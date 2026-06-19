ems-training.de services GmbH

Neue Marktstudie: EMS-Training rückt Zielgruppe ab 40 in den Fokus

Warum Muskelgesundheit, Rücken, Betreuung und Sicherheit wichtiger werden als reine Zeitersparnis

Bild-Infos

Download

Gersthofen (ots)

20 Minuten Training, schnelle Effekte, moderne Impulstechnologie: So wird EMS-Training häufig wahrgenommen. Eine neue Marktstudie von ems-training.de zeigt jedoch, dass professionell betreutes Ganzkörper-EMS breiter eingeordnet werden muss. Sein Potenzial liegt nicht allein in der Zeitersparnis, sondern zunehmend in Themen wie Muskelgesundheit, Rückenstärkung, Betreuung, Sicherheit und gesundem Älterwerden.

Damit rückt EMS-Training in einen größeren Zusammenhang. In einer älter werdenden Gesellschaft wird Muskeltraining für Mobilität, Stabilität, Rückengesundheit und körperliche Leistungsfähigkeit immer relevanter. Während klassische Fitnessstudios vor allem auf Trainingsfläche, Gerätevielfalt und Eigenmotivation setzen, stellt professionell betreutes EMS-Training einen anderen Zugang dar: kurz, angeleitet, verbindlich und individuell steuerbar. Genau vor diesem Hintergrund untersucht die Studie, welche Rolle dieses Format künftig zwischen Fitness, Prävention und Gesundheitsmarkt spielen kann - besonders für Zielgruppen ab 40, die in der EMS-Nutzung bereits deutlich sichtbar sind.

Die Marktstudie "EMS-Training 2026 - Daten. Trends. Perspektiven." verbindet aktuelle Marktdaten zum gewerblichen EMS-Markt, eine eigene Endkundenbefragung und eine wissenschaftliche Einordnung. Besonders auffällig ist die Altersstruktur in reinen EMS-Studios: Rund 74 Prozent der Mitglieder sind 40 Jahre oder älter, etwa 60 Prozent liegen zwischen 40 und 60 Jahren. Damit wird jene Zielgruppe sichtbar, auf die sich auch die übergeordneten Fragen nach Muskelgesundheit, Alltagstauglichkeit und gesundem Älterwerden beziehen.

Dieser Befund spiegelt sich auch in den Nutzungsmotiven wider. Bei aktiven EMS-Trainierenden stehen vor allem funktionelle und gesundheitsorientierte Ziele im Vordergrund: Muskelaufbau wird am häufigsten genannt, gefolgt von Rückenthemen, Lebensqualität im Alter und allgemeiner Fitness. Damit erweitert die Studie den Blick auf EMS-Training: Neben der kurzen Trainingsdauer rücken vor allem die konkreten Ziele und Erwartungen der Trainierenden in den Fokus.

Neben Zielgruppen und Nutzungsmotiven nimmt die Studie auch die aktuelle Entwicklung des EMS-Marktes in den Blick. Der deutsche Markt befindet sich mit 1.269 reinen EMS-Studios in einer Konsolidierungsphase, in der Anbieterprofil, Qualität, Fachkunde und sichere Anwendung an Bedeutung gewinnen.

In der Gesamtschau zeigt die Studie ein differenziertes Bild des EMS-Marktes: Technik und kurze Trainingsdauer bleiben wichtige Merkmale, reichen als Erklärung aber nicht aus. Für die weitere Einordnung rücken vor allem Nutzenvermittlung, sichere Anwendung und die Positionierung als qualifiziert betreutes Muskeltraining in den Vordergrund.

Für Redaktionen liefert die Studie vor allem eines: konkrete Ansatzpunkte für die Einordnung eines Marktes, der sich neu sortiert. Die Daten zeigen aktuelle Entwicklungen im gewerblichen EMS-Markt, die auffällige Altersstruktur in reinen EMS-Studios und die Nutzungsmotive aktiver EMS-Trainierender. Hinzu kommen Themen wie Betreuung, sichere Anwendung und Anbieterqualität. Damit bietet die Studie Stoff für Beiträge, die EMS-Training nicht nur als effizientes Kurztraining betrachten, sondern als betreutes Trainingsformat an der Schnittstelle von Fitness, Prävention und Gesundheitsmarkt.

Die vollständige Marktstudie steht auf ems-training.de als PDF zum Download bereit.

https://ots.de/fZa6WT

Bildmaterial und Grafiken zur redaktionellen Verwendung

Bildmaterial und Grafiken zur redaktionellen Berichterstattung über EMS-Training und professionelles Ganzkörper-EMS stehen in der Medienbibliothek von ems-training.de zum Download bereit:

https://www.ems-training.de/medienbibliothek

Das Bildmaterial darf im Zusammenhang mit redaktioneller Berichterstattung über EMS-Training und professionelles Ganzkörper-EMS verwendet werden. Als Bildquelle ist ems-training.de anzugeben.

Über ems-training.de

ems-training.de ist eine Informations- und Suchplattform rund um professionelles Ganzkörper-EMS-Training. Die Plattform bietet Grundlagenwissen, Fachartikel, Studien, Sicherheitsinformationen und Anbieterorientierung für Menschen, die EMS-Training verstehen, einordnen oder qualifizierte Anbieter finden möchten.

Original-Content von: ems-training.de services GmbH, übermittelt durch news aktuell