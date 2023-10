Plan International Deutschland e.V.

Welt-Mädchentag: In Deutschland wird es Pink

Beleuchtungsaktion von Plan International für Gleichberechtigung an über 40 Orten

Hamburg (ots)

Deutschland zeigt Farbe: Zum Welt-Mädchentag am 11. Oktober werden über 40 bekannte Wahrzeichen, Gebäude und Monumente in rund 20 deutschen Städten pinkfarben leuchten. Mit der bundesweiten Illuminierung macht die Kinderrechtsorganisation Plan International auf die fehlende Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen in vielen Regionen dieser Welt aufmerksam. Dank der Initiative der Unterstützer:innen strahlen in diesem Jahr unter anderem das Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg, die Seebrücke in Sellin auf Rügen, das Schokoladenmuseum in Köln, das Riesenrad am Ostbahnhof in München sowie viele weitere exponierte Orte in kräftigem Pink.

Kathrin Hartkopf, Sprecherin der Geschäftsführung von Plan International Deutschland. "Echte Gleichberechtigung kann auf dieser Welt nur erreicht werden, wenn Mädchen und junge Frauen über ihre Zukunft selbst entscheiden können. Davon sind wir in vielen Teilen dieser Welt noch weit entfernt: Nur ein Drittel aller Mädchen und Frauen hat Zugang zu modernen Verhütungsmitteln. Gerade für Mädchen in ärmeren Ländern hat das gravierende Folgen, denn aufgrund von Frühschwangerschaften bleibt den meisten der weitere Zugang zu Bildung und einem qualifizierten Beruf verwehrt. Mit unserer Beleuchtungsaktion zum Welt-Mädchentag wollen wir deutlich machen, wie wichtig es ist, dass Mädchen überall auf der Welt das nötige Wissen um ihre Rechte sowie Zugang zu einer entsprechenden Gesundheitsversorgung erhalten."

Die Vereinten Nationen (UN) riefen den Welt-Mädchentag am 11. Oktober auf Initiative von Plan International aus. Seit 2012 setzt die Kinderrechtsorganisation an diesem Tag mit der Farbe Pink ein Zeichen für die Rechte von Mädchen. Mit welchen Herausforderungen sie weltweit zu kämpfen haben, zeigt der diesjährige Bericht "Her Body, her Choice". Dieser setzt sich mit dem Zugang von Mädchen und jungen Frauen zu ihren sexuellen und reproduktiven Rechten auseinander.

"Wir freuen uns sehr, dass zum Welt-Mädchentag wieder so viele Städte und Gemeinden mit von der Partie sind, um gemeinsam mit uns ein Signal für die Gleichberechtigung zu setzen", sagt Kathrin Hartkopf. "Ganz besonders möchten wir unseren ehrenamtlichen Aktionsgruppen danken, die die Illuminierung und viele weitere Aktionen in ihren Heimatstädten auf die Beine gestellt haben."

In einigen Städten leuchtet es gleich an mehreren Orten. Außerdem finden in vielen Städten weitere Veranstaltungen und Aktionen zum Welt-Mädchentag statt. Begleitend dazu informieren die lokalen Aktionsgruppen über die Arbeit von Plan International.

In folgenden Städten wird es am 11. Oktober in Deutschland leuchten:

Augsburg: Königsplatz, Rathaustür, Verwaltungsgebäude 1

Königsplatz, Rathaustür, Verwaltungsgebäude 1 Bad Hönningen: Schloss Arenfels

Schloss Arenfels Berlin: Repräsentanz von Plan International Deutschland an der East Side Gallery

Repräsentanz von Plan International Deutschland an der East Side Gallery Bielefeld : Altes Rathaus, Leineweberbrunnen, Kunstforum Herrmann Stenner und Naturkunde Museum

: Altes Rathaus, Leineweberbrunnen, Kunstforum Herrmann Stenner und Naturkunde Museum Essen: Baldeneysee Stauwehr und Seecafé & Restaurant Lujo am Baldeneysee, Grillo- Theater, Mariengymnasium Werden und Verlagshaus Funke Mediengruppe

Baldeneysee Stauwehr und Seecafé & Restaurant Lujo am Baldeneysee, Grillo- Theater, Mariengymnasium Werden und Verlagshaus Funke Mediengruppe Gifhorn: Gifhorner Schloss, Hochzeitsmühle "Lady Devorgilla", Mehrgenerationenhaus und Freizeit- und Bildungszentrum Grille

Gifhorner Schloss, Hochzeitsmühle "Lady Devorgilla", Mehrgenerationenhaus und Freizeit- und Bildungszentrum Grille Hamburg: Bäderland Holthusenbad, Hotel Vier Jahreszeiten, Planetarium und Plan-Büro

Bäderland Holthusenbad, Hotel Vier Jahreszeiten, Planetarium und Plan-Büro Koblenz: Wandgemälde "Das Mädchen" an der Balduinbrücke, Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck, Museum "Mutter Beethoven-Haus" und Theater Koblenz

Wandgemälde "Das Mädchen" an der Balduinbrücke, Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck, Museum "Mutter Beethoven-Haus" und Theater Koblenz Köln: RheinEnergieStadion Pylonen und Schokoladenmuseum

RheinEnergieStadion Pylonen und Schokoladenmuseum Leipzig: Pusteblumen-Brunnen am Richard-Wagner-Platz

Pusteblumen-Brunnen am Richard-Wagner-Platz Lehre: Rathaus

Rathaus Lübeck: Hansemuseum undRotunde der Musik- und Kongresshalle Lübeck (MuK)

Hansemuseum undRotunde der Musik- und Kongresshalle Lübeck (MuK) München: Kräne am Marienhof und Riesenrad am Ostbahnhof

Kräne am Marienhof und Riesenrad am Ostbahnhof Oldenburg: Oldenburger Schloss und Oldenburgisches Staatstheater

Oldenburger Schloss und Oldenburgisches Staatstheater Regensburg: Kolpinghaus

Kolpinghaus Remagen: Friedensmuseum Brücke von Remagen

Friedensmuseum Brücke von Remagen Reutlingen: Stadthalle Reutlingen

Stadthalle Reutlingen Sellin / Rügen: Seebrücke Sellin

Seebrücke Sellin Wolfsburg: Rathaus, Wissenschaftsmuseum phaeno, Scharoun Theater, Kulturzentrum Hallenbad, St. Christophorus Kirche

Original-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell