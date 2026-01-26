Tourismus-Service Grömitz / OstseeFerienLand

Hunderte Event-Highlights im OstseeFerienLand

Das Veranstaltungsjahr 2026 wird musikalisch, feurig, kunterbunt & wunderschön

Bild-Infos

Download

Grömitz (ots)

Das OstseeFerienLand mit den Ostseebädern Dahme, Grömitz und Kellenhusen und den angrenzenden Orten Grube und Lensahn, ist mit seinen feinen Sandstränden und Natur pur nicht nur eine beliebte Urlaubsregion für Erholung und Entspannung, sondern hat auch jede Menge Events zu bieten.

Das Veranstaltungsjahr 2026 in den fünf Orten wird musikalisch, feurig, kunterbunt & wunderschön - es sind Highlights für Familien, für Abenteuerlustige, für Naturliebhaber, aber natürlich auch für Musikliebhaber und Sportskanonen dabei. Wir fassen zusammen, welche Termine man sich in diesem Jahr nicht entgehen lassen sollte!

Das OstseeFerienLand singt | Mitsingkonzerte von April bis August

Bei diesem Mitmach-Event der Extraklasse geht es nicht um ein Konzert im klassischen Sinne, sondern darum, dass Alle mitsingen. So formt Musiker und Entertainer Sören Schröder in kürzester Zeit einen spontanen, bunt gemischten Chor aus allen Besuchern und animiert zum Mitsingen. Gesungen wird eine bunte Mischung aus Popsongs, Oldies und Evergreens in Deutsch und Englisch. Die Texte werden auf einer großen Leinwand abgebildet, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, es geht einzig und allein um Spaß und Freude am gemeinsamen Singen. Am besten jetzt schon alle kostenfreien Termine notieren:

30. April, 19.00 Uhr - Museumshof Lensahn

10. Juni, 18.00 Uhr -Paasch-Eyler-Platz in Grube

15. Juli, 19.00 Uhr - Nystedplatz Dahme

16. Juli, 19.00 Uhr - Yachthafen Grömitz

19. August, 19.00 Uhr - Schwimmbadwiese Kellenhusen

Mini-Melodien am Meer - Kinder rocken das OstseeFerienLand

Ganz neu und speziell auf Familien und Kinder ausgerichtet ist die Kinderkonzertreihe "Mini-Melodien am Meer" des OstseeFerienLandes. Rund um das Jahr finden in allen fünf Orten kunterbunte Mitmach-Konzerte statt, bei denen moderne Kindermusik zum Feiern, Tanzen, Singen und Lachen animiert.

Die DONIKKL Crew, dreifachausgezeichnet mit dem Deutschen Kindermusikpreis, macht in 2026 vier Mal im OstseeFerienLand halt. Neue, zeitgemäße Songs voller Energie sorgen für Ohrwürmer und jede Menge Spaß. Hier wird mit dem Erdmännchen in der unterirdischen Disco getanzt, wie ein Känguru gesprungen und "Heut ist so ein schöner Tag" gesungen:

21. Juni, 13.00 Uhr | Museumshof Lensahn (im Rahmen des Kinderfestes von 10.00 - 18.00 Uhr)

28. Juni, 15.00 Uhr | Schwimmbadwiese Kellenhusen

8. Juli, 16.00 Uhr | Paasch-Eyler-Platz in Grube

29. August, 16.00 Uhr | Seebrückenvorplatz Grömitz

In Dahme dürfen sich in den Herbstferien, am 16. Oktober um 17.00 Uhr, alle kleinen Partygäste auf dj KEKSE im Strandhus freuen, eine Handpuppen-Show aus dem 'Beatofen'. Er macht gute Musik für kleine und große Leute. Mit einer guten Priese funky Beats, einer dicken Portion Bass und einem leckeren Löffel Soul. Alles kommt heiß und fein abgeschmeckt direkt aus seinem Backofen.

Piratenwoche | Spannende Abenteuer, kunterbuntes Basteln & ganz viel Action für die ganze Familie vom 3. bis 7. August 2026

In den Sommerferien können kleine Piraten und Freibeuter das OstseeFerienLand erobern. Während der Piratenwoche warten jeden Tag spannende Abenteuer, actionreiche Abendwanderungen, ein buntes Bastelprogramm, Spielefeste und vor allem jede Menge Spaß auf die ganze Familie. Eine Woche lang haben die Orte Dahme, Grömitz, Kellenhusen, Grube und Lensahn ein abwechslungsreiches Programm für die Feriengäste zusammengestellt und dann heißt es "Ahoi, ihr kleinen Piraten!".

Die Programmhighlights im Überblick:

Piratenspielefeste mit Hüpfburg, Kinderschminken & Co.: 3. August Lensahn, 4. August Grömitz, 5. August Kellenhusen, 6. August Dahme, 7. August Grube

Familien-Segeltörns mit der Loth Lorien ab Grömitz

Piraten-Schatzsuchen, Zaubershow, Lagerfeuer & Stockbrot sowie Abendwanderungen in den Ostseeorten & vieles mehr.

Das detaillierte Programm in den einzelnen Orten ist online unter: www.ostseeferienland.de/piratenwoche-fuer-kinder zu finden.

Best of Baltic Fahrradwochen | Entdeckungstouren per Rad im Mai und September 2026

Das OstseeFerienLand bietet die perfekten Gegebenheiten, um es mit dem Rad zu erkunden. Während der Mai- und September-Fahrradwochen werden von Montag bis Freitag fünf kostenfreie, geführte Touren angeboten, die an unterschiedlichen Orten starten und vielfältige Ziele erkunden. Nicht nur, dass die Radler etwas für ihren persönlichen Bewegungsdrang tun, sie können frische Ostseeluft mal anders genießen und dabei viel Neues entdecken. Alle Radtouren während der Fahrradwochen von Montag bis Freitag sind kostenfrei. Interessierte Radler können sich bequem online unter www.fahrradwoche.de über Details zu den einzelnen Touren informieren und sich für ihre Wunschtour anmelden. Am Samstag findet in beiden Monaten ein besonderes Rad-Highlight statt - im Mai dürfen sich alle auf ein kleines Rad-Festival in Kellenhusen freuen. Hier kann man neue Modelle entdecken und testfahren, sich einem Fahrradparcours stellen, leckere Snacks genießen und Live-Musik lauschen.

Mai Fahrradwoche | 4. bis 9. Mai

September Fahrradwoche | 14. - 19. September

Weitere Highlights aus den Ostseeorten:

Mit den vier gemeinsamen Veranstaltungshighlights hört es natürlich noch lange nicht auf. Auch die Veranstaltungskalender der einzelnen Orte sind gut gefüllt. Dahme punktet wie auch in den letzten Jahren als Mekka für Musikliebhaber.

Goldie Tage Dahme: 23. - 25. Mai - Die Tradition setzt sich auch in diesem Jahr auf dem Nystedplatz fort. Der Pfingstsamstag wird eine Zeitreise in die 80er Jahre. Mit den besten Hits von Nena und Westernhagen wird dafür gesorgt, dass alle Gäste singen, tanzen und Spaß haben. Am Sonntag geht die Reise weiter in die 60er Jahre und kombiniert die Rocking Memories sowie die originalen "The Lords". Das Montagsprogramm mit der "Goldtimer Show" rundet die Goldie Tage ab.

Dahmer Schlagerparade: Mit einem bunten Schlagermove geht es am 16. Juli über die Dahmer Promenade. Ziel der Parade? Der Nystedplatz, wo Joey Heindle, Menderes, Prince Damien und der Mendocino Express für Flowerpower pur und allerbeste Partystimmung sorgen.

The Day Rave: 12. & 13. August - Bereits zum vierten Mal kommen alle Freunde elektronischer Tanzmusik voll auf ihre Kosten, wenn die wohl besten DJs der Szene auf dem Eventgelände am Nordstrand auflegen. Los geht es am 12. August mit einem Technomove durch Dahme. Highlight am zweiten Tag ist ein Kinder-Rave am Nachmittag, bevor das Musikprogramm in die offizielle Abendveranstaltung übergeht.

Das Ostseebad Kellenhusen funkelt, tanzt, bummelt und liest in 2026:

Seebrücke im Lichtermeer: 6. Juni - Auf dem Seebrückenvorplatz wartet an diesem ganz besonderen Tag vielfältige Unterhaltung, Musik und ein leckeres kulinarisches Angebot. Der krönende Abschluss des "Feiertages" für die Kellenhusener Seebrücke ist eine Licht- und Musikshow mit begleitendem Feuerwerk.

Promenadenfest: 24. - 26. Juli - Der bunte Bummelmarkt entlang der Promenade vereint Musik, kulinarische Leckereien, Stände zum Stöbern, Schlemmen und Bummeln. An allen drei Tagen rundet Live-Musik auf dem Seebrückenplatz das Angebot ab. Funkelnder Abschluss der Veranstaltung ist ein kleines Feuerwerk am Sonntagabend rund um die Seebrücke.

Lesefestival: 30. & 31. Oktober - Das Kellenhusener Lesefestival ist genau der richtige Anlaufpunkt für Literaturfreunde an der Ostsee. Lesungen, Gespräche und kreative Aktionen sowie Workshops und interaktive Veranstaltungsformate sorgen für bunte Tage rund um das Buch.

In Grömitz warten neben fünf Musikfestival-Tagen im Juli, Beats über dem Meer und Sunset Chills auch funkelnde Lichtinstallationen in der kalten Jahreszeit.

Sonne, Strand & Sterne Musikfestival: 1. - 5. Juli - An fünf Tagen lädt das Musikfestival 'Sonne, Strand & Sterne' neben der Seebrücke in Grömitz wieder zum Singen, Tanzen und Feiern ein. An den ersten drei Tagen warten kostenfreie Kinderkonzerte am Nachmittag auf die kleinen Gäste, bevor am Abend international bekannte Stars die Bühne zum Beben bringen. Gäste dürfen sich auf LOTTE, Gestört aber GeiL und das NDR-Festival freuen. Am Samstag wird mit den besten Hits der 90s gefeiert, wenn Oli. P, Fun Factory & mehr am Strand singen. Den musikalischen Abschluss macht am Sonntag der Singer und Songwriter Clueso und sorgt für einen unvergesslichen Abend am Meer. Tickets für die Konzerte am Wochenende gibt es unter eventim.de.

Beats über dem Meer & Sunset Chill: Die Grömitzer Seebrücke wird im Juli und August zum Schauplatz einer Veranstaltungsserie namens "Beats über dem Meer" und "Sunset Chill". In dieser einzigartigen Kulisse erwartet euch eine Feier mit entspannter Atmosphäre, erfrischenden Getränken und mitreißenden Beats, während die Sonne langsam hinter dem Horizont versinkt.

Lichtermeer: Vom 21. - 25. Oktober kann Grömitz voller Glanz und Farbe erlebt werden, wenn das Lichtermeer mit zahlreichen Lichtstationen und Aufbauten den Kurpark von Grömitz illuminiert. Inmitten des Lichtermeers warten Live-Musik, kleine Snacks und Glühwein auf alle Besucher, sodass ein schöner Familienabend oder romantische Stunden zu zweit ideal abgerundet werden.

Der kleine Ferienort Grube, auch als "Kultur-Grube" bekannt, ergänzt das musikalische Angebot des OstseeFerienLandes mit kleinen, feinen Konzerten der Extraklasse:

Godewind, 27. Mai: Die bekannte, norddeutsche Band startet einen musikalischen Törn nach Grube mit ihrem neuen Album "Wind vun achtern". Mit sturmerprobter Crew und viel Herzblut weht ein lebendiger Wind durch ihre Songs - traditionell plattdeutsch und zugleich modern.

Jessy Martens & Band: Am 24. Juni machen Blues, Rock und Gospel auf dem Paasch-Eyler-Platz Halt. Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und unverwechselbaren Bühnenpräsenz wird Jessy Martens oft mit Amy Winehouse oder Tina Turner verglichen. Begleitet wird die Vollblutsängerin u.a. von den preisgekrönten Musikern Georg Schroeter und Marc Breitfelder.

Luciano - Drei Tenöre feiern eine Legende, 23. Oktober: Meisterhaft und virtuos präsentieren die drei Ausnahmetenöre Johannes Groß, Oscar Marin und Ricardo Marinello in der St. Jürgen Kirche ein Konzert in orchestraler Begleitung von Claudia Hirschfeld. In Erinnerung an den größten Opernsänger aller Zeiten, erklingen - 100 Prozent live und ohne Mikrofone - seine beliebtesten Lieder wie "Nessun dorma", "O sole mio", "Caruso" und viele mehr.

Im grünen Zentrum des OstseeFerienLandes, Lensahn, wird es mit dem Triple-Ultra-Triathlon vom 31. Juli - 2. August so richtig sportlich! Es wird geschwommen, gerannt und Rad gefahren und die Athletinnen und Athleten freuen sich natürlich darüber, angefeuert zu werden.

Auf dem Museumshof in Lensahn warten zahlreiche familienfreundliche Programmpunkte, die man nicht verpassen sollte:

Schafmarkt: Am 24. Mai warten verschiedene Schafrassen und Schafprodukte darauf, entdeckt zu werden. Neben Hütehund-Vorführungen, dem Schafe-Scheren und Schauspinnen wird es auch allerlei Leckereien vom Schaf geben.

Oldtimertreffen: Am 18. & 19. Juli sind Liebhaber aller historischen Fahrzeuge auf dem Museumshof genau richtig. Spaß, Spannung und diverse Aktionen für Groß und Klein unterhalten die ganze Familie. Oldtimerfahrer, die mit ihrem Fahrzeug kommen, haben freien Eintritt.

Das gesamte Programm des OstseeFerienLandes sowie alle einzelnen Veranstaltungstermine sind unter www.ostseeferienland.de/veranstaltungskalender zu finden.

Original-Content von: Tourismus-Service Grömitz / OstseeFerienLand, übermittelt durch news aktuell