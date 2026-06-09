PAIR Finance GmbH

PAIR Finance accélère en France et nomme Thomas Duvacher à la tête de sa direction générale

Paris/Berlin (ots)

PAIR Finance s’installe à Paris, renforçant ainsi son engagement à long terme sur l'un de ses principaux marchés européens en pleine croissance.

Thomas Duvacher, ancien directeur général et président d'Intrum France, rejoint Pair Finance en tant que directeur général.

Cette initiative s'inscrit dans le prolongement de l'expansion de PAIR Finance dans 12 pays européens, où la société compte plus de 600 entreprises clientes dans les secteurs du e-commerce, de la banque, de l'assurance, des télécommunications, de la mobilité et de l'énergie.

PAIR Finance, leader européen du recouvrement de créances basé sur l'intelligence artificielle, annonce la nomination de Thomas Duvacher en tant que directeur général de PAIR Finance France. Cette arrivée stratégique marque une nouvelle étape dans l'expansion accélérée du groupe sur le marché français.

Depuis 2016, PAIR Finance s’est implanté dans 12 pays européens, au service de plus de 600 entreprises grâce à un modèle technologique qui redéfinit les standars du recouvrement. A contre-courant des modèles traditionnels, la société développe une plateforme capable d’individualiser en temps réel chaque interaction avec les consommateurs afin d’optimiser simultanément les performances de recouvrement, l’expérience client et la fidélisation.

Fort de plus de vingt ans d'expérience dans les services financiers, la gestion du crédit et le recouvrement de créances, Thomas Duvacher prend les fonctions de directeur général de PAIR Finance France après avoir exercé les fonctions de Directeur Général et Président d’Intrum France.

Une ambition claire : devenir la référence du recouvrement nouvelle génération en France

« La France possède un potentiel considérable encore largement inexploité. L’ouverture de notre nouveau bureau marque une étape clé de notre croissance sur le marché français et renforce notre proximité avec nos clients. Nous sommes ravis d’accueillir Thomas Duchaver en tant que directeur général de PAIR Finance France. Grâce à sa solide expérience dans le recouvrement de créances traditionnel et à sa capacité à obtenir des résultats concrets, Thomas sera un atout majeur pour accompagner notre développement. Sa nomination envoie un signal fort : PAIR Finance s’installe durablement en France avec l’ambition de devenir un acteur de référence du recouvrement », déclare Stephan Stricker, PDG et fondateur du groupe PAIR Finance.

« La prochaine décennie dans le domaine du recouvrement sera marquée par l’intelligence artificielle. Après plus de vingt ans passés dans ce secteur, je suis convaincu que PAIR Finance a mis au point le modèle qui fera référence. Le recouvrement n’est plus la dernière étape négligée du parcours client : c’est l’un de ses points de contact les plus stratégiques. Mon ambition pour la France : faire de PAIR Finance le partenaire de choix des entreprises qui souhaitent transformer le recouvrement en un moteur de reprise, de fidélisation et de valeur de marque », déclare Thomas Duvacher, directeur général de PAIR Finance France.

L'intelligence artificielle au service d'un recouvrement de créances plus efficace et plus axé sur la relation client

PAIR Finance est aujourd'hui l'acteur le plus innovant du secteur en Europe. Sa plateforme exclusive combine intelligence artificielle, science des données et psychologie comportementale afin d'adapter de manière dynamique les processus de recouvrement aux profils et aux comportements des consommateurs. En moyenne, cette approche permet d'obtenir des taux de recouvrement supérieurs d'environ 15 % à ceux des prestataires traditionnels.

La technologie IA sophistiquée permet de personnaliser les canaux de communication en temps réel — SMS, e-mail, téléphone, messagerie — avec un double objectif : maximiser les performances de recouvrement tout en améliorant considérablement l'expérience client.

Les résultats obtenus démontrent cette évolution et permettent aux entreprises d'atteindre leurs objectifs de recouvrement auprès de leurs clients : PAIR Finance affiche un TrustScore de 4,7/5 sur Trustpilot, dépassant largement les normes habituellement observées dans le secteur du recouvrement de créances.

Un marché prêt pour le changement

La France est l'un des plus marchés du crédit à la consommation les importants en Europe. Les coûts d'acquisition de clients ont atteint des niveaux records, tandis que le nombre de créances en cours a augmenté de 9,8 % en 2025 (Source : Banque de France). Cette double pression met clairement en évidence une chose : le recouvrement de créances relève désormais autant de la relation client que des aspects financiers. Les entreprises ne peuvent plus se permettre de perdre des clients durement acquis à la dernière étape : le règlement d'une créance impayée.

PAIR Finance transforme ce point de contact critique en une opportunité de fidélisation, en aidant les consommateurs à régler leurs créances impayées plus rapidement et plus facilement, sans les frictions traditionnellement associées au recouvrement, en conciliant performance de recouvrement, image de marque et expérience utilisateur.

Visuels presse disponibles pour utilisation rédactionnelle sous : https://pairfinance.com/fr/media-kit-france/

À propos de PAIR Finance

PAIR Finance est une fintech européenne spécialisée dans le recouvrement numérique et la gestion de créances. L'entreprise révolutionne le secteur du recouvrement grâce à une approche numérique durable, efficace et centrée sur le client. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle, la psychologie comportementale et la science des données, PAIR Finance établit une nouvelle norme en matière de recouvrement de créances, au service tant des entreprises que des consommateurs. Plus de 600 entreprises issues de divers secteurs utilisent avec succès cette solution de recouvrement adaptée à l'ère numérique. Cette entreprise en pleine croissance, fondée à Berlin en 2016, bénéficie du soutien d’un investisseur en capital-investissement de renom, Pollen Street. PAIR Finance compte plus de 250 collaborateurs expérimentés (ETP) répartis dans ses bureaux d’Amsterdam, Berlin, Milan, Stockholm, Paris, Varsovie, Vienne et Zurich, et est dirigée par son fondateur et PDG, Stephan Stricker.

Site Internet : pairfinance.com I LinkedIn: linkedin.com/pairfinance

Original-Content von: PAIR Finance GmbH, übermittelt durch news aktuell