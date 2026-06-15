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Schertz Bergmann Rechtsanwälte

Erklärung im Namen der Familie von Rantzau zum Tod von Caroline von Rantzau auf der Farm Leeuwfontein in der Provinz Limpopo

Berlin (ots)

Paul Katzeff von C&A Friedlander Inc. wurde beauftragt, die Familie von Rantzau in Südafrika zu vertreten. Dr. Gerhard Strate und Prof. Dr. Christian Schertz wurden beauftragt, die Familie von Rantzau in Deutschland zu vertreten.

Wir wurden gebeten, die Presse auf der Grundlage der Informationen, die der Familie derzeit vorliegen, über Folgendes zu informieren: Am 31. Mai 2026 hat sich Herr Arno Koën offenbar auf der Leeuwfontein-Jagdfarm in der Provinz Limpopo, Südafrika, das Leben genommen.

Am 1. Juni 2026 hat sich Frau Caroline von Rantzau auf derselben Farm das Leben genommen.

Es besteht kein Verdacht auf ein Verbrechen, und die Familie arbeitet uneingeschränkt mit den südafrikanischen Polizeibehörden zusammen.

Die Familie wartet derzeit auf die entsprechenden Obduktionsberichte und den Ausgang der polizeilichen Ermittlungen. Daher ist die Familie zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, weitere Stellungnahmen abzugeben.

Im Namen unserer Mandantschaft bitten wir darum, die Privatsphäre der Familie von Rantzau zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.

Dr. iur. h.c. Gerhard Strate Prof. Dr. Christian Schertz

Pressekontakt:

Prof. Dr. Christian Schertz
Rechtsanwalt
E-Mail: CS@schertz-bergmann.de
Tel.: 030 8800150

Original-Content von: Schertz Bergmann Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell

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