VENUS Berlin GmbH

Homeoffice-Flirt statt Excel - jeder Zweite wird während der Arbeit erotisch abgelenkt

VENUS-Umfrage zeigt: Mehr Sex im Urlaub, KI bleibt Nebensache und schlechte Hygiene ist der größte Lustkiller

Berlin (ots)

Erst die E-Mails beantworten, dann kurz auf Instagram, WhatsApp oder OnlyFans? Für viele Deutsche offenbar längst Realität. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag der VENUS Berlin unter 1.115 Teilnehmern zeigt: 63,3 Prozent haben im Homeoffice schon einmal während der Arbeitszeit geflirtet oder erotische Inhalte konsumiert. Rund jeder Fünfte macht das sogar regelmäßig. Auch im Urlaub verändert sich das Liebesleben deutlich. 53,8 Prozent der Befragten sagen, dass sie in den Ferien häufiger Sex haben als im Alltag.

Überraschend gelassen reagieren viele Deutsche inzwischen auf digitales Fremdgehen. 41,8 Prozent würden ihrem Partner sogar eine Affäre mit einer künstlichen Intelligenz verzeihen. Weitere 32,4 Prozent sagen: Es kommt darauf an. Eine echte Beziehung mit einer KI kommt für die meisten allerdings trotzdem nicht infrage. 69,3 Prozent können sich nicht vorstellen, einen virtuellen Partner zu haben - obwohl fast jeder Zweite (48 %) glaubt, dass künstliche Intelligenz die Erotikbranche in Zukunft stark verändern wird.

Beim Thema Lustkiller herrscht dagegen Einigkeit. Schlechte Hygiene ist für 52 Prozent der Deutschen der größte Stimmungskiller im Schlafzimmer - deutlich vor Stress, schlechter Kommunikation oder dem Smartphone. Walter Hasenclever, Pressesprecher der VENUS: "Die Erotikbranche verändert sich rasant. KI, Creator und neue Plattformen gehören heute selbstverständlich dazu. Aber unsere Umfrage zeigt auch: Am Ende schlägt nichts den direkten Kontakt. Genau deshalb kommen jedes Jahr zehntausende Menschen zur VENUS."

Vom 22. bis 25. Oktober 2026 verwandelt sich das Berliner Messegelände wieder in den Treffpunkt für Erotik, Lifestyle, Entertainment und Creator-Kultur. Mit über 270 Ausstellern aus mehr als 40 Ländern sowie mehr als 32.000 Besuchern zählt die VENUS zu den größten Veranstaltungen ihrer Art weltweit.

Tickets und Infos unter: www.venus-berlin.com

Abdruck honorarfrei, Quelle Venus Berlin GmbH

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