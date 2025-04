Tourismus-Service Grömitz / OstseeFerienLand

Eventhighlights im OstseeFerienLand

Der Sommer 2025 wird musikalisch, sportlich & kunterbunt

Bild-Infos

Download

OstseeFerienLand (ots)

Das OstseeFerienLand mit den Ostseebäder Dahme, Grömitz und Kellenhusen und den angrenzenden Orten Grube und Lensahn, ist mit seinen feinen Sandstränden und Natur pur nicht nur eine beliebte Urlaubsregion für Erholung und Entspannung, sondern hat auch jede Menge Events zu bieten. Die gesamte Region hat auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm ausgearbeitet, bei dem für jeden Geschmack das passende Angebot vorhanden ist. Es wird musikalisch, aktiv und auch kunterbunter Familienspaß ist garantiert.

Das gesamte Programm des OstseeFerienLandes sowie alle einzelnen Veranstaltungstermine sind unter www.ostseeferienland.de/veranstaltungskalender zu finden.

Das OstseeFerienLand singt | Mitsingkonzerte von April bis August

Bei diesem Mitmach-Event der Extraklasse geht es nicht um ein Konzert im klassischen Sinne, sondern darum, dass Alle Mitsingen. So formt Musiker und Entertainer Sören Schröder in kürzester Zeit einen spontanen, bunt gemischten Chor aus allen Besuchern und animiert zum Mitsingen. Gesungen wird eine bunte Mischung aus Popsongs, Oldies und Evergreens in Deutsch und Englisch. Die Texte werden auf einer großen Leinwand abgebildet, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, es geht einzig und allein um Spaß und Freude am gemeinsamen Singen. Am besten jetzt schon alle kostenfreien Termine notieren:

30. April, 19.30 Uhr - Museumshof Lensahn

1. Juni, 18.00 Uhr - Rosenfelder Strand

26. Juni, 19.00 Uhr - Nystedtplatz Dahme

22. Juli, 19.00 Uhr - Schwimmbadwiese Kellenhusen

20. August, 19.30 Uhr - Dünenpark Grömitz

Piratenwoche | Spannende Abenteuer, kunterbuntes Basteln & ganz viel Action für die ganze Familie vom 4. bis 8. August 2025

In den Sommerferien können kleine Piraten und Freibeuter das OstseeFerienLand erobern. Während der Piratenwoche warten jeden Tag spannende Abenteuer, actionreiche Abendwanderungen, ein buntes Bastelprogramm, Spielefeste und vor allem jede Menge Spaß auf die ganze Familie. Eine Woche lang haben die Orte Dahme, Grömitz, Kellenhusen, Grube und Lensahn ein abwechslungsreiches Programm für die Feriengäste zusammengestellt und dann heißt es "Ahoi, ihr kleinen Piraten!".

Die Programmhighlights im Überblick:

Piratenspielefeste mit Hüpfburg, Kinderschminken & Co.: 4. August Lensahn, 5. August Grömitz, 6. August Kellenhusen, 7. August Dahme, 8. August Grube

Familien-Segeltörn mit der Loth Lorien ab Grömitz: 5. August

Schifffahrten mit Piraten-Zaubershow an Bord: 5. August Dahme, 6. August Kellenhusen

Lagerfeuer & Stockbrot sowie Abendwanderungen in den Ostseeorten & vieles mehr.

Das detaillierte Programm in den einzelnen Orten ist online unter: www.ostseeferienland.de/piratenwoche-fuer-kinder zu finden.

Fahrradwochen | Entdeckungstouren per Rad im Mai und September 2025

Das OstseeFerienLand bietet die perfekten Gegebenheiten, um es mit dem Rad zu erkunden. Während der Mai- und September-Fahrradwochen werden von Montag bis Samstag 6 kostenfreie, geführte Touren angeboten, die an unterschiedlichen Orten starten und vielfältige Ziele erkunden. Nicht nur, dass die Radler etwas für ihren persönlichen Bewegungsdrang tun, sie können frische Ostseeluft mal anders genießen und dabei viel Neues entdecken. Alle Radtouren während der Fahrradwochen von Montag bis Samstag sind kostenfrei. Interessierte Radler können sich bequem online unter www.fahrradwoche.de über Details zu den einzelnen Touren informieren und sich für ihre Wunschtour anmelden.

Mai Fahrradwoche | 19. bis 24. Mai

September Fahrradwoche | 15. - 20. September

Weitere Highlights aus den Ostseeorten:

Mit den drei gemeinsamen Veranstaltungshighlights hört es natürlich noch lange nicht auf. Auch die Veranstaltungskalender der einzelnen Orte sind gut gefüllt. Rundum musikalisch wird es zum Beispiel in Dahme mit den Goldie Tagen, dem Day Rave, Dahme on Stage und der Dahmer Schlagerparade.

Goldie Tage Dahme: 7. - 9. Mai - Der Pfingstsamstag steht in Dahme für FlowerPower. Nach dem Mendocino Express begeistert Floor 54 mit besten Funk & Soul Grooves. Am Sonntag performt die Oldie Company zu den besten Rock Evergreens aller Zeiten. Der Montag rundet das Wochenende mit einer Goldtimer Show ab.

Day Rave: 16. & 17. Juli - Auf gleich zwei Floors läuft an zwei Tagen elektronische Tanzmusik der letzten 30 Jahre. Neben diverser Star DJs begeistert Brooklyn Bounce mit einer Live-Show, während Mola Adebisi durch den Rave führt.

Dahme on Stage: 30. & 31. Juli - Das Konzert-Highlight der Saison trumpft mit 4 Tribute Bands höchster Qualität auf. Der erste Tag wird rock-poppig national mit der Ö-Band & der Udonat und die Paniker. Am zweiten Tag geht es international zu mit REAmade, gefolgt von Joe a Tribute of Cocker.

Dahmer Schlagerparade: 14. August - Mit einem bunten Schlagermove geht es durch Dahme bis zum Nystedtplatz, wo eine große Party auf alle Feierwütigen wartet. Getreu dem Motto "Dahme hat die Superstars" werden Joey Heindle, Maria Voskania und Menderes auf der Bühne performen.

Das Ostseebad Kellenhusen punktet mit einer Mischung aus nordisch-maritimen Veranstaltungen gepaart mit Live-Musik und bunten Illuminationen.

Das Plattfest: 17. Mai - Beim ersten Plattfest in Kellenhusen dreht sich alles um die Sprache des Nordens: unsere 'plattdüütsche Moderspraak'! Sabine Kaack, Schauspielerin und offizielle UNESCO-Botschafterin des niederdeutschen Theaterspiels stellt auf der Kurparkbühne ihr zweites plattdeutsches Buch "DOR BÜN IK TOHUUS" vor. Musikalische Verstärkung holt sie sich mit Ben Heuer auf der Snutenorgel (Mundharmonika). Als Highlight tritt um 19.30 Uhr die Band "Wattenläufer" auf und sorgt mit ROCK OP PLATT für norddeutsche Stimmung.

Seebrücke im Lichtermeer: 21. Juni - Die Kellenhusener Seebrücke hat Geburtstag und das muss natürlich gefeiert werden! Bei der 'Seebrücke im Lichtermeer' warten jede Menge Musik, Essen und Getränke auf alle Besucher. Am Abend wird das Geburtstagskind, die Seebrücke, bei einer Lichtshow illuminiert und mit einem Höhenfeuerwerk gefeiert.

Immer wieder dienstags-Konzerte: 1. Juli bis 26. August - Die Sommer-Dienstagabende in Kellenhusen sind besonders und laden auf der Schwimmbadwiese zu stimmungsvollen Konzerten ein.

In Grömitz warten neben fünf Familien-Musikfestival-Tagen, das Höhenfeuerwerk Ostsee in Flammen sowie musikalische Sommernächte an verschiedenen, atmosphärischen Orten.

Sonne, Strand & Sterne Musikfestival: 2. - 6. Juli - An gleich fünf Tagen lädt das Familien-Musikfestival 'Sonne, Strand & Sterne' neben der Seebrücke in Grömitz zum Mitsingen, Tanzen und Spaß haben ein. An den ersten drei Tage wartet ein buntes Tagesprogramm mit Wassersport-Action, Haarblumenkranz-Binden, Ballontieren & mehr auf alle Besucher sowie kostenfreie Konzerte mit Philipp Dittberner, Sarah Engels und Kamrad am Abend. Am Samstag wird das ausverkaufte Konzert mit Wincent Weiss den Strand von Grömitz zum Beben bringen, während die Schlagerparty mit Vanessa Mai, Anna-Maria Zimmermann und Mia Weber das Festival am Sonntag gebührend beenden wird. Tickets für den Sonntagabend gibt es unter eventim.de.

Sommernächte: Juni bis September - An gleich sechs Terminen wartet musikalische Unterhaltung an ganz besonderen, unterschiedlichen Orten. Ob als Mitsting-Konzert im Dünenpark, als musikalisch untermalte Lasershow im Kurpark oder als Live-Konzert auf dem Grömitzer Markt - die Grömitzer Sommernächte laden zum Träumen, Feiern und Verweilen ein.

Ostsee in Flammen: 29. August - Das allseits beliebte Höhenfeuerwerk 'Ostsee in Flammen' wird auch in diesem Jahr erneut den Himmel über der Ostsee vor Grömitz zum Funkeln bringen. Ein buntes Rahmenprogramm mit Spielefest für die Kinder, Ständen zum Bummeln und Live-Musik auf verschiedenen Bühnen lädt bereits am Tag zum Verweilen ein, bevor es um 22.45 Uhr heißt: Licht aus, Feuerwerk an.

Die Kulturgrube-Grube rundet das musikalische Angebot des OstseeFerienLandes mit kleinen, feinen Konzerten der Extraklasse ab.

Luciano - drei Tenöre feiern eine Legende: 19. April - Die St. Jürgen Kirche wird von 3 stimmgewaltigen Tenören mit orchestraler Begleitung von Claudia Hirschfeld und Olli Potofski als Moderator zum Schauplatz der Arien und Kanzone, für die Luciano Pavarotti berühmt geworden ist. 100% live und ohne Mikrofone.

MAHOIN - Stimmung pur: 16. Juli - Die junge Band MAHOIN aus Hamburg verspricht ausgelassene Stimmung auf dem Paasch-Eyler-Platz von Grube. Spritzig-frivoles Seemannsgarn wird mit bekannten Melodien aus den Häfen dieser Welt gemischt sowie mit stampfenden Beats und nordischer Musikalität gepaart.

Lesung & Konzert: Der kleine Prinz: 13. August - Open-Air- Lesung & Konzert auf der Aussichtsterrasse des Paasch-Eyler-Platzes: Der kleine Prinz: 13. August - "Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.", schrieb einst Antoine de Saint-Exupéry. Aus seinem Bestseller "Der kleine Prinz" wird an diesem Abend vorgelesen und die stimmgewaltige Sängerin Yasmin Reese singt dazu unvergessliche Songs aus verschiedenen Genres.

Kammerphilharmonie Köln - 11. September - Die Kammerphilharmonie Köln gastiert am Rahmen ihrer Deutschland-Tournee in der St. Jürgen Kirche Grube. Sie haben Werke von Vivaldi, Mozart, Paganini und Camille Saint-Saens im Gepäck. Klassik überall - das ist das Motto der Kammerphilharmonie.

Im grünen Zentrum des OstseeFerienLandes, Lensahn, wird es mit dem Triple-Ultra-Triathlon vom 1. - 3. August so richtig sportlich! Es wird geschwommen, gerannt und Rad gefahren und die Athletinnen und Athleten freuen sich natürlich darüber, angefeuert zu werden. Auf dem Museumshof in Lensahn warten zudem über das ganze Jahr verteilt unterschiedliche saisonale Veranstaltungen wie das Maifest, ein Schafmarkt, ein Oldtimertreffen & vieles mehr.

Wer jetzt neugierig geworden ist und das OstseeFerienLand noch genauer unter die Lupe nehmen möchte, der findet alle Informationen online unter www.ostseeferienland.de.

Original-Content von: Tourismus-Service Grömitz / OstseeFerienLand, übermittelt durch news aktuell