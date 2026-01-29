Paul Bauder GmbH & Co.KG

C'est la fête ! Ce jeudi, la nouvelle usine de Paul Bauder GmbH & Co. KG à Drusenheim, en Alsace, a été officiellement inaugurée lors d'une grande cérémonie. Après environ deux ans et demi de travaux, le site de production le plus moderne d'Europe pour les systèmes de toiture est désormais opérationnel. L'entreprise familiale Bauder, dirigée par la quatrième génération, a investi environ 100 millions d'euros dans sa première usine française, affirmant ainsi sa stratégie de croissance et son engagement clair envers l'Europe.

Aux côtés de Frank Leroy, président de la région Grand Est, les frères Jan, Mark et Tim Bauder, directeurs de la quatrième génération, ainsi que Paul-Hermann et Gerhard Bauder, troisième génération de dirigeants, ont inauguré aujourd'hui la production la plus moderne d'Europe pour les isolants PIR de toiture et les membranes d'étanchéité en bitume. La cérémonie s'est déroulée en présence de Jacky Keller, maire de Drusenheim, et Serge Schaeffer, maire de Herrlisheim. Après la traditionnelle coupe du ruban, les invités ont pu découvrir le site impressionnant situé dans le parc industriel Axioparc, à cheval sur les deux communes.

Sur une superficie de 12,6 hectares, des membranes bitumineuses et des isolants PIR de haute qualité seront désormais fabriqués. Avec ce nouveau site, le fabricant de systèmes de toiture renforce sa présence régionale et affirme sa volonté d'être proche de ses clients en France - avec des décennies d'expérience, un savoir-faire technique et un service de premier ordre. En tant que nouveau producteur sur le marché français, Bauder souhaite offrir une véritable alternative, tout en maintenant son exigence de qualité et de satisfaction client.

Dans son discours inaugural, prononcé bien sûr en français, Jan Bauder a exprimé la satisfaction de l'entreprise familiale : « L'Alsace est au coeur de l'Europe et constitue un emplacement idéal pour notre stratégie de croissance, notamment pour les marchés clés que sont la France, la Suisse et le sud de l'Allemagne. » Mark Bauder ajoute : « L'emplacement est parfait et la collaboration avec les communes de Herrlisheim et Drusenheim ainsi qu'avec les autorités n'aurait pas pu mieux se dérouler. Nous avons été accueillis à bras ouverts et fortement soutenus, et nous nous sentons déjà très bien ici. Nous sommes convaincus que l'ouverture de cette usine en France est la bonne décision. »

170 ans d'expertise désormais sur le nouveau site

Bauder a investi dans deux lignes de production à Drusenheim : pour les isolants PIR et pour les membranes bitumineuses. L'entreprise s'appuie sur une expérience exceptionnelle : depuis près de 170 ans, Bauder fabrique des membranes d'étanchéité de haute qualité et, depuis 1967, des isolants PIR performants. Ce savoir-faire profondément enraciné garantit non seulement la qualité des produits, mais a également contribué à la conception et à la réalisation de cette usine impressionnante, pour laquelle une subvention de la Région Grand Est a été accordée dans le cadre du projet.

« Les exigences en matière de conception durable sont élevées - nous voulions non seulement les respecter, mais les dépasser », explique Mark Bauder, soulignant l'engagement responsable des trois frères lors de la planification et de la mise en oeuvre du nouveau site. Sur le plan écologique, cela se traduit par la plantation d'arbres et de haies locales, qui s'intègrent harmonieusement dans le paysage et contribuent à la biodiversité.

De plus, au moins 20 % de la surface du terrain devait être végétalisée. Bauder est allé bien au-delà des exigences communales et a opté pour des toitures extensivement végétalisées. Pour ce spécialiste de la toiture, c'est un véritable atout : l'entreprise dispose de 40 ans d'expertise dans ce domaine et est aujourd'hui l'un des leaders européens en solutions complètes pour toitures végétalisées et toits multifonctionnels. Une grande partie des 20 000 m² des halls de production ainsi que des bâtiments administratifs sont équipés de toitures végétalisées, tandis que le toit de 23 800 m² de l'entrepôt accueille une installation photovoltaïque performante de 2 MWc. L'usine répond pleinement aux exigences de la norme énergétique française RE2020.

Production moderne et économe en énergie

La conception architecturale et technique repose sur un principe clair : efficacité énergétique, préservation des ressources et orientation vers l'avenir. Exemple : combiné à une chaudière électrique, le courant solaire autoproduit est utilisé pour chauffer le bitume. Celui-ci doit être maintenu à au moins 180 °C pour être transformé - Bauder mise pour la première fois sur une alimentation énergétique autonome à partir de sources renouvelables. Cela apporte non seulement des avantages économiques considérables, mais réduit également l'empreinte carbone du site.

