletter-Aktion ist Teil des Spendenengagements von bofrost* zugunsten der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.". In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt des gemeinsamen Engagements auf dem Thema Kinder- und Jugendarmut. Denn laut einer Bertelsmann Studie1 ist mehr als jedes fünfte Kind unter 18 Jahren in Deutschland armutsgefährdet. Trauriger Spitzenreiter im Bundeslandvergleich ist Bremen. Dort liegt das Kinderarmutsrisiko Risiko bei über 41 Prozent. Unter dem Motto #einfachinspirierend engagiert sich das Familienunternehmen von Niederrhein deshalb auch in diesem Jahr mit verschiedenen Aktionen für sozial benachteiligte Kinder- und Jugendliche.

Mitmachen und "Miteinander Gutes tun"

Bis zur Spendenübergabe beim 28. RTL-Spendenmarathon sammelt bofrost* gemeinsam mit seinen Kundinnen und Kunden, seinen Mitarbeitenden und seiner Online-Community auf Social Media Spenden für die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.". Hauptbestandteil des bofrost*Spendenengagements ist der Verkauf des bofrost*Genießer-Kalenders und weiteren Spendenprodukten. Darüber hinaus kann jeder über Social Media soziales Engagement zeigen und dem Aufruf "Miteinander Gutes tun" folgen. Für jede Interaktion auf die Posts von bofrost* und der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." unter dem Hashtag #einfachinspirierend - sei es ein Like, Share oder Kommentar - fließt je 1 Euro in den Spendentopf. Mit einem Teil der diesjährigen Spendensumme unterstützt bofrost* das 20. RTL-Kinderhaus, das im nächsten Jahr in Bremerhaven eröffnet und für das bofrost* die Patenschaft übernehmen wird.

bofrost* steht seit mehr als 55 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 249 Niederlassungen in 11 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. 4,1 Millionen Kunden, davon rund 2,2 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie.

Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kunden und Mitarbeiter verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über 14 Millionen Euro allein in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost* Partner der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V."

Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.bofrost.de.

