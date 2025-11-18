SKYLOTEC

SKYLOTEC annonce l’intégration prévue de LIBERVIT SAS pour élargir ses solutions d’accès tactique

SKYLOTEC, leader mondial dans la protection contre les chutes, les équipements de sauvetage et les solutions d’accès tactique, a conclu un accord pour intégrer dans son groupe l’entreprise française LIBERVIT SAS. Grâce à cette intégration, SKYLOTEC élargira son portefeuille pour inclure des outils hydrauliques d’effraction destinés aux applications militaires, aux forces de l’ordre, aux services de secours et à l’industrie.

Cette étape s’inscrit dans la stratégie de croissance de l’entreprise dans le segment LEAF (Law

Enforcement and Armed Forces) et renforce sa position de leader mondial en accès tactique.

LIBERVIT, dont le siège est à Perpignan, développe, fabrique et distribue depuis 1993 des outils hydrauliques et mécaniques de sauvetage et d’accès pour des professionnels dans le monde entier. L’entreprise est spécialisée dans les solutions pour les services de secours, les unités d’opérations spéciales et les applications industrielles, et sert des clients dans plus de 65 pays via un réseau Mondial de distributeurs.

Expansion stratégique du portefeuille SKYLOTEC

Grâce à l’intégration prévue de LIBERVIT, SKYLOTEC renforcera sa position de fournisseur Mondial spécialisé dans les solutions d’accès tactique. L’ajout d’outils hydrauliques hautement spécialisés complète le portefeuille existant et confirme la promesse de la marque : « We get you there » Soit: amener les individus et les équipes à leurs objectifs, quelles que soient les difficultés. L’intégration se fera sous le nom « SKYLOTEC - Special Operations Equipment (SOE) ». Tous les contacts, relations clients et structures opérationnelles actuels resteront en place. Les processus logistiques, la chaîne d’approvisionnement, la facturation et les services seront progressivement coordonnés et renforcés via SKYLOTEC SOE pour améliorer l’efficacité et la disponibilité mondiale.

Le site de Perpignan sera maintenu et devrait être développé. La production, le service et la R&D chez LIBERVIT seront renforcés, tandis que les ventes, la formation et le service client seront progressivement intégrés dans la structure SKYLOTEC SOE.

En tant que fabricant, SKYLOTEC – SOE est unique : avec des technologies d’effraction hydrauliques et mécaniques, des treuils électriques pour les opérations militaires et de police, ainsi que des équipements d’escalade et d’embarquement pour des environnements maritimes, alpins et urbains, aucune autre entreprise au monde n’offre une gamme de solutions comparable. Cette offre est complétée par des programmes de formation spécialisés pour les militaires, la police, les pompiers et les services de secours.

L’intégration prévue avec LIBERVIT est une étape stratégique pour SKYLOTEC afin de renforcer sa position de fournisseur leader en solutions d’accès tactique. La collaboration des deux entreprises permettra de développer des solutions puissantes, innovantes et sûres, offrant un soutien optimal aux clients du monde entier dans les conditions les plus exigeantes.

