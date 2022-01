new business

Cover des Jahres 2021: '11Freunde' öffnet die Akte Katar

Eine hochkarätige Jury aus Medien- und Kommunikationsexperten hat den '11Freunde'-Titel Nummer 234 zum Cover des Jahres 2021 gekürt. Für die Entscheidung waren die zwölf Monatsgewinner des Magazin-Wettbewerbs Cover des Monats (www.cover-des-monats.de) nominiert, der seit 2011 vom New Business Verlag, Hamburg, ausgerichtet wird.

Die '11Freunde'-Ausgabe stellt die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft 2022 im Golfstaat Katar in den Fokus. Ein mit schwarzem Öl beschmierter WM-Pokal, der die Titelseite ziert,verdeutlicht eindrucksvoll die Kehrseite der Medaille des internationalen Fußballs. Das Motiv macht unmissverständlich klar, wie Korruption und Geldgier den Sport nachhaltig besudeln.

"Ich kenne niemanden, keinen einzigen Fußballfan, der glücklich mit dem Ausrichterland Katar ist", erklärt '11Freunde'-Chefredakteur Philipp Köster im Interview mit dem Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de). "Ein Land ohne jede gewachsene Fußballkultur, das ganz offensichtlich durch Bestechung zum Turnier gekommen ist. Ein Land, in dem rund 15.000 Migranten seit der WM-Vergabe bei Arbeitsunfällen ums Leben gekommen sind, in dem Homosexualität unter Strafe steht und elementare Menschenrechte nur für die Einheimischen gelten. Dass dort die WM stattfindet, ist deprimierend."

Silber geht in der Jahresauswertung des Wettbewerbs an das Magazin 'brand eins' 5/2021 ('Schwerpunkt: Kassensturz'), Bronze erhält 'agora42' 2/2021 ('Stopp! Neustart').

