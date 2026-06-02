Medien-Club München e.V.

Ab sofort: Einreichungen für den jungen Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT möglich

München (ots)

Einreichungsfrist für die Jurypreise DER WEISSE ELEFANT bis 31. Juli 2026

Junger Medien-Preis des Medien-Club München e.V. wird 2026 wieder im Rahmen der FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN verliehen

Medien-Club München e.V. stiftet drei Förderpreise für Schülerproduktionen

Nach dem erfolgreichen Comeback des WEISSEN ELEFANT im vergangenen Jahr, wird der junge Medien-Preis auch in 2026 im Rahmen der FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN vergeben. Das renommierte, älteste deutsche Schülerfilmfestival ist seit bald 50 Jahren Treffpunkt der aktiven und kreativen Filmarbeit an den Schulen in Bayern und damit der perfekte Partner für den jungen Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT des Medien-Club München e.V. Im Rahmen des Festivals werden sowohl Schülerproduktionen mit dem WEISSEN ELEFANTEN ausgezeichnet als auch der Jurypreis für professionelle Kino-, TV- und Streamingproduktionen sowie weitere auditive und audiovisuelle Produktionen vergeben.

Die Jurypreise DER WEISSE ELEFANT für professionelle Produktionen

Mit dem WEISSEN ELEFANTEN zeichnet der Medien-Club München e.V. seit 2001 hervorragende Leistungen bei der Gestaltung audiovisueller, medialer Produktionen für Kinder und Jugendliche aus. Das Preisgeld beträgt insgesamt 5.000 EUR. Die Einreichungen sind ab sofort bis 31.7.26 möglich. Die Einreichungsanforderungen finden Sie hier.

Pro Produktion, die zwischen dem 1.7.2025 und dem 30.6.2026 erstmals veröffentlicht wurden/ werden, sind bitte folgende Unterlagen an info@medien-club-muenchen.de einzureichen:

Besetzungs- und Stabliste Inhaltsangabe (max. 1 Seite) der Produktion Kurze Begründung für die Preiswürdigkeit (max. 1/2 Seite) Vorschlag für Empfänger:in des Preises (nicht für Jury verbindlich) Produktion per Download- oder Screening-Link zur mind. 10-fachen Ansicht bzw. mit Gültigkeit bis zum 15. September 2026

Die eingereichten auditiven und audiovisuellen Produktionen müssen mit überwiegend deutscher Beteiligung entstanden sein. Die Jury des WEISSEN ELEFANTEN unter dem Vorsitz von Barbara Schardt wird Mitte September aus den eingereichten Vorschlägen die diesjährigen Nominierten und schließlich Preisträger:innen benennen.

Verliehen werden die Jurypreise DER WEISSE ELEFANT ebenfalls im Rahmen der 49. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN am 16. Oktober 2026 um 19 Uhr im Theater am Hagen in Straubing. Im Anschluss zeigt der Special-Guest der 49. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN seinen professionellen Film und gewährt in einem anschließenden Gespräch spannende Einblicke in die Produktion und Konzeption seines Films.

Veranstaltet werden die 49. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN vom 15. - 17. Oktober 2026 von der Landesarbeitsgemeinschaft Schultheater und Schulfilm in Bayern (LAG-TuF)sowie dem Verein "Drehort Schule e.V." (DOS). Gastgebende Schule ist die Berufliche Oberschule (FOSBOS) Straubing.Der Einreichungszeitraum für die Schülerproduktionen ist vom 15. Juli bis 12. August 2026 unter https://filmtage-bayerischer-schulen.de/2026/start/einreichen.

Medien-Club München e.V. stiftet den WEISSEN ELEFANT in drei Kategorien für Schülerproduktionen

Zu den FILMTAGEN BAYERISCHER SCHULEN werden jährlich über 120 Filme eingereicht. Eine Vorjury, die sich gleichermaßen aus Schüler:innen und Filmlehrer: innen zusammensetzt, nominiert 30 Filme für das Hauptprogramm und 10 Newcomer-Produktionen für den Horizonte-Block. Nach den Screenings stellen sich die jugendlichen Filmemacher den Fragen eines fachkundigenPublikums, das sich aus 250 aktiv filmenden Schüler:innen aller Altersstufen und Schularten sowie ihren Lehrkräften aus ganz Bayern zusammensetzt. Neben den ebenfalls von Schüler:innen und Lehrer:innen moderierten Filmgesprächen bieten die Filmtage weitere Möglichkeiten zum intensiven Austausch rund um das Medium Film. So finden sich spontane Filmteams, um vor Ort am 66-Sekunden-Film-Wettbewerb teilzunehmen. Am 3. Tag des Festivals finden 15 spannende Workshops zur Kameraarbeit, dem dokumentarischen Film, dem Trick- und Animationsfilm u.v.m. statt. Professionelle Workshop-Referenten werden dieses Jahr teilweise vom Medien-Club München e.V. gestellt.

Krönender Abschluss der 49. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN ist schließlich die feierliche Preisverleihung am 17.10.26 gegen 13:00 im Theater am Hagen in Straubing.In die Entscheidung der Hauptjury für die Verleihung der 14 Förderpreise aller Stifter und Förderer (s.u.) fließen neben der Qualität der Filme auch die zahlreichen Eindrücke aus den Filmgesprächen der vorangegangenen Tage ein.

Drei der 14 Förderpreise für Schülerproduktionen stiftet hierbei der Medien-Club München e.V. in den folgenden Kategorien:

für einen formal oder/und technisch besonders gelungenen Film (500EUR)

den "Publikumspreis Horizonte" (300EUR)

die Publikumspreise des 66 Sek.-Wettbewerbs (250, 150, 100 EUR)

Über den Medien-Club München e.V.

Über die Filmtage Bayerischer Schule

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