Autostadt GmbH

"Sommerlachen" in der Autostadt - Kabarett- und Comedy-Festival mit Beachlife und Wasserspass auf "Cool Summer Island"

Ein Dokument

Wolfsburg (ots)

Anmoderationsvorschlag: Endlich mal wieder bis zum Abwinken lachen: Das können Sie bis zum 28. August in der Autostadt in Wolfsburg auf einem der größten Kabarett- und Comedy-Festivals Europas. Unter dem Motto "Sommerlachen" tritt dort die Crème de la Crème der deutschen Szene auf, von Mirja Boes über den Quatsch Comedy Club bis hin zu Kurt Krömer und Altmeister Helge Schneider. Helke Michael verrät Ihnen mehr.

Sprecherin: 50 Kabarett- und Comedy-Stars wollen in diesem Sommer die Autostadt-Besucher zum Lachen bringen:

O-Ton 1 (Armin Maus, 20 Sek.): "Mein absoluter Geheimtipp ist der Quatsch Comedy Club, den kennen ja viele aus dem Fernsehen. Das ist eine Live-Show, die jeden Sonntag mit neuer Besetzung bei uns ist. Und wir haben natürlich auch die ganz, ganz großen Namen: Dieter Nuhr, Michael Mittermeier, Bülent Ceylan, Wladimir Kaminer, Leute wie Matthias Deutschmann, den Bademeister Schaluppke, Nessi Tausendschön."

Sprecherin: Sagt Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt. Insgesamt 45 Shows sind geplant - und zwar auf der Lagunenbühne und im Panoramakino.

O-Ton 2 (Armin Maus, 21 Sek.): "Das eine groß und Open Air, mitten im Park und wunderschön am Wasser gelegen, das andere Indoor, deutlich kleiner, deutlich intimer. Das Besondere ist, dass die Besucherinnen und Besucher mit einem Ticket schon zwei Stunden vor der Veranstaltung in die Autostadt kommen können. Es gibt Street-Acts aus verschiedenen Genres, Akrobaten, Musiker, es gibt kühle Getränke natürlich, und süße und herzhafte Leckereien."

Sprecherin: Herzlich willkommen sind auch Kurzurlauber, die dort an langen heißen Sommertagen am Sandstrand mit einem kühlen Getränk in der Hand und den Füßen im Wasser chillen können.

O-Ton 3 (Armin Maus, 22 Sek.): "Wir haben mit 'Cool Summer Island' im Hafenbecken eine schwimmende Insel, eine wunderschöne Lounge, da kann man selbst bei heißestem Wetter es gut aushalten. Wer Action auf dem Wasser sucht, der kann sich unsere Elektroboote leihen, kostenlos, und unsere beliebten Schwanenboote. Und ganz neu im Park sind die Lounge-Schaukeln, in denen man die Schattensituation hier unter unseren Bäumen sehr, sehr schön genießen kann."

Sprecherin: Für die Kinder gibt´s Kletterinstallationen, Rutschen und andere Spielgeräte. Abkühlung bieten Fontänen, Wassertunnel und die neue, wie ein Wasserbett aussehende, riesige Wasserwiese. Außerdem gibt's spannende und lehrreiche Workshops für die ganze Familie.

O-Ton 4 (Armin Maus, 24 Sek.): "Wir sind einer der ganz großen außerschulischen Lernorte in Deutschland: Da geht's um die Fertigung individueller Modellautos, um die Herstellung von Saatkugeln, digitales Textildesign. Viele Themen, die was mit Digitalisierung, mit Mobilität und, ganz wichtig, mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Das Programm ist so groß, es lohnt sich, da mal reinzugucken: www.autostadt.de/bildung. Da findet jeder etwas, was ihn interessiert!"

Abmoderationsvorschlag: Sie haben es gehört: Wenn Sie mal wieder richtig herzhaft lachen oder mit Ihrer Familie einen entspannten Kurzurlaub verbringen wollen: Das komplette Showprogramm des Kabarett- und Comedy-Festivals sowie alle weiteren Highlights finden Sie auf www.autostadt.de/sommer. Dort können Sie natürlich auch gleich Tickets bestellen!

Original-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuell