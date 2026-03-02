Rathscheck Schiefer

Günstiger bauen und sanieren: Rathscheck Schiefer verbindet mit der innovativen UltraRechteck-Deckung Ökologie mit Ökonomie - Premiere auf der Handwerker-Leitmesse "Dach und Holz" in Köln

Mayen

Preiswerter und dennoch möglichst nachhaltig und modern bauen und sanieren: Mit der neuen UltraRechteck-Deckung stellte Rathscheck Schiefer aus Mayen/Eifel auf der internationalen Handwerker-Leitmesse "Dach und Holz" in Köln die günstigste Schieferdeckung auf dem deutschen Markt vor. Die neue innovative Deckart vereint durch einen technisch optimierten Systemaufbau das zeitgemässe Design rechteckiger Schiefersteine mit geringerem Materialverbrauch und einfacher Montage.

Mit nur elf je 40 mal 30 Zentimeter großen Schiefersteinen pro Quadratmeter Dachfläche ist die UltraRechteck-Deckung die günstigste Lösung für preisbewusste Bauherren, die auf markante Optik, extreme Widerstandsfähigkeit gegenüber Wetterereignissen sowie Langlebigkeit setzen. Die neue und schnell zu installierende Dacheindeckung wird im System mit einer leichten, flexiblen und wasserdichten Zwischenlage angeboten. Durch das geringe Flächengewicht von rund 22 Kilo pro Quadratmeter (im Vergleich: Betondachsteine oder Ziegel wiegen oft mehr als 40 Kilo pro Quadratmeter) eignet sich die UltraRechteck-Deckung unter anderem auch für die kostensparende Altbau- und Asbest-Sanierung, weil in vielen Fällen vorhandene Sparren nicht zusätzlich verstärkt werden müssen. Kombinierbar ist auch die neue Deckart mit integrierbarer Photovoltaik.

Schieferdeckungen für Dach und Fassade sind Natur pur und gelten seit Jahrhunderten als besonders langlebig. Die mehr als 400 Millionen Jahre alten Steine halten in der Regel länger als ein Menschenleben. Rathscheck Schiefer gehört zu den Weltmarktführern mit eigenen Vorkommen und hochmodernen Produktionsbetrieben. Dort werden die in Blöcken aus weitreichenden Ressourcen gewonnenen Schiefersteine gesägt, auf 4 bis 6 Millimeter gespalten und anschließend hochpräzise für vielfältige moderne wie traditionelle Formate zugerichtet.

Mit zahlreichen innovativen Ideen zu Architektur und Technik - wie die nahezu flächenbündige Einbindung von Photovoltaik sowie der Einführung einfacher Installationsmöglichkeiten - hat das Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten Schiefer aus der traditionellen Ecke geholt. "Mit der neuen UltraRechteck-Deckung trifft Ökologie auf Ökonomie und Zeitgeist: "Wir können Bauherren, die auf puristisches Design, Wertbeständigkeit und geringen Pflegeaufwand setzen, jetzt eine preislich besonders interessante Alternative bieten," betont Frank Rummel, Mitglied der Rathscheck-Geschäftsleitung. Infos: www.rathscheck.de/ultrarechteck Kostenlose Bauherrenberatung zu Schieferdeckungen unter 02651 955110, St.-Barbara-Str.3, 56727 Mayen-Katzenberg.

Original-Content von: Rathscheck Schiefer, übermittelt durch news aktuell