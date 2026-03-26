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Innomotics se positionne comme leader du remplacement de turbines

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Nürnberg (ots)

Innomotics remporte plusieurs contrats majeurs pour des projets de remplacement de turbines, représentant un montant total de plusieurs dizaines de millions d’euros

Des bénéfices écologiques, opérationnels et économiques pour de nombreux secteurs industriels

Une dynamique internationale qui confirme le fort potentiel du marché

Innomotics, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de moteurs électriques et de systèmes d’entraînement de grande puissance, annonce avoir remporté plusieurs contrats d’envergure pour des projets de remplacement de turbines à l’échelle mondiale. Le montant total de ces projets s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros.

Dans un contexte d’électrification croissante des applications industrielles, le remplacement des turbines existantes par des systèmes d’entraînement électriques se révèle être une solution efficace. Cette technologie permet de réduire significativement les coûts d’exploitation tout en diminuant les émissions de CO₂. Elle s’applique à de nombreuses utilisations industrielles, notamment aux pompes à grande vitesse (pompes centrifuges) ainsi qu’aux systèmes de compression haute performance utilisés dans les raffineries, la pétrochimie et l’industrie pétrolière et gazière.

La demande visant à équiper les pompes d’alimentation en eau à grande échelle, entraînées par turbine dans les centrales électriques, de moteurs haute tension gagne particulièrement en importance, car elle permet de réduire de manière significative la consommation d’énergie, les émissions de CO₂ et les coûts d’exploitation.

La transition vers des technologies d’entraînement électriques pour les équipements rotatifs constitue un élément clé des stratégies globales d’électrification et de décarbonation des installations industrielles, en réduisant le recours à des combustibles fossiles coûteux et nuisibles pour l’environnement.

Lorsque l’énergie provient de sources renouvelables telles que l’éolien, le solaire ou l’hydroélectricité, les émissions de CO₂ peuvent être presque entièrement éliminées. Cela est particulièrement pertinent pour les industries et applications à forte intensité énergétique. Outre les aspects environnementaux, l’utilisation de moteurs à grande vitesse offre des avantages considérables aux clients, notamment une efficacité accrue, des coûts d’exploitation et de maintenance réduits, ainsi qu’une installation et une mise en service simplifiées.

« Le remplacement des turbines à gaz et à vapeur par des systèmes d’entraînement électriques constitue un défi technique majeur. Grâce à l’expertise de nos équipes, Innomotics se positionne depuis plus de 25 ans comme un acteur de référence dans ce domaine, avec plus de 70 projets réalisés à travers le monde. Notre portefeuille technologique établit de nouveaux standards en matière de fiabilité et de disponibilité. Nos systèmes de moteurs haute tension à grande vitesse, fondés sur une conception de rotor unique, offrent des performances inégalées. Par ailleurs, nos solutions moyenne tension intègrent des mécanismes avancés de redondance, tels que des systèmes de dérivation de cellules, garantissant une disponibilité maximale », déclare Michael Reichle, CEO d’Innomotics.

Aujourd’hui, les exploitants de systèmes entraînés par turbine font face à des coûts d’exploitation élevés. Le remplacement des turbines permet de les réduire significativement, voire de les éliminer. À titre d’exemple, un projet réalisé avec Repsol en Espagne a permis de réduire les émissions de CO₂ de 68 000 tonnes par an et de diminuer la consommation d’énergie d’environ 25 %.

Projets récents de remplacement de turbines

Modernisation des entraînements électriques pour la raffinerie INA en Croatie:

INA modernise sa raffinerie de Rijeka afin d’améliorer son efficacité et de réduire ses émissions. Les turbines à vapeur entraînant les compresseurs sont remplacées par des systèmes d’entraînement électriques. Cette transformation réduit la dépendance aux combustibles fossiles, diminue les besoins de maintenance et améliore l’efficacité énergétique. Le projet, mené en collaboration avec Siemens Energy, comprend quatre chaînes d’entraînement équipées de moteurs HV et HS Modyn (1,8 à 6 MW) ainsi que de variateurs Perfect Harmony GH180. La solution repose sur une architecture redondante garantissant une haute disponibilité et permet une installation rapide sur des fondations existantes. Résultat : réduction des émissions de CO₂ de 96 000 tonnes, baisse des coûts d’exploitation, diminution d’environ 25 % de la production de vapeur haute pression et amélioration de la disponibilité des installations.

Technologie de remplacement de turbines pour le complexe industriel Repsol en Espagne:

Repsol a électrifié un compresseur de gaz sur son site de Puertollano en remplaçant une turbine à vapeur par une solution électrique fournie par Innomotics. Cette modernisation améliore l’efficacité énergétique de 25 % et réduit les émissions de CO₂ d’environ 68 000 tonnes par an. La solution comprend un moteur haute tension associé à un variateur moyenne tension Perfect Harmony GH180 (8,25 MW, 5 800 tr/min). Conçu pour un fonctionnement continu, le système permet des intervalles de maintenance pouvant atteindre cinq ans. Il contribue également à l’objectif de neutralité carbone de Repsol à horizon 2050.

Technologie de remplacement de turbines pour un parc chimique aux Pays-Bas:

L’exploitant d’un parc chimique aux Pays-Bas vise la neutralité carbone dans un délai de dix ans. Innomotics fournit une solution de remplacement de turbines pour une unité de production de propylène. Le projet comprend un moteur à induction haute vitesse de 25 MW, un second de 8,6 MW, deux variateurs moyenne tension GH150 ainsi que des prestations de service associées.

Technologie de remplacement de turbines pour des centrales électriques en Corée du Sud:

Un fournisseur d’énergie sud-coréen a confié à Innomotics le remplacement de turbines par un moteur haute tension à grande vitesse (12,5 MW) et des variateurs moyenne tension. Cette solution permet d’améliorer l’efficacité énergétique d’au moins 20 %, de réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO₂. Elle soutient directement la stratégie de neutralité carbone du client. Le fonctionnement en parallèle de trois variateurs garantit une alimentation électrique stable et continue.

Remplacement de turbines pour une unité de déshydrogénation du propane (PDH) en Espagne:

Dans le cadre de son objectif de neutralité carbone à horizon 2050, un groupe allemand de chimie et de plastiques remplace ses systèmes vapeur par des solutions électriques. Le projet en Espagne comprend un moteur à induction haute tension à grande vitesse de 23,3 MW, un variateur moyenne tension et un transformateur associé. Le contrat représente un montant de plusieurs dizaines de millions d’euros.

Remplacement de turbines pour une entreprise indienne de gaz naturel:

Innomotics a également remporté un projet pilote auprès d’une entreprise publique dans l’État du Madhya Pradesh. L’objectif : remplacer l’une des huit turbines à gaz installées. La solution mise en œuvre se distingue par l’utilisation d’un moteur haute tension avec réducteur et variateur moyenne tension, établissant de nouveaux standards technologiques.

Informations complémentaires sur la technologie de remplacement de turbines:

Livre blanc sur le remplacement de turbines

Vidéo d’expert

Calculateur d’économies opérationnelles, projets de référence et études de cas

Épisode de podcast sur Spotify

Visualisation 3D dans notre univers virtuel : Innomotics Electrosphere

Pour plus d’informations: Turbine Replacement | Innomotics

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