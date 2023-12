Autostadt GmbH

Winterwunderland für die ganze Familie - Vom 8. Dezember bis zum 7. Januar in der Autostadt

2 Audios

231204_BmE_Winterevent.mp3

MP3 - 1,8 MB - 01:57 Download Your browser does not support the audio element.

231204_OTP_Winterevent.mp3

MP3 - 3,1 MB - 03:20 Download Your browser does not support the audio element.

Ein Dokument

Wolfsburg (ots)

Anmoderationsvorschlag: Aktuell ist für viele die schönste Zeit des Jahres, die Adventszeit: Die Innenstädte sind toll geschmückt, an oder in jedem Haus sieht man Lichterbögen, Lichterketten oder Weihnachtsmänner, die die Fassade hochklettern und das Beste: Die Weihnachtsmärkte haben geöffnet. Einen der schönsten, den man auch auf einem Tagesausflug erkunden kann, findet man jedes Jahr in Wolfsburg. Hier verwandelt sich das Gelände der Autostadt wieder in ein Winterwunderland für die ganze Familie. Worauf sich Besucher, und vor allem die Kids, freuen können, weiß meine Kollegin Helke Michael.

Sprecherin: Das Gelände der Autostadt hat sich wieder in ein idyllisches Winterwunderland verwandelt. Bis zum 7. Januar kann man hier dieses Mal eine Auszeit vom Alltag nehmen und sich auf 24 Buden freuen, mit Deko- und Geschenkartikeln, aber auch jeder Menge Leckereien, so Autostadt-Geschäftsführer Armin Maus.

O-Ton 1 (Armin Maus, 24 Sek.) "Von der klassischen Bratwurst und der Pilzpfanne über kräftige Eintöpfe und Süßigkeiten bis zum Glühwein gibt's für jeden etwas. Bei unserem Hüttenzauber können Besucher mit Feuerzangenbowle und Après-Ski-Hits feiern. Und unsere 4.000 Quadratmeter große Eisfläche bietet genügend Platz zum Schlittschuhlaufen. Und das Zentrum unseres Marktes ist natürlich der festlich geschmückte Weihnachtsbaum. Den dürfen Sie sich etwas größer vorstellen."

Sprecherin: Im wahrsten Sinne, ein Highlight also. Ein weiteres ist die Krimilesung 'Crime Time' mit dem Schauspieler Roland Kalweit - eine Kult-Veranstaltung, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war.

O-Ton 2 (Armin Maus, 15 Sek.): "Was aber noch nicht ausverkauft ist, ist die Eisdisco. Immer sonntags bis donnerstags wird die Eisfläche ab 16:30 Uhr zu einer Outdoor-Disco mit Live-DJ und Musik. Und hier kann man dann zu aktuellen Hits oder Evergreens die ein oder andere Pirouette auf dem Eis drehen. Macht ganz viel Spaß."

Sprecherin: Den haben garantiert auch die Kids, die in der 1.100 Quadratmeter großen Schneewelt rodeln, Schneemann bauen und toben können.

O-Ton 3 (Armin Maus, 15 Sek.): "Einen passenden Schlitten bekommen Sie bei uns vor Ort. Und egal, wie das Wetter ist, Schneesicherheit ist gewährleistet. Viele leuchtende Augen wird es sicherlich geben, wenn die Kids das historische Karussell entdecken, genauso wie beim Kettenflieger, der in diesem Jahr neu ist."

Sprecherin: Und auch die winterlichen Bildungsworkshops gibt es wieder.

O-Ton 4 (Armin Maus, 13 Sek.): "Es gibt insgesamt 13 Workshops für Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und sogar ganze Familien. Wer zum Beispiel Lust hat, ein Brettspiel zu bauen oder weihnachtliche Geschenkanhänger herzustellen, der kann das hier tun und dabei ganz viel Spaß haben"

Sprecherin: Anreisen kann man übrigens ganz bequem mit dem Auto oder der Bahn. Es gibt zahlreiche Direktverbindungen und vom Hauptbahnhof sind es nur ein paar Gehminuten bis zur Autostadt.

Abmoderationsvorschlag: Ein ganz besonderer Wintermarkt für die ganze Familie, der immer einen Ausflug wert ist. Alle Informationen zum Winterprogramm gibt's unter autostadt.de/winter.

Original-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuell