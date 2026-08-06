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Wenn jede Minute zählt: Wie Onboard-Kurier-Spezialist OBC ONE die internationale Notfalllogistik neu denkt

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Larnaca, Zypern (ots)

Ein fehlendes Ersatzteil hält ein Flugzeug am Boden (AOG - Aircraft on Ground), die Produktionslinie eines Automobilherstellers steht still oder Pharmaunternehmen, bei denen lebensnotwendige Medikamente innerhalb weniger Stunden am Ziel sein müssen: Solche Situationen können Unternehmen bis zu 150.000 Euro pro Stunde kosten. In diesen Momenten zählt nicht nur Geschwindigkeit, sondern vor allem absolute Verlässlichkeit. Genau dort, wo klassische Express- und Luftfrachtlösungen an ihre Grenzen stoßen, beginnt die Arbeit von OBC ONE. Warum sich das Unternehmen ausschließlich auf Onboard-Kurier-Logistik spezialisiert hat und wie Gründer Jonathan Kolb aus Millionen selbst geflogenen Kilometern eines der schnellstwachsenden Hand-Carry-Unternehmen kreiert hat, erfahren Sie hier.

Für Freight Forwarder, Logistikunternehmen und Time-Critical-Desks gehören kritische Transporte zum anspruchsvollsten Teil ihres Geschäfts. Unter massivem Zeitdruck müssen Entscheidungen getroffen werden, die direkte Auswirkungen auf Produktion, Betrieb oder in sensiblen Fällen auch auf die Versorgung mit dringend benötigten medizinischen Materialien haben. Gleichzeitig erwarten Endkunden, darunter oftmals Automobilhersteller, Fluglinien, Pharma-, Mode-, Halbleiter- oder Technologieunternehmen, jederzeit Echtzeit-Updates zum aktuellen Status – etwa, ob Boarding und Zollabfertigung erfolgt sind – sowie zum weiteren Ablauf. Für den verantwortlichen Logistikpartner geht es deshalb längst nicht mehr nur um den Transport selbst, sondern um Vertrauen, Verlässlichkeit und die Fähigkeit, auch unter massivem Zeitdruck die Kontrolle zu behalten. Genau darin liegt die eigentliche Herausforderung internationaler Notfalllogistik. „In einem echten OBC-Fall steht selten nur eine Sendung auf dem Spiel. Häufig hängen komplette Produktionsprozesse, hohe wirtschaftliche Werte oder langjährige Kundenbeziehungen davon ab, dass jeder einzelne Schritt funktioniert. Wer in solchen Situationen improvisieren muss, hat meist schon wertvolle Zeit verloren“, erklärt Jonathan Kolb, Gründer und CEO von OBC ONE.

„Ein erfolgreicher Onboard-Kurier-Transport beginnt lange vor dem Boarding. Entscheidend ist, dass alle Abläufe bereits vorbereitet sind und selbst für unerwartete Ereignisse, wie beispielsweise Sprachbarrieren, einen geschlossenen Zoll oder Flugverspätungen, belastbare Alternativen existieren“, sagt Jonathan Kolb. Diese Überzeugung entstand aus zahlreichen eigenen Einsätzen als Flugkurier. Bereits als Werkstudent bei einem Automobilzulieferer begleitete er erstmals einen zeitkritischen Transport nach Großbritannien – ein Einsatz, der sein Interesse an dieser hochspezialisierten Logistik weckte. In den folgenden Jahren war Jonathan Kolb weltweit als OBC-Kurier unterwegs, baute ein internationales Netzwerk auf und wurde zunehmend bei komplexen Transportfällen und operativen Besonderheiten hinzugezogen. Dabei erkannte er, dass viele Unternehmen Onboard-Kuriere zwar anboten, die notwendige operative Tiefe jedoch häufig erst im Ernstfall entstand. Aus diesen Erfahrungen entwickelte sich schließlich OBC ONE. Statt OBC als Ergänzung eines allgemeinen Logistikportfolios anzubieten, konzentriert sich das Unternehmen ausschließlich auf eine Besonderheit der Time-Critical-Logistik, und zwar die internationale Onboard-Kurier-Logistik, auch Hand-Carry-Logistik genannt. Diese klare Fokussierung bildet bis heute die Grundlage für die operative Arbeitsweise des Unternehmens.

Warum die Onboard-Kurier-Logistik mehr ist als eine Transportlösung

Viele Logistikunternehmen bieten Flugkuriere als ergänzende Dienstleistung neben Luftfracht, Seefracht, Straßentransporten oder Charterlösungen an. OBC ONE geht hier einen Schritt weiter: Im Fokus steht nicht die reine Transportabwicklung, sondern die operative Steuerung eines zeitkritischen Einsatzes in Echtzeit. Bereits wenige Minuten nach Eingang einer Anfrage werden zentrale Faktoren parallel bewertet: Welche Kurierkapazitäten sind verfügbar? Welche Flugverbindungen sind unter realen Bedingungen zuverlässig? Welche Anforderungen ergeben sich durch Airline-Regeln, Zollprozesse sowie den Transport vom Absender zum Flughafen und vom Zielflughafen zum Empfänger? Im Mittelpunkt steht dabei nicht die theoretisch schnellste Verbindung, sondern diejenige, die unter den gegebenen Umständen die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit bietet.

„Wir verkaufen keine Flugtickets, sondern übernehmen Verantwortung für einen kritischen Transport. Genau deshalb endet unsere Arbeit nicht mit der Auswahl einer Verbindung, sondern beginnt dort erst richtig“, erklärt Jonathan Kolb. In der Praxis bedeutet das, jeden Transport als dynamischen Prozess zu verstehen: Entwicklungen entlang der Strecke werden kontinuierlich bewertet, Entscheidungen bei Bedarf angepasst und alle Schritte aktiv gesteuert.

OBC ONE: Was im Ernstfall wirklich den Unterschied macht

Dabei geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern um die strukturierte Einordnung aller relevanten Faktoren: Gepäckmaße, airlinespezifische Regelungen, Anschlusszeiten, lokale Übergaben oder mögliche Verzögerungen im Zollprozess. Genau darin liegt der entscheidende Unterschied: Ein OBC-Fall scheitert selten am Flug selbst, sondern an der Vielzahl operativer Schnittstellen entlang der gesamten Strecke. Die eigentliche Leistung von OBC ONE besteht deshalb darin, diese Komplexität für den Auftraggeber vollständig zu übernehmen, zu strukturieren und in eine belastbare Transportlösung zu überführen.

Für Freight Forwarder bedeutet das vor allem eines: Sie müssen diese operative Steuerung nicht selbst unter Zeitdruck übernehmen. Statt Kurier, Flugrouting, Zoll, Gepäcklogik und Übergaben parallel koordinieren zu müssen, erhalten sie mit OBC ONE einen „Plug & Play“-Partner, der sich nahtlos in bestehende Prozesse integriert und im Hintergrund arbeitet, ohne dass der Endkunde die Auslagerung überhaupt wahrnimmt. „Im Ernstfall darf der Freight Forwarder nicht erst selbst zum OBC-Experten werden müssen. Genau dafür gibt es uns“, sagt Jonathan Kolb.

Die operative Umsetzung im Ernstfall: So zeigt sich der Unterschied in der Praxis

Wie sich dieser Ansatz konkret im operativen Alltag auswirkt, zeigt sich vor allem im Ernstfall. Flugverspätungen, gestrichene Verbindungen, verloren gegangenes Gepäck, Feiertage, die den Zoll komplett lahmlegen, oder unerwartete Ereignisse wie Anschläge oder Wetterphänomene, gehören im internationalen Luftverkehr zum Alltag. Für einen Freight Forwarder bedeuten solche Ereignisse zusätzlichen Erklärungsbedarf gegenüber dem Endkunden – und unter Umständen hohe wirtschaftliche Schäden.

Im Ernstfall kommt es deshalb weniger auf die ursprüngliche Planung an als auf die Fähigkeit, auf Veränderungen unmittelbar reagieren zu können. OBC ONE greift in solchen Situationen aktiv in den laufenden Transport ein und steuert die nächsten Schritte neu: Wird ein Anschluss verpasst, organisiert das Team kurzfristig alternative Verbindungen und passt die Route entsprechend an. Kommt Gepäck nicht am Zielort an, hat OBC ONE direkte Verbindung zu Airlines und hängt nicht in langwierigen Call-Center-Schleifen fest, damit Gepäck schnellstmöglich lokalisiert und nachgeführt wird. Verzögert sich ein Zollprozess, werden alternative Übergaben geprüft und umgesetzt, um den Transport dennoch fortzuführen. Auch die Wahl des Flughafens wird dabei bewusst gesteuert: OBC ONE berücksichtigt bei der Planung und Umsetzung, an welchen internationalen Drehkreuzen erfahrungsgemäß ein erhöhtes Risiko für Verzögerungen im Gepäckhandling besteht – und weicht, wenn sinnvoll, auf stabilere Alternativen aus.

Diese Detailtiefe setzt sich bis in scheinbar kleine Entscheidungen fort. Muss eine Sendung als Check-in-Gepäck transportiert werden, analysiert OBC ONE beispielsweise, welche Airline unter wirtschaftlichen und operativen Gesichtspunkten die beste Wahl ist. Bei besonders sensiblen Transporten kommen zusätzlich technische Hilfsmittel wie AirTags zum Einsatz, um Gepäckstücke im Ausnahmefall schneller lokalisieren zu können, falls diese eingecheckt werden mussten und nicht mehr unmittelbar durch den Flugkurier begleitet werden können. Gleichzeitig kann das Unternehmen auf ein weltweites Netzwerk zurückgreifen, um bei Problemen vor Ort kurzfristig lokale Kuriere einzusetzen. Erst durch diese Fähigkeit zur Anpassung unter realen Bedingungen entsteht eine verlässliche internationale Notfalllogistik.

Erfahrung schafft Sicherheit – nicht nur Geschwindigkeit

So wichtig klare Prozesse und belastbare Abläufe auch sind – sie allein reichen in der internationalen Notfalllogistik nicht aus. Entscheidend ist, wer diese Prozesse im Hintergrund steuert und wie schnell auf Basis von Erfahrung die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Wer regelmäßig Transporte über verschiedene Kontinente organisiert, kennt die Besonderheiten einzelner Flughäfen, weiß, welche Airlines unterschiedlich mit Übergepäck umgehen, welche Zollprozesse mehr Zeit benötigen oder wo sich vermeintlich optimale Verbindungen in der Praxis als riskant erweisen. Dieses Wissen entsteht nicht in der Theorie, sondern im täglichen Umgang mit realen Transporten unter Zeitdruck. Das zeigt sich auch bei scheinbar kleinen Details: So können identische Gepäckstücke je nach Airline zu völlig unterschiedlichen Kosten führen – von wenigen hundert bis zu mehreren tausend Euro.

Für Jonathan Kolb war deshalb von Beginn an klar, dass OBC ONE nicht nur ein Netzwerk aus Kurieren benötigt, sondern auch eine operative Einheit, die Einsätze kontinuierlich begleitet und zentral steuert. Heute steuern 18 Mitarbeitende im Drei-Schicht-Betrieb weltweit Einsätze und koordinieren ein internationales Netzwerk von mehr als 1.500 Kurieren. Anders als häufig angenommen, sind diese Mitarbeitenden nicht selbst permanent unterwegs. Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, sämtliche operativen Fäden zusammenzuführen, Risiken frühzeitig zu erkennen und den jeweiligen Kurier während des gesamten Einsatzes zu unterstützen.

„Der Kurier ist nur ein Teil der Lösung. Entscheidend ist, wie der gesamte Einsatz im Hintergrund koordiniert und gesteuert wird – von der ersten Planung bis zur finalen Übergabe“, betont Jonathan Kolb. Gerade diese Kombination aus operativer Steuerung, weltweiter Präsenz und praktischer Erfahrung ermöglicht es OBC ONE, auch komplexe Transporte unter hohem Zeitdruck kontrolliert und verlässlich umzusetzen.

Ein Spezialist im Hintergrund – damit Freight Forwarder im Vordergrund überzeugen können

Ob Produktionsstillstand, AOG (Aircraft on Ground) oder medizinischer Spezialtransport: Für Freight Forwarder zählt in solchen Situationen vor allem, ihrem Endkunden jederzeit verlässliche Auskünfte geben zu können und einen Transportpartner an ihrer Seite zu wissen, der die operative Verantwortung übernimmt. Genau darin versteht sich OBC ONE nicht als Konkurrenz, sondern als spezialisierter Partner im Hintergrund.

Während des gesamten Einsatzes erhält der Auftraggeber kontinuierliche Statusmeldungen – vom Eintreffen des Kuriers am Flughafen über Check-in und Abflug bis hin zur Zollabfertigung und der finalen Übergabe. So bleibt der Freight Forwarder jederzeit auskunftsfähig und kann seinen Kunden proaktiv informieren, anstatt auf Rückfragen reagieren zu müssen. Gleichzeitig entlastet ihn OBC ONE von zahlreichen operativen Detailfragen, die in zeitkritischen Situationen erhebliche Ressourcen binden würden.

„Unsere Aufgabe ist es, unseren Partnern Sicherheit zu geben – damit sie sich auf ihre Kunden konzentrieren können“, fasst Jonathan Kolb zusammen. Dieser partnerschaftliche Ansatz zieht sich durch das gesamte Geschäftsmodell. OBC ONE tritt bewusst nicht als allgemeiner Logistikdienstleister auf, sondern als hoch spezialisierter Problemlöser für jene Einsätze, bei denen Standardprozesse nicht mehr ausreichen.

Warum die Spezialisierung künftig noch wichtiger wird

Internationale Lieferketten werden zunehmend komplexer. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an Geschwindigkeit, Transparenz und regelkonforme Abläufe. Für Freight Forwarder, Logistikunternehmen und Time-Critical-Desks bedeutet das, dass sich kritische Transporte immer seltener mit allgemeinen Logistiklösungen bewältigen lassen. Gefragt sind Partner, die dieses Spezialgebiet nicht nebenbei betreiben, sondern ihre gesamte Organisation darauf ausgerichtet haben.

Damit verschiebt sich auch die Rolle des Logistikpartners: weg vom reinen Transportdienstleister – hin zu einem operativen Problemlöser, der Verantwortung übernimmt und unter realen Bedingungen steuerbar bleibt. Genau in diesem Spannungsfeld entscheidet sich künftig, wer internationale Notfälle zuverlässig abbilden kann – und wer an den Anforderungen scheitert.

Wenn Sie für zeitkritische internationale Transporte einen Spezialisten suchen, der operative Verantwortung übernimmt und Sie in jeder Phase des Einsatzes unterstützt, ist OBC ONE Ihr Ansprechpartner. Melden Sie sich jetzt bei Jonathan Kolb und seinem Team – und erhalten Sie auf Wunsch innerhalb von weniger als 15 Minuten ein vollständiges Angebot für Ihre Transportanfrage oder vereinbaren Sie direkt einen Termin! Denn – jede Minute zählt.

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