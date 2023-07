Autostadt GmbH

Sommerfestival in der Autostadt - Von tollen Music-Acts über Fun und Action bis hin zu Urlaubsfeeling und Entspannung pur

Wolfsburg (ots)

Anmoderationsvorschlag: Der Sommer ist für viele die schönste Jahreszeit - und das nicht nur, weil dann der lang ersehnte Jahresurlaub ansteht. Im Sommer ist irgendwie immer was los und man kann endlich wieder die Dinge machen, auf die man in der kalten Jahreszeit wohl kaum Lust hätte, selbst wenn es möglich wäre. Auf Open-Air-Konzerte gehen zum Beispiel, Eis essen oder an einem lauen Sommerabend einen Cocktail am Strand genießen. Irgendwie hat man generell viel mehr Lust, Zeit im Freien zu verbringen, ganz gleich, ob man nun Entspannung oder Action sucht. Das alles finden Sie beim Sommerfestival in der Autostadt, die sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wieder richtig was einfallen lassen hat. Mehr dazu von Helke Michael.

Sprecherin: Max Giesinger, Sarah Connor, die Fanta Vier, Johnny Depp und Alice Cooper als die Hollywood Vampires, Calum Scott und Eros Ramazotti - sie und viele andere werden diesen Sommer in der Autostadt live auf der Bühne stehen. Unter freiem Himmel, versteht sich. Aber auch, wenn man keins der heiß begehrten Konzerttickets mehr bekommt, wartet ein toller Sommer im Park, sagt Autostadt-Geschäftsführer Armin Maus.

O-Ton 1 (Armin Maus, 20 Sek.): "Sie können einen Tag am Strand verbringen. Wir haben eine schwimmende Insel, 'Cool Summer Island', und da haben Sie feinen Sand zwischen den Zehen. Sie können baden gehen, die Kinder können buddeln, Sandburgen bauen. Im Hafenbecken können Sie eine Runde schippern gehen mit elektrischen Booten, das soll ja auch umweltfreundlich sein. Und in der Dämmerung wird die Insel dann mit DJ, Loungemusik und Longdrinks zu einem richtigen, schönen Beachclub."

Sprecherin: Mehr Action gibt's bei den vielen Mitmachaktionen, bei denen man ganz neue Dinge ausprobieren kann. Teqball zum Beispiel. Es erinnert an Tischtennis, wird aber mit einem Fußball gespielt, natürlich mit vollem Körpereinsatz. Auch spannend, aber weniger schweißtreibend ist die Swing Vision.

O-Ton 2 (Armin Maus, 23 Sek.): "Da muss man nicht viel machen, außer zu schaukeln, aber man hat eine Virtual-Reality-Brille auf. Und das fühlt sich dann natürlich durchaus anders an, weil man das Gefühl hat, man schaukelt an einer ganz anderen Stelle. Und was Spaß macht, ist sicherlich die Silent Disco Walking Tour. Das ist so ein bisschen wie die Animation, die man aus dem Urlaub kennt. Allerdings mit Silent Disco Kopfhörern, das heißt: Nur diejenigen bekommen von der Musik und von der Unterhaltung etwas mit, die mit Ihnen unterwegs sind."

Sprecherin: Natürlich können sich auch die Kinder nach Lust und Laune austoben. Beim Hopscotch-Hüpfspiel und beim Leitergolf kommen die Kleinsten auf ihre Kosten. Eine riesige luftgefüllte Spielwiese, ein 18 Meter hoher Rutschturm und eine Kletterwand warten auf Kinder ab sechs bzw. acht Jahren. Auch die beliebten Ferienworkshops sind wieder da.

O-Ton 3 (Armin Maus, 00 Sek.): "Auch das ist uns wichtig. Wir sind ja der größte außerschulische Lernort in Niedersachsen! Und Lernen ist ja etwas, was Spaß macht. Und deswegen haben wir Tagesangebote, bei denen man richtig kreativ werden kann und was lernen kann - beim Gravieren mit einem Lasercutter zum Beispiel oder beim Gestalten eines kleinen Elektromobils. Wir haben auch einen Workshop, bei dem ein farbenfroher Film produziert wird. Und wir haben in diesem Sommer auch eine Erlebniswoche Nachhaltigkeit, in der es jede Menge Ideen und Aktivitäten für einen nachhaltigeren Alltag gibt, ein Thema, das uns ja nun alle bewegt."

Sprecherin: Egal, was Sie im Park machen wollen: Melden Sie sich am besten vorher an. Das erspart langes Schlangestehen. Denn schließlich geht es ja darum, Spaß zu haben.

Abmoderationsvorschlag: Das Sommerfestival der Autostadt lässt auch dieses Jahr keine Wünsche offen. Was alles los ist, finden Sie im Netz unter autostadt.de. Da können Sie auch direkt sehen, ob Sie sich eventuell anmelden müssen und wo, oder ob Sie - wie für die Konzerte - extra Tickets brauchen.

