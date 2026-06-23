Munich Arena

Grünes Licht für die Munich Arena: Stadtrat beschließt Bebauungsplan für eine der modernsten Konzertarenen Europas für 20.000 Fans

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München (ots)

+++ Am Flughafen München entsteht eine der größten und modernsten Konzertarenen Europas für rund 20.000 Fans

+++ Stadtrat beschließt Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplans und schafft damit die planungsrechtliche Grundlage für den Bau der neuen Konzertarena

+++ Munich Arena wird München und Bayern als Kulturstandort weiter stärken und nationale wie internationale Künstler in die Region bringen

+++ Eröffnung und erste Konzerte in der Munich Arena sind für das Jahr 2029 geplant

+++ Deloitte-Studie zeigt: Nach Eröffnung wird die Munich Arena für eine jährliche Bruttowertschöpfung von rund 355 Mio. EUR für Stadt und Region sorgen

Mit dem Satzungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und dem Feststellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans hat die zuständige Große Kreisstadt Freising die maßgeblichen kommunalen Beschlüsse für die Munich Arena (www.munich-arena.com) final gefasst. Damit ist das kommunale Bauleitplanverfahren nach rund vier Jahren erfolgreich abgeschlossen.

Die Munich Arena wird als eine neue europäische Top-Adresse für Live-Entertainment entwickelt. Mit einer Kapazität für rund 20.000 Fans soll sie höchste internationale Standards für Künstler, Veranstalter und Fans bieten. Im Mittelpunkt steht eine klare "Music First"-Philosophie: Sämtliche Bereiche der Arena werden konsequent auf ein bestmögliches Konzerterlebnis ausgerichtet. Im Inneren verbindet die Arena hochwertige Akustik und ausgezeichnete Sicht auf die Bühne mit einer hohen Aufenthaltsqualität für die Fans sowie optimalen Produktionsbedingungen für Künstler und Veranstalter.

Auch architektonisch ist die Munich Arena fest an ihrem Standort verankert: in Bayern und in der Kulturlandschaft der Metropolregion München. Das spektakuläre rautenförmige Exoskelett greift die Rauten der bayerischen Flagge auf und verleiht der Arena eine unverwechselbare architektonische Identität.

Die Munich Arena wird für ein breites Spektrum an Musikgenres konzipiert - von Rock und Pop über Hip-Hop und elektronische Musik bis hin zu weiteren nationalen und internationalen Live-Formaten. Als offene Veranstaltungsstätte wird sie allen Künstlern, Veranstaltern und Promotern gleichermaßen zur Verfügung stehen.

Munich Arena wird Kulturverstärker und Wirtschaftsmotor für die Region

Am Flughafen München entsteht damit einer der bedeutendsten Live-Entertainment-Standorte Europas - im Herzen Bayerns, in einer der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas. Die Metropolregion München verbindet Kaufkraft, Innovationskraft, internationale Unternehmen, Forschung, Talent und langfristiges Wachstum. Genau dieses Umfeld macht den Standort besonders attraktiv - für Künstler, Veranstalter, Partner und Besucher aus Bayern, Deutschland, Österreich, der Schweiz und darüber hinaus. Eine Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte zeigt, dass die Munich Arena nach der Eröffnung für eine Bruttowertschöpfung in Höhe von rund 355 Millionen EUR pro Jahr sorgen wird.

Integriertes Konzept für bestmögliche Konzerterlebnisse in der Munich Arena

Für die Munich Arena beginnt ein besonderer Konzertabend nicht erst mit dem ersten Song und endet nicht mit der letzten Zugabe. Im Mittelpunkt steht die gesamte Fan Journey - von der Anreise und dem Aufenthalt auf dem Campus über das Konzert selbst bis zur Abreise und Rückkehr nach Hause. Alle Elemente werden als Teil eines gemeinsamen Erlebnisses entwickelt, das für die Fans ebenso komfortabel und reibungslos wie emotional und unvergesslich sein soll.

Ein zentraler Baustein für das bestmögliche Erlebnis ist ein gemeinsam mit erfahrenen Verkehrsplanern entwickeltes multimodales Verkehrskonzept, das die Arena in die bestehende Mobilitätsinfrastruktur einbindet und S-Bahn, Regionalverkehr, Bus, Pkw, Taxi, Ride-Sharing und Fahrrad miteinander verknüpft. Diese Planungen werden gemeinsam mit den zuständigen Partnern kontinuierlich konkretisiert und weiterentwickelt.

In einem international wachsenden Live-Entertainment-Markt schafft die Munich Arena eine neue Plattform für große Tourneen, nationale und internationale Künstler und Live-Erlebnisse auf höchstem Niveau. Nach Abschluss der kommunalen Beschlussfassung richtet sich der Blick nun auf die weiteren Planungs- und Realisierungsschritte. Die Eröffnung der Munich Arena ist für das Jahr 2029 geplant.

Lorenz Schmid, Geschäftsführer der SWMUNICH Real Estate GmbH: "Mit dem Abschluss des kommunalen Bauleitplanverfahrens haben wir einen entscheidenden Meilenstein erreicht. Hinter der Munich Arena steht von Anfang an eine klare Überzeugung: Live-Musik hat die Kraft, Menschen aus Nah und Fern zusammenzubringen, gemeinsame Erinnerungen zu schaffen und eine ganze Region kulturell wie wirtschaftlich zu bereichern.

Genau aus diesem Anspruch heraus entwickeln wir die Arena. Sie soll nicht einfach ein Gebäude für Veranstaltungen sein, sondern ein Ort, an dem aus Konzertabenden Erinnerungen für das Leben werden. Dafür denken wir das Live-Erlebnis konsequent aus der Perspektive von Fans, Künstlern und Veranstaltern - von Architektur, Akustik und Sicht auf die Bühne über Atmosphäre und Hospitality bis hin zur An- und Abreise.

Unser Ziel ist es, als exzellenter Gastgeber die bestmöglichen Rahmenbedingungen für Live-Entertainment zu schaffen und gleichzeitig Verantwortung für die Region zu übernehmen. Die Munich Arena soll als offene Veranstaltungsstätte nationale und internationale Künstler und Tourneen nach Bayern bringen, neue kulturelle Impulse setzen und langfristig auch wirtschaftliche Wirkung für Freising, die Metropolregion München und den Freistaat entfalten.

Unsere Vision ist klar: Die Munich Arena soll zu 'Europe's Main Stage for Legendary Live Entertainment' werden - zu einer Bühne, die sich mit den besten Konzertarenen Europas messen kann und auf der die Kraft von Live-Musik in jedem Detail spürbar wird.

Die vergangenen vier Jahre haben gezeigt, was möglich ist, wenn Politik, Verwaltung, Fachplaner und Projektpartner gemeinsam und verlässlich an einer solchen Vision arbeiten. Für dieses Vertrauen und die konstruktive Zusammenarbeit sind wir sehr dankbar."

Monika Schwind, Oberbürgermeisterin der Großen Kreisstadt Freising: "Die Konzertarena kann für unsere Stadt und die Region ein wichtiger kultureller und wirtschaftlicher Impuls werden. Sie steht für internationale Sichtbarkeit, neue Wertschöpfung und einen Standort, der Zukunft gestalten will. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind solche Projekte ein Lichtblick - wenn sie sorgfältig geplant, transparent begleitet und verantwortungsvoll umgesetzt werden. Der Beschluss ist dafür ein wichtiger Meilenstein."

Barbara Schelle, Stadtbaumeisterin und Leiterin des Referats Planen, Bauen und Liegenschaften der Großen Kreisstadt Freising: "Die Qualität eines Projekts entsteht auch im Verfahren. Die Anregungen und Hinweise aus Beteiligung, Fachplanung und Gestaltungsbeirat haben dazu beigetragen, die Planung im Lauf der vierjährigen Prozessdauer weiter zu präzisieren. Gerade bei Fragen der städtebaulichen Einbindung, der Freianlagen, der Erschließung und der Gestaltung war es wichtig, die unterschiedlichen Belange sorgfältig zusammenzuführen. So konnte das Projekt an wesentlichen Stellen weiterentwickelt werden."

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