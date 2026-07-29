CRIVIT

CRIVIT presenteert hoogwaardige padelcollectie

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Neckarsulm (ots)

Na de succesvolle “FIND YOUR MOVE”-campagne met merkpartner Stefanie Graf zet het sportmerk CRIVIT de volgende stap. CRIVIT lanceert een padelcollectie in beperkte oplage die is ontwikkeld in samenwerking met Stefanie Graf.

Met zijn padelracket richt CRIVIT zich niet alleen op design, maar ook op hoogwaardige materialen en, als gevolg daarvan, compromisloze duurzaamheid.

Eenvoudige kennismaking met padel: Plezier in het leven met CRIVIT

Voor voormalig atleet van wereldklasse Stefanie Graf is sport veel meer dan alleen training en prestaties. Het gaat om levensvreugde en levenskwaliteit. CRIVIT maakt dit voor iedereen toegankelijk, waardoor ze nieuwe sporten zoals padel kunnen ontdekken. Om ervoor te zorgen dat het racket zelfs de zwaarste wedstrijden kan doorstaan, werd het samen met Stefanie Graf aan intensieve tests onderworpen.

"Sportuitrusting moet worden ontwikkeld en geproduceerd op een manier die helpt om het zonder compromissen in het dagelijks leven te gebruiken. Het doel van de samenwerking tussen Stefanie Graf en CRIVIT is om toegang tot een actieve levensstijl zo gemakkelijk mogelijk te maken," zegt Robin Ruschke, Head of Marketing Lidl Stiftung & Co. KG.

De kwaliteit van het racket, vooral de 12K carbon constructie, zorgt ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de duurzaamheid.

"Voor ons gaat deze samenwerking over het gemakkelijker maken voor mensen om van actief zijn te genieten. Mensen moeten zich op hun gemak voelen om het uit te proberen, ongeacht hun leeftijd, vaardigheidsniveau of ervaring," vervolgt Robin Ruschke.

"Een bijkomend voordeel van racketsporten, zoals padel en pickleball, is dat je het kunt delen met vrienden, familie en zelfs nieuwe mensen kunt ontmoeten en nieuwe vrienden kunt maken. Andre (Agassi) en ik genieten ervan om actief te zijn en onszelf uit te dagen, terwijl we profiteren van de sociale aspecten en de gemeenschap die zo fundamenteel zijn voor padel. Racketsporten, zoals pickleball en padel zijn intergenerationeel en hebben ons in staat gesteld om te delen en contact te maken met onze kinderen en zelfs opnieuw contact te maken met vrienden in deze fase van ons leven," zegt Stefanie Graf.

Kwaliteit voor veeleisende wedstrijden

Het CRIVIT 12K CARBON PRO padelracket is een prestatiemodel voor ambitieuze spelers. Met zijn druppelvorm, een gewicht van 370 g (±10 g) en een neutrale balans, biedt het ideale speeleigenschappen. Het hart van het racket is het 12K Carbon Tube System, dat in combinatie met de Power Core-brug zorgt voor maximale stabiliteit en krachtoverbrenging. Binnenin zorgt het HD Foam voor een precies gevoel bij het slaan van de bal, terwijl het Vibration Lock System zorgt voor veel comfort en demping bij elke slag. Het ontwerp wordt afgerond met een mat oppervlak met zilveren accenten en een opvallende frameopening in oranje. Een prettige antisliphandgreep, een veiligheidspolsbandje en een beschermende zachte neopreenhoes maken het hoogwaardige totaalpakket compleet.

Ook de bijbehorende padelballen overtuigen door hun kwaliteit: ze zijn FIP-gecertificeerd, voldoen aan toernooistandaarden en hebben een bijzonder hoog wolgehalte, waardoor ze extra duurzaam zijn.

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