Regione Sicilia - Assessorato turismo, sport e spettacolo

Une île ou un musée : les sites de l'UNESCO en Sicile

Voyage dans les sites du patrimoine mondial, de la Vallée des Temples à l'Etna

Palerme (ots)

La Sicile est un véritable musée à ciel ouvert.

Cette terre a vu passer beaucoup de peuples. Citons dans le désordre : les Phéniciens, les Byzantins, les Bourbons, les Normands, les Arabes, les Piémontais, les Romains, les Grecs. Leur héritage n'est pas seulement consigné dans les livres d'histoire, mais aussi dans les sept sites de l'île inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO qu'il est intéressant de visiter.

Dans « La vie errante », Guy de Maupassant écrit que la colline de la vallée des Temples d'Agrigente évoque à l'observateur les fantômes du passé et les dieux de l'Olympe. Et c'est bien le cas : sa visite nous immerge dans un paysage suspendu entre mythe et histoire. Un itinéraire archéologique digne de ce nom, même s'il part d'Agrigente, doit se poursuivre vers l'est jusqu'à Syracuse et la proche nécropole de Pantalica. Ici, le mystère de la préhistoire domine la visite : Dans le canyon créé par les rivières Anapo et Calcinara, plus de 5 000 tombes troglodytes sont creusées dans les parois rocheuses. Syracuse, en revanche, offre l'un des palimpsestes historiques les plus extraordinaires de la Méditerranée, témoignant des différentes dominations et du développement continu de la ville au fil des siècles.

L'itinéraire des villes du baroque tardif de la vallée de Noto (Ragusa, Modica, Scicli, Noto, Caltagirone, Palazzolo Acreide, Militello Val di Catania et Catania) se trouve également dans la région. Ces huit villes ont toutes été reconstruites après le tremblement de terre de 1693 et inscrites au patrimoine mondial de l'humanité pour leur extraordinaire unité stylistique et leur interprétation du baroque européen dans une tonalité sicilienne. Pour autant, ce n'est pas parce que vous en avez visité une que vous les avez tous vues : chacune présente une particularité, un charme à découvrir. Il en va de même pour la Piazza Armerina qui renferme un autre témoignage de l'histoire sicilienne. Il s'agit des mosaïques de la Villa Romana del Casale, une somptueuse résidence de l'époque romaine tardive qui contient plus de 3 500 m² de décorations de sol parfaitement conservées, une encyclopédie figurative de la vie et du pouvoir dans l'empire. En Sicile, certaines œuvres d'art racontent aussi des légendes.

Pour échapper à une tempête en mer, le roi de Sicile, Roger II, aurait fait le vœu d'ériger une église à l'endroit où il accosterait. Arrivé à Cefalù, il tint sa promesse : C'est ainsi qu'est née la majestueuse cathédrale, consacrée en 1267. Un monument dont les tours jumelles dominent la ville, tandis que le Christ Pantocrator de la mosaïque de l'abside accueille les visiteurs du monde entier pour une vue à couper le souffle.

Ce peut être une première étape dans la découverte de l'itinéraire arabo-normand de la Sicile reconnu par l'UNESCO en 2015. De Cefalù, le voyage se poursuit vers Palerme, cœur de cet itinéraire, de la Chapelle palatine du palais des Normands à la Zisa, en passant par la cathédrale de l'Assomption, l'église de San Giovanni degli Eremiti, celles de la Martorana et de San Cataldo, ainsi que le pont de l'Amiral. Quelques kilomètres plus loin se trouve la dernière partie du parcours : la Cathédrale de Monreale, voulue par Guillaume II le Bon au XIIe siècle. Là encore se cache une légende : le roi se serait endormi sous un caroubier alors qu'il chassait et la Vierge lui serait apparue en rêve pour l'avertir de la présence d'un trésor. C'est peut-être ce triomphe de mosaïques dorées à l'intérieur de l'église qui constitue aujourd'hui la véritable richesse de Monreale.

La nature peut, elle aussi, se transformer en art. L'Etna, dont les éruptions spectaculaires et imprévisibles ont façonné le paysage de la région au fil des millénaires, en est la preuve. Le site est également inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout comme l'archipel des îles Éoliennes : Lipari, Vulcano, Salina, Stromboli, Panarea, Filicudi et Alicudi. Elles constituent un musée géologique à ciel ouvert, où chaque île raconte une histoire différente, des cratères de Stromboli et Vulcano aux riches touffes de câpres.

Original-Content von: Regione Sicilia - Assessorato turismo, sport e spettacolo, übermittelt durch news aktuell