Medien-Club München e.V.

DER WEISSE ELEFANT: Einreichungen noch bis 31. Juli möglich

Jurypreise sind mit insgesamt 5.000 EUR dotiert

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München (ots)

Noch bis zum 31. Juli können professionelle Kino-, TV- und Streamingproduktionen sowie weitere auditive und audiovisuelle Produktionen für Kinder und Jugendliche für den WEISSEN ELEFANTEN eingereicht werden! Das Preisgeld beträgt insgesamt 5.000 EUR.

Pro Produktion, die zwischen dem 1.7.2025 und dem 30.6.2026 erstmals veröffentlicht wurden, sind bitte folgende Unterlagen an info@medien-club-muenchen.de einzureichen:

Besetzungs- und Stabliste Inhaltsangabe (max. 1 Seite) der Produktion Kurze Begründung für die Preiswürdigkeit (max. 1/2 Seite) Vorschlag für Empfänger:in des Preises (nicht für Jury verbindlich) Produktion per Download- oder Screening-Link zur mind. 10-fachen Ansicht bzw. mit Gültigkeit bis zum 15. September 2026

Die eingereichten auditiven und audiovisuellen Produktionen müssen mit überwiegend deutscher Beteiligung entstanden sein. Die Jury des WEISSEN ELEFANTEN unter dem Vorsitz von Barbara Schardt wird Mitte September aus den eingereichten Vorschlägen die diesjährigen Nominierten und schließlich Preisträger:innen benennen.

Verliehen werden die Jurypreise DER WEISSE ELEFANT wieder im Rahmen der 49. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN am 16. Oktober 2026 um 19 Uhr im Theater am Hagen in Straubing. Im Anschluss zeigt der Special-Guest der 49. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN seinen professionellen Film und gewährt in einem anschließenden Gespräch spannende Einblicke in die Produktion und Konzeption seines Films.

Veranstaltet werden die 49. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN vom 15. - 17. Oktober 2026 von der Landesarbeitsgemeinschaft Schultheater und Schulfilm in Bayern (LAG-TuF)sowie dem Verein "Drehort Schule e.V." (DOS). Gastgebende Schule ist die Berufliche Oberschule (FOSBOS) Straubing.Der Einreichungszeitraum für die Schülerproduktionen ist vom 15. Juli bis 12. August 2026 unter https://filmtage-bayerischer-schulen.de/2026/start/einreichen.

Zudem stiftet der Medien-Club München e.V. den WEISSEN ELEFANT in drei Kategorien für Schülerproduktionen.

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