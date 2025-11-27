Berge & Meer Touristik GmbH

Die Reisetrends 2026

Individuelle Rundreisen, Alleinreisen und Flusskreuzfahrten, authentische Erlebnisse und Ziele wie Bosnien, Finnland, Peru & Phuket: Das ist im kommenden Jahr angesagt

Zum achten Mal in Folge hat es Finnland in diesem Jahr auf das Siegertreppchen des "Weltglücksberichts" geschafft. Ein guter Grund, sich das Land mit den zufriedensten Menschen der Welt 2026 einmal genauer anzuschauen. Zum Beispiel bei einer flexiblen Mietwagen-Rundreise, die von der Hauptstadt Helsinki bis ins Saimaa-Seengebiet führt. Der achttägige Roadtrip für Naturfans ist ab 700 Euro pro Person buchbar (Reisecode: ZSF001).

Laut ADAC gehören zu den Trendzielen für den Urlaub mit dem Mietwagen im kommenden Jahr auch Albanien und Rumänien. Während das Balkanland schon länger als Geheimtipp gehandelt wird, gesellt sich jetzt auch Drakulas-Heimat zu den Lieblingen der Individualisten. Ab 690 Euro pro Person ist eine elftägige flexible Mietwagen-Rundreise ab Bukarest buchbar (Reise-Code: Z7Q001). Die einwöchige Albanien-Tour ab Tirana kostet ab 390 Euro pro Person (Reise-Code: Z7F002).

Entdecker zieht es laut Lonely Planet 2026 nach Peru. Im Sommer dieses Jahres erst wurde in der Hauptstadt Lima eines der modernsten Flughafenterminals Südamerikas eröffnet, was die Anreise noch einmal erleichtert. Peru macht aber auch mit einem neuen Food-Trend von sich reden: die Nikkei-Küche, peruanisch-japanische Fusionsküche, an der man in Lima nicht vorbeikommt. Eine 15-tägige Rundreise mit Übernachtung mit Verpflegung laut Ausschreibung im Doppelzimmer in Mittelklassehotels ist inklusive Flügen und Transfers ab 3.499 Euro pro Person buchbar (Reise-Code: R5P004).

Auch eines der Lieblingsziele digitaler Nomaden feiert sein Comeback: Die thailändischen Insel Phuket schafft es auf die Best-in-Travel-Liste 2026 des Lonely Planet. Blitzweiße Sandstrände, dschungelbewachsene Küsten: Eine achttägige individuelle Rundreise mit privatem Reiseleiter durch Thailands Süden ab Phuket ist ab 2.010 Euro pro Person buchbar (Reise-Code: ZBU001).

Auf die Bucket List 2026 kommen auch Flusskreuzfahrten. Und das bei einer deutlich jüngeren Zielgruppe als bisher. Galten die Reisen auf Rhein, Mosel & Co. einmal als perfekte Urlaubsform für die "Generation 60 plus", stehen heute schon Mittdreißiger im Fokus, die Wert auf ein abwechslungsreiches Aktivprogramm legen. Besonders angesagt: Boat & Bike-Reisen wie eine Flusskreuzfahrt ab Amsterdam, bei der an Land entspannte Radtouren warten. Sieben Übernachtungen mit Vollpension an Bord des Premiumschiffs "MS De Willemstad" sind inklusive Leihrad ab 799 Euro pro Person buchbar (Reise-Code: K84131).

