Inspur präsentiert sich auf der Hannover Messe 2025 in Deutschland

Am 31. März fand die Hannover Messe 2025 in Hannover, Deutschland, statt. Diese 1947 gegründete Veranstaltung gilt als „Seismograf" der globalen industriellen Technologieentwicklung und ist eine der einflussreichsten Industrieausstellungen der Welt. Inspur hatte einen großartigen Auftritt auf dieser Messe und stellte seine innovativen Praktiken in Bereichen wie industrielles Internet und Cloud Computing Services vor.

Im Bereich des digitalen Ökosystems der Expo stellte Inspur hauptsächlich seine innovativen Praktiken in Bereichen wie dem Aufbau industrieller digitaler Infrastrukturen, verteilter intelligenter Clouds, grenzüberschreitendem digitalem Handel usw. sowie Produkte wie Hairuo Large Model vor. Es wurden Inspurs Full-Stack-Cloud-Computing-Service-Fälle in Branchen wie Fertigung, Energie, Transport, Finanzen, medizinische Versorgung und Bildung vorgestellt, die die Fähigkeit von Inspur zeigen, Digital-Intelligence-Lösungen für Benutzer anzupassen, die mit „Cloud + KI" konfrontiert sind. Während der Ausstellung stellte Inspur weltweit zum ersten Mal zwei innovative Errungenschaften vor: der Inspur Industrial Internet Zhiye Large Model Agent Swarm und die Überseeversion des Digital Transformation Master. Während der Ausstellung tauschte sich Inspur aktiv mit der Industrie aus und diskutierte gemeinsam die neue Zukunft der Fertigungsentwicklung.

Diese Hannover Messe bot Inspur eine Plattform, um mit der globalen fortschrittlichen Fertigungsindustrie zu kommunizieren und die zukunftsweisende Vision und praktischen Erfolge von Inspur bei der Stärkung der digitalen Befähigung und der Förderung einer neuen Art der Industrialisierung zu demonstrieren. Auch in Zukunft wird Inspur seine Vorteile als führendes Unternehmen der neuen Generation der chinesischen Informationstechnologie ausspielen, die Entwicklung des Auslandsgeschäfts beschleunigen und gemeinsam mit globalen Partnern neue Impulse für die weltweite industrielle Entwicklung setzen.

