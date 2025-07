Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG

Takeda stärkt Standort Berlin als künftige Deutschlandzentrale

Berlin (ots)

Takeda verlegt den Sitz der Takeda GmbH bis Ende 2028 von Konstanz nach Berlin.

Künftiger Fokus auf drei Takeda-Standorte: Berlin sowie die Produktionsstandorte Oranienburg und Singen.

Die Mitarbeitenden in Konstanz wurden heute über die geplanten Veränderungen informiert.

Takeda, eines der führenden pharmazeutischen Unternehmen, hat bekanntgegeben, den Sitz der Takeda GmbH, seiner Konzerngesellschaft in Deutschland, bis Ende 2028 von Konstanz nach Berlin zu verlegen. Von Berlin aus werden bereits jetzt wesentliche Aufgaben für den Vertrieb in Deutschland übernommen. Mit der Entscheidung auch die Takeda GmbH in Berlin anzusiedeln, verstärkt Takeda seine Präsenz in der Hauptstadt und fokussiert seine Aktivitäten künftig auf drei Standorte: Berlin, Oranienburg und Singen. Die hochmodernen Produktionsstandorte in Singen und Oranienburg bleiben feste Säulen der Organisation und unterstreichen die Bedeutung Deutschlands als wichtiger Industriestandort für Takeda.

"Der Wechsel der Unternehmenszentrale nach Berlin ist ein Bekenntnis zu Deutschland, dem viertgrößten Land von Takeda", erklärte Dr. Ingeborg R. Borgheim, Geschäftsführerin von Takeda in Deutschland. "Wir stärken unsere Präsenz in Berlin zusätzlich zu unseren beiden globalen Produktionsstandorten in Deutschland, die wir in Singen (Baden-Württemberg) und in Oranienburg (Brandenburg) betreiben."

Die Verlagerung der Deutschlandzentrale soll bis Ende 2028 abgeschlossen sein. Der Standort Konstanz, der aus historischen Gründen Sitz der Takeda GmbH und Hauptsitz von Takeda Deutschland war, wird bis zum Jahresende 2028 geschlossen. Die rund 60 Mitarbeitenden am Standort Konstanz wurden über die Planungen informiert.

"Uns ist bewusst, dass dies eine bedeutende Veränderung für unsere Mitarbeitenden in Konstanz darstellt", sagte Michael Hartmann, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor von Takeda in Deutschland. "Mit der heutigen Ankündigung informieren wir unsere Mitarbeitenden transparent und frühzeitig. Derzeit sind wir in Gesprächen mit dem Betriebsrat."

Mit 2.300 Beschäftigten in Deutschland, zwei globalen Produktionsstandorten und der künftigen Deutschlandzentrale in Berlin setzt Takeda ein klares Zeichen für den Standort Deutschland.

