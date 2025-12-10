Regione Sicilia - Assessorato turismo, sport e spettacolo

La Sicile éternelle, entre histoire, mythes et traditions

Le coeur le plus authentique de l'île, de Polyphème au Carnaval

En Sicile, la tradition, l'histoire et le mythe se mêlent comme dans peu d'autres endroits au monde.

On le voit déjà dans le détroit de Messine, où les felouques, des bateaux très spéciaux encore utilisés pour la pêche traditionnelle à l'espadon, voyagent entre Scylla et Charybde.

C'est à cet endroit que commence le voyage vers l'île la plus authentique, où la culture est vivante et ne s'arrête pas au musée. Les archives en pierre des villes, qui racontent l'histoire millénaire d'un ancien territoire, en témoignent déjà.

La nécropole de Pantalica en est l'exemple. De tous les sites, c'est sans doute la vallée des temples qui témoigne le plus de l'importance de cette région à l'Antiquité. Ce complexe n'est pas seulement un héritage de la colonisation grecque, mais une preuve du rôle de carrefour politique, religieux et commercial de l'île dans la Méditerranée. Les dominations se sont succédé au fil du temps, comme le révèle la voie arabo-normande à Palerme et dans sa province, mais aussi dans le baroque sicilien des villes du Val di Noto, avec leurs façades concaves, leurs balustrades en fer forgé et leurs masques grotesques.

Cependant, c'est comme si l'histoire n'avait pas d'attrait sans un peu de légende. Et des légendes, la Sicile en regorge : L'Etna, par exemple, crache du feu parce qu'en dessous se trouve Typhon, le géant rebelle emprisonné par Zeus dont chaque mouvement provoque des tremblements de terre et des éruptions. Dans le cratère principal se trouve cependant la forge d'Héphaïstos, le dieu forgeron.

Le long de la côte d'Aci Trezza, les faraglioni sont ces rochers lancés par Polyphème sur Ulysse après qu'il l'ait trompé. Et c'est sur le lac Pergusa, près d'Enna, qu'aurait eu lieu, selon certains, le viol de Proserpine. La fille de Cérès fut enlevée par Pluton, alors qu'elle cueillait des fleurs sur le rivage, puis emmenée aux Enfers. Sa mère parvint à la revoir, mais seulement six mois par an, ce qui donna naissance aux saisons.

Un voyage dans la Sicile la plus authentique ne peut cependant pas faire l'impasse sur l'artisanat traditionnel. Les marionnettes siciliennes, par exemple, sont à la fois le produit de siècles de techniques transmises de maître à élève et un outil théâtral capable de raconter des histoires qui divertissent encore aujourd'hui. Le traitement du corail, comme celui de la région de Trapani, a également des racines anciennes. Au fil des siècles, les sculptures et les bijoux en corail produits dans cette région ont atteint un tel niveau de raffinement qu'ils ont été exportés dans le monde entier. Ainsi que les célèbres céramiques de Caltagirone, qui décorent aujourd'hui les escaliers, les églises et les palais de toute l'île. Sans oublier, bien sûr, les chariots. On y trouve la synthèse de l'identité sicilienne, avec ses couleurs, son style de peinture, sa sculpture et son récit épique. Le charme de la tradition exprimée par les efforts d'une communauté est cependant inégalé. La fête de Sant'Agata à Catane (qui se tient du 3 au 5 février) compte parmi les événements religieux les plus empreints de ferveur, tandis qu'à Palerme, Santa Rosalia est célébrée à la mi-juillet à l'occasion d'une procession, de spectacles et de feux d'artifice. Entre le 3 et le 4 septembre, les fidèles escaladent le mont Pellegrino lors de la célèbre « Acchianata ». À Messine, à Ferragosto, se trouve la Vara, une imposante structure votive traînée par des milliers de croyants aux pieds nus.

À côté des fêtes religieuses, il existe de nombreuses fêtes populaires dont il est impossible de dresser une liste exhaustive. L'Ottobrata de Zafferana, par exemple, célèbre les saveurs de l'Etna, tandis qu'à San Vito Lo Capo, le Cous Cous Fest est un véritable « festival d'intégration culturelle » qui célèbre le mélange et le dialogue en Méditerranée. Toujours dans une veine païenne, Agrigente accueille le festival des amandiers en fleurs et ses groupes folkloriques venus du monde entier. Les carnavals d'Acireale et de Sciacca avec leurs chars allégoriques sont également très connus.

