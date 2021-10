Bain & Company

Transformationsexperte Michael Pesch neu im Partnerteam

Personalie bei Bain & Company

München (ots)

Einmal mehr ausgebaut hat die internationale Unternehmensberatung Bain & Company ihre Führungsriege. Seit dem 1. Oktober 2021 unterstützt Dr. Michael Pesch als Partner die Praxisgruppen Performance Improvement sowie Industriegüter und -dienstleistungen. Er wird vom Standort München aus Kundinnen und Kunden vor allem im deutschsprachigen Raum sowie in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika (EMEA) beraten.

"Mit Michael Pesch haben wir einen weiteren hochkarätigen Spezialisten für Transformationsprozesse und Restrukturierungen gewonnen", betont Dr. Jörg Gnamm, Bain-Partner und Co-Leiter der Praxisgruppe Performance Improvement in der EMEA-Region. "Durch seine Fachkenntnisse verfügen wir nun über noch mehr Beratungs- und Managementkompetenz in diesen Schlüsselbereichen." Pesch wird sich auf die Umsetzung von Skalentransformationen fokussieren. Darüber hinaus ist er Experte in puncto Cash-Management, Refinanzierung, Personaltransformation und Optimierung von Verwaltungsfunktionen.

Der neue Bain-Partner bringt insgesamt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der betrieblichen und finanziellen Restrukturierung von Unternehmen mit. In dieser Zeit hat Pesch zahlreiche strategische und operative Transformationsprojekte in den Bereichen Luftfahrt, Automobil, Werkstoffe, Maschinenbau, Hightech und Telekommunikation durchgeführt. Zuletzt war er Partner bei McKinsey & Company, wo er Kundenunternehmen in komplexen Transformationsprozessen begleitete. Davor war der 49-Jährige unter anderem als Partner und Senior Director bei der Managementberatung Alvarez & Marsal tätig gewesen. Pesch hat Betriebswirtschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen sowie an der Universität Nancy in Frankreich studiert. Seine Promotion verfasste er zu Transferpreisbildung in internationalen Konzernen.