Innovant également, le concept de stockage spécialement développé : l'électricité solaire excédentaire peut être utilisée pour charger thermiquement les grands réservoirs de bitume, réduisant ainsi fortement, voire supprimant, le recours au gaz naturel.

Durabilité cohérente : de la mobilité électrique à la gestion des eaux pluviales

Pour le chauffage général, l'usine est raccordée au réseau local de chaleur. L'entreprise mise également sur la mobilité électrique, avec des bornes de recharge pour les véhicules de société et les voitures des employés, ainsi qu'une flotte de chariots élévateurs électriques. La gestion des eaux pluviales est exemplaire : toutes les eaux sont collectées sur le site via un système sophistiqué de bassins d'infiltration et restituées à la nappe phréatique, sans raccordement au réseau public d'assainissement. Cela soulage les infrastructures publiques - une contribution importante à la gestion locale de l'eau et à la prévention des inondations.

Intégration intensive pour les nouveaux employés

Bauder a créé environ 70 nouveaux emplois sur le site. Tous les nouveaux collaborateurs ont suivi ces derniers mois un programme d'intégration complet dans les autres usines du groupe en Allemagne - non seulement sur le plan technique, mais aussi pour s'imprégner des valeurs et de la culture d'entreprise de Bauder.

Outre les métiers techniques tels que conducteurs de machines, techniciens et responsables de production, l'équipe française de Bauder - surnommée en interne « meilleure équipe » - compte également des collaborateurs en logistique et en vente. Tous bénéficient de conditions modernes, d'espaces sociaux lumineux et d'une zone de pause généreuse avec accès direct aux espaces verts. Le nouveau bâtiment administratif illustre comment une architecture industrielle contemporaine peut offrir un cadre agréable : la façade entièrement vitrée optimise la lumière naturelle, tandis qu'un système d'éclairage LED automatisé avec détection de présence réduit la consommation électrique. Le restaurant d'entreprise propose des repas frais et équilibrés, reflétant l'engagement de Bauder en faveur de la durabilité sociale et de la fidélisation à long terme des employés.

La cohésion et l'esprit d'équipe sont au coeur des priorités de Bauder sur tous ses sites européens : l'entreprise a déjà été distinguée à deux reprises en Allemagne et une fois en Suisse par le label « Great Place To Work ». Le taux de rotation est faible et l'ancienneté des collaborateurs est supérieure à la moyenne. « Notre ambition est que nos employés prennent leur retraite chez nous, et nous investissons volontiers dans notre équipe. Nous sommes ravis que l'équipe de Bauder France s'enrichisse de nombreux nouveaux collègues », a déclaré Tim Bauder lors de la cérémonie d'ouverture.

Centre technique pour des formations pratiques destinées aux clients

Les clients de l'entreprise bénéficieront également des infrastructures modernes et des distances réduites sur le site : avec son centre technique de 400 m², Bauder crée des conditions optimales pour des formations alliant théorie et pratique sous un même toit. Jan Bauder explique : « Bauder est reconnu dans toute l'Europe pour ses produits de qualité, mais aussi pour son expertise et ses collaborateurs compétents. Pouvoir offrir ce service renforcé à nos clients en France nous réjouit particulièrement.

À propos de Bauder

Fondée il y a presque 170 ans, la société Paul Bauder GmbH & Co. KG, basée à Stuttgart (Allemagne), est aujourd'hui le premier fabricant européen de systèmes de toiture, avec un chiffre d'affaires de 1 112 millions d'euros (2024). Entreprise familiale depuis quatre générations, Bauder conseille avec compétence les architectes, les concepteurs et les installateurs et propose la solution adaptée à chaque toiture grâce à sa large gamme de produits. Elle propose ainsi des structures de toiture idéales provenant d'un seul et même fournisseur, de l'isolation aux systèmes d'étanchéité en passant par les structures de toiture utile avec végétalisation, photovoltaïque et protection antichute. Les concepteurs, maîtres d'ouvrage et installateurs ont ainsi la certitude de prendre la meilleure décision pour leur toiture.Plus de 1 600 collaborateurs dans toute l'Europe veillent à ce que chaque toiture soit conçue de manière sûre et utilisée de manière optimale. Outre l'usine principale et l'administration à Stuttgart, l'entreprise compte huit autres usines à Bochum, Herten, Landsberg près de Halle, Achim près de Brême, Bernsdorf et Schwepnitz près de Dresde, ainsi qu'à Bruck an der Leitha près de Vienne et à Drusenheim en France. Six groupes de vente en Allemagne et des sociétés de distribution dans 19 pays garantissent une proximité constante avec les clients.

