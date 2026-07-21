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Développement économique durable : un master financé par l’UE renforce les compétences entrepreneuriales dans la région du Rhin supérieur

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Offenburg (ots)

Dans la région du Rhin supérieur, où les entreprises opèrent au-delà des frontières, le projet TRAIL financé par l’UE relie des universités d’Allemagne, de France et de Suisse au sein du master trinational « Sustainable Business Development » afin d’associer expérience pratique transfrontalière, perspectives internationales et développement durable.

Les cursus internationaux visent à former des professionnels capables de répondre aux exigences d’une économie interconnectée. Le projet TRAIL, financé par Interreg, montre concrètement comment cela peut fonctionner avec succès. Piloté par la Hochschule Offenburg, TRAIL s’articule autour du master trinational « Sustainable Business Development », proposé conjointement par des établissements d’enseignement supérieur en Allemagne, en France et en Suisse : la Hochschule Offenburg, l’EM Strasbourg Business School et la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse.

Étudier sur trois sites – ensemble pour une économie durable

Le programme « Sustainable Business Development » combine des enseignements en gestion, technologie et durabilité, et réunit les étudiants sur trois sites : Offenburg, Strasbourg et Bâle. Outre la formation académique, le cursus accorde une importance particulière à la coopération étroite avec les entreprises dans un environnement international.

La politique de cohésion de l’UE en pratique : 1,26 million d’euros pour le projet TRAIL

Le projet TRAIL bénéficie d’un financement européen de 1 259 120,07 euros via Interreg dans le cadre de la politique de cohésion de l’UE, pour un budget total de 2 885 869,65 euros. Il vise à renforcer la compétitivité des entreprises de la région – en particulier des petites et moyennes entreprises (PME) – en formant des professionnels qualifiés qui comprennent la coopération transfrontalière, les enjeux de durabilité et les besoins concrets des entreprises.

TRAIL montre comment la coopération transfrontalière dans l’enseignement supérieur peut générer une dynamique concrète pour l’économie et le marché du travail dans la région du Rhin supérieur – et comment la politique de cohésion de l’UE agit là où elle est la plus nécessaire : sur le terrain.

Apprendre là où l’activité économique se déploie : la pratique au cœur du cursus

Les projets à visée pratique constituent un élément central du programme et une composante fixe du cursus. Les étudiants travaillent directement avec des entreprises, développent leurs propres idées commerciales ou accompagnent des processus de transformation vers des modèles économiques plus durables.

Les étudiants engagés dans des projets pratiques apportent aux entreprises des connaissances spécialisées actualisées, un regard neuf venu de l’extérieur et des perspectives internationales. Ils acquièrent très tôt une compréhension des défis concrets du terrain et de la manière d’y apporter des solutions tangibles.

Plus qu’un diplôme : la compétence interculturelle comme atout professionnel

Pour les participants, la valeur ajoutée va bien au-delà des qualifications académiques. Le programme favorise activement les compétences interculturelles, l’esprit d’initiative et la capacité à évoluer dans des contextes différents. La composition internationale des groupes d’étudiants et l’alternance entre les différents sites permettent aux participants de développer de nouvelles perspectives – et de penser au-delà des schémas familiers.

Description du projet

Le projet « EUconomy – Partnerships4Prosperity » montre comment la politique de cohésion de l’UE favorise le développement économique et l’inclusion sociale à travers l’Europe. Sur une période de 12 mois, des contenus multimédias mettront en lumière des initiatives transfrontalières financées par l’UE en Allemagne et dans ses pays voisins – l’Autriche, la Pologne, la Tchéquie, le Danemark et la France. Ces contenus portent notamment sur l’économie, l’innovation, la durabilité, la formation professionnelle et la transformation numérique. Ils sont mis gratuitement à disposition des médias afin de souligner l’importance de l’UE pour le développement régional.

Le projet « EUconomy – Partnerships4Prosperity » reçoit un financement de la Commission européenne.

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