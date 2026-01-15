Knauf Group

Knauf et Ritleng créent une coentreprise dédiée au recyclage du plâtre en France

Knauf, fabricant international de matériaux de construction basé à Iphofen, en Allemagne, annonce la création d’une coentreprise dédiée au recyclage du plâtre en France, en partenariat avec Ritleng Revalorisations et HL Développement. Cette coopération garantit un accès à long terme à du plâtre recyclé de haute qualité et contribue au déploiement de solutions circulaires pour le secteur de la construction à l’échelle industrielle.

La coentreprise investit dans l’usine de recyclage de plâtre actuellement en construction à Auneuil (Oise, France). La mise en service est prévue pour la fin du premier semestre 2026. Selon Ritleng Revalorisations, cette unité sera la plus grande installation autorisée de ce type en Europe. Avec cette deuxième usine, le Groupe Ritleng sera en mesure de traiter près d’un tiers du flux de déchets de plâtre de la France.

À l’issue de la phase de démarrage du site d’Auneuil, l’usine Knauf de Saint-Soupplets (Seine-et-Marne, France) recevra un volume significatif de plâtre recyclé. Cette collaboration permettra de réduire la dépendance au plâtre naturel et de soutenir les objectifs de durabilité et d’économie circulaire du groupe Knauf.

Martin Brown, Responsable Supply Chain du Groupe Knauf, déclare : « Cette coentreprise marque une étape clé dans le déploiement du recyclage industriel du plâtre. Le partenariat avec Ritleng Revalorisations et HL Développement garantit l’accès à du plâtre recyclé de haute qualité tout en réduisant l’empreinte environnementale sur l’ensemble du cycle de production en France. Comme notre coentreprise avec partenaire BSR en Allemagne, ces projets apportent une contribution importante à l’approvisionnement régional en matières premières de nos usines. »

Jean-Luc Ritleng, Président de Ritleng Revalorisations, déclare : « Notre technologie de recyclage avancée et notre expérience dans le traitement de flux de déchets complexes nous permettent de fournir, à l’échelle industrielle, du plâtre recyclé de haute qualité. L’alliance avec Knauf valide notre expertise et nous permettra d’apporter des solutions techniques innovantes à un secteur en expansion à l’international. »

Hervé Lepps, Président de HL Développement, explique : « Cette coentreprise illustre notre engagement en faveur des solutions d’économie circulaire. En combinant expertise technique et demande industrielle, nous créons un modèle évolutif pour une croissance future. »

Les partenaires évaluent d’ores et déjà des projets supplémentaires, incluant d’éventuelles extensions en France et à l’international. Ces initiatives renforceront la position de la coentreprise en tant que leader du recyclage du plâtre et favoriseront une adoption plus large des matériaux de construction circulaires.

À propos du Groupe Knauf

Le Groupe Knauf est un fabricant international de matériaux de construction basé à Iphofen, en Allemagne. Fondée en 1932, l’entreprise familiale est aujourd’hui le premier producteur mondial de matériaux et systèmes de construction à base de plâtre, d’isolants énergétiquement performants et de solutions pour plafonds. Le groupe exploite plus de 300 sites de production et organisations commerciales dans plus de 90 pays sur tous les continents. En 2024, ses quelque 43 500 collaborateurs ont généré un chiffre d’affaires de 15,6 milliards d’euros. Pour en savoir plus sur le Groupe Knauf : www.knauf.com

À propos de Ritleng Revalorisations

Ritleng Revalorisations est une entreprise familiale française spécialisée dans le recyclage du plâtre, avec plus de 14 ans d’expérience. Spécialisée dans les procédés à haut débit et haute pureté, Ritleng Revalorisations déssert des clients industriels sur tout le territoire français et développe la plus grande usine de recyclage de plâtre d’Europe à Auneuil. Pour en savoir plus : www.ritleng-revalorisations.com

À propos de HL Développement

HL Développement est un acteur reconnu de la gestion des déchets et investisseur dans Ritleng Revalorisations Hauts-de-France. Axée sur le développement durable, l’entreprise soutient des initiatives innovantes d’économie circulaire et apporte son expertise dans le déploiement d’opérations industrielles à grande échelle. Axée sur le développement durable, l’entreprise soutient des initiatives innovantes d’économie circulaire et apporte son expertise dans le déploiement d’opérations industrielles à grande échelle.

