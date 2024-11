Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Grundschule der Zukunft: Die Hochschulperle des Monats November geht nach Niedersachsen

Berlin (ots)

Angehende Grundschullehrkräfte der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg führen gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern im Lehr-Lern-Projekt Grundschule der Zukunft gemeinnützige und nachhaltige Projekte an niedersächsischen Grundschulen durch. Dadurch können die Lehramtsstudierenden professionelle Kompetenzen zum Lehrberuf aufbauen und den Grundschulkindern dabei das Thema Nachhaltigkeit vermitteln. Für diese innovative und gemeinnützige Herstellung eines Theorie-Praxis-Bezugs im Grundschullehramtsstudium vergibt der Stifterverband die Hochschulperle des Monats November.

Die Hochschulperle des Monats November zum Thema "Lehrkräftebildung neu gestalten" geht an das Lehr-Lern-Projekt Grundschule der Zukunft - gemeinnützig, nachhaltig und kreativ lernen mit Engagement. Im Rahmen einer Seminarreihe an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg planen Lehramtsstudierende gemeinsam mit Grundschülerinnen und Grundschülern gemeinnützige und nachhaltige Projekte und setzen diese zusammen in den Schulen um. Das Projekt wird von der Gertrud und Hellmut Barthel Stiftung sowie der EWE-Stiftung gefördert.

Im Zentrum des Lehr-Lern-Projekts steht die Seminarreihe Grundschule der Zukunft, die nach einer dreijährigen Entwicklungs- und Erprobungsphase erstmals im Sommersemester 2024 angeboten wurde. Aufgrund der äußerst positiven Bewertung der Seminarreihe soll sie im Sommersemester 2025 wieder stattfinden. Im Rahmen verschiedener Seminare setzten dieses Jahr 80 Lehramtsstudierende zusammen mit etwa 250 Kindern insgesamt 37 gemeinnützige und nachhaltige Projekte in vier Grundschulen in Niedersachsen um. Die Seminare bieten den Lehramtsstudierenden dabei die Möglichkeit, sehr früh erste schulpraktische Erfahrungen in ihrem Lehramtsstudium zu sammeln und professionelle Kompetenzen zum Lehrberuf aufzubauen. Zudem gibt es regelmäßig Gelegenheit zur Reflexion der eignen pädagogischen und didaktischen Arbeit.

An jedem Projekt sind zwei Lehramtsstudierende sowie sechs bis acht Grundschülerinnen und Grundschüler beteiligt. Die Projekte reichen vom Anlegen eines Hochbeets über das Bauen und Streichen von Bänken bis zur Zusammenstellung eines Verkehrsparcours oder das Umgestalten eines Bauwagens. Die Studierenden und Kinder planen ihre Ideen nicht nur nachhaltig, sondern auch ressourcenschonend, indem sie auf vorhandene Baumaterialien zurückgreifen. Ebenfalls werden Gemeinden, Schulen und Eltern der Grundschulkinder gebeten, sich mit Sachspenden zu beteiligen. Die Schulen profitieren langfristig von den Projekten, da diese beispielsweise im Sachunterricht weiterhin genutzt werden können.

"Wir freuen uns, mit dem Lehr-Lern-Projekt Grundschule der Zukunft - gemeinnützig, nachhaltig und kreativ lernen mit Engagement in Oldenburg ein weiteres beispielhaftes Projekt auszeichnen zu können", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats November an das Projekt der Carl von Ossietzky Universität zu vergeben. "Uns überzeugt insbesondere die frühe Stärkung des Praxisbezugs im Studium sowie die direkte Beteiligung der Grundschulkinder. Das Lehr-Lern-Projekt trägt hier deutlich dazu bei, Theorie-Praxis-Bezüge zu verstärken."

Weitere Informationen zum Lehr-Lern-Projekt "Grundschule der Zukunft" finden Sie unter: https://uol.de/grundschule-der-zukunft

Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.

Im Jahr 2024 sucht der Stifterverband nach Projekten, die zeigen, wie zukunftsfähige und attraktive Lehrkräftebildung aussehen kann. Diese sollen angelehnt an den Masterplan des Stifterverbandes zur Lösung der hier definierten Maßnahmen beitragenwww.stifterverband.org/masterplan-lehrkraeftebildung.Einerseits besteht ein massiver Mangel an Lehrerinnen und Lehrern, andererseits werden künftige Lehrkräfte in der aktuellen Ausbildung nur unzureichend auf Herausforderungen im Berufsalltag und der Transformation vorbereitet. An vielen Hochschulen gibt es aber bereits gute Ansätze, um diese Probleme anzugehen - diese Ideen und Konzepte möchte der Stifterverband auszeichnen und sichtbar machen. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich: https://www.stifterverband.org/hochschulperle

Der Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.org

Original-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell