Andrew Jovic Collection

Andrew Jovic Collection im Art-Basel-Schwerpunkt von NZZ Art 2026

Düsseldorf (ots)

Düsseldorfer Privatsammlung wird in einem ausführlichen Interview vorgestellt - englische und deutsche Ausgabe verfügbar, neue Website online.

Die Andrew Jovic Collection ist im Art-Basel-Schwerpunkt 2026 der Neuen Zürcher Zeitung / NZZ Art mit einem ausführlichen Interview vertreten. Unter dem Titel "Den Menschen hinter der Arbeit verstehen, nicht nur das Werk" spricht der Kunstsammler Andrew Jovic über die Entwicklung seiner Sammlung, ihre Wurzeln in der Urban Art und sein Interesse an jüngeren und ultrazeitgenössischen künstlerischen Positionen.

Der Beitrag erscheint im Rahmen von "Independent Collectors by NZZ Art". Im Mittelpunkt stehen Jovics Blick auf frühe Phasen künstlerischer Entwicklung, direkte Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern sowie die Frage, wie neue visuelle Sprachen entstehen, bevor sie institutionell oder marktseitig vollständig etabliert sind.

"Es geht weniger um den Besitz von Werken als um die Sensibilität dafür, wann etwas Neues beginnt, Gestalt anzunehmen", sagt Andrew Jovic.

Die Sammlung wurde über viele Jahre in Düsseldorf entwickelt. Ausgangspunkt waren Urban-Art-Positionen; später öffnete sie sich stärker für Malerei, Installation und weitere zeitgenössische Praktiken. Auch der digitale Raum spielt eine Rolle: Unter seinem langjährigen Online-Alias Cyberkid70 nutzt Jovic Instagram für Austausch, Entdeckung und Vernetzung.

Parallel zur Veröffentlichung ist die offizielle Website der Andrew Jovic Collection online. Sie bündelt Informationen zur Sammlung, ausgewählte Werke, Pressereferenzen und den kuratorischen Kontext.

Über die Andrew Jovic Collection

Die Andrew Jovic Collection ist eine private Sammlung zeitgenössischer Kunst mit Schwerpunkten auf Urban Contemporary, jüngeren künstlerischen Stimmen, Malerei nach 2000 und Werken im Dialog mit Architektur und gelebtem Raum.

Weiterführende Links

Andrew Jovic Collection:

https://andrewjovic.com/

NZZ Art Basel-Schwerpunkt 2026 - englische PDF-Ausgabe

NZZ Art Basel-Schwerpunkt 2026 - deutsche PDF-/Printausgabe

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