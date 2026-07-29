CRIVIT

CRIVIT présente une collection de Padel de haute qualité

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Après le succès de la campagne “FIND YOUR MOVE” avec Stefanie Graf en tant qu'ambassadrice de la marque, la marque de sport CRIVIT franchit une nouvelle étape. CRIVIT lance une collection limitée de Padel, développée en collaboration avec Stefanie Graf.

Avec sa raquette de Padel, CRIVIT mise non seulement sur le design, mais aussi sur des matériaux de haute qualité, garantissant ainsi une résistance sans compromis.

Une entrée facile dans le sport du Padel : la joie de vivre avec CRIVIT

Pour l'ex-athlète de classe mondiale Stefanie Graf, le sport est bien plus qu'une simple question d'entraînement et de performance ; c'est un vecteur de joie de vivre et de qualité de vie. CRIVIT rend cela accessible à tous et permet également de découvrir de nouveaux sports comme le Padel.

Afin de garantir que la raquette résiste aux matchs les plus intenses, elle a été soumise à des tests rigoureux en collaboration avec Stefanie Graf.

“Les équipements sportifs doivent être conçus et fabriqués de manière à être utilisés au quotidien sans compromis. L'objectif de la collaboration entre Stefanie Graf et CRIVIT est de rendre l'accès à un mode de vie actif aussi simple que possible”, explique Robin Ruschke.

La qualité de la raquette, notamment grâce à sa construction en carbone 12K, permet d'utiliser l'équipement en toute sérénité quant à sa durabilité.

“Pour nous, ce partenariat vise à faciliter l'accès au plaisir de l'activité physique. Les gens doivent se sentir à l'aise pour essayer, quels que soient leur âge, leur niveau ou leur expérience”, poursuit Robin Ruschke.

“Ce qui est merveilleux avec les sports de raquette comme le Padel et le Pickleball, c'est que l'on peut les partager avec ses amis et sa famille : on fait de nouvelles rencontres et on noue des amitiés. Mon mari Andre (Agassi) et moi aimons être actifs et relever de nouveaux défis, tout en profitant des aspects sociaux et de la communauté, qui sont fondamentaux dans le Padel. Les sports de raquette comme le Pickleball et le Padel sont intergénérationnels ; ils nous permettent de partager des moments avec nos enfants, de nous connecter avec eux et, à cette étape de la vie, de retrouver même des amis”, déclare Stefanie Graf.

Qualité pour les matchs exigeants

La raquette de Padel CRIVIT 12K CARBON PRO est un modèle de performance destiné aux joueurs ambitieux. Avec sa forme en goutte d'eau, un poids de 370 g (±10 g) et un équilibre neutre, elle offre des caractéristiques de jeu idéales. Au cœur de cette raquette se trouve le système 12K Carbon Tube, qui, combiné au pont Power Core, garantit une stabilité maximale et un transfert de puissance optimal. À l'intérieur, la mousse HD assure une sensation de frappe précise, tandis que le système Vibration Lock offre un confort élevé et un amorti à chaque coup. Le design est complété par une surface mate avec des touches argentées et une ouverture de cadre marquée en orange. Une poignée agréable et antidérapante, une dragonne de sécurité ainsi qu'une housse de protection en néoprène complètent cet ensemble de haute qualité.

Les balles de Padel associées convainquent également par leur qualité : certifiées FIP, conformes aux standards des tournois et dotées d'une teneur en laine particulièrement élevée, elles offrent une durabilité remarquable.

Original-Content von: CRIVIT, übermittelt durch news aktuell