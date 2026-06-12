Beauty of Joseon

Beauty of Joseon eröffnet Pop-Up im DOUGLAS Pop-up Café

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Düsseldorf (ots)

Die koreanische Skincare-Marke macht ihren ersten Schritt in den deutschen Premium-Beauty-Handel

Beauty of Joseon, eine der derzeit meistdiskutierten Marken im K-Beauty-Segment, eröffnet im DOUGLAS Pop-up Café | Düsseldorf einen kuratierten Pop-up-Store - ihren ersten groß angelegten stationären Pop-up-Store in Deutschland. Der Pop-up-Store ist vom 11. Juni bis zum 4. Juli 2026 geöffnet.

Vom Feed zum Flagship Store

Beauty of Joseon hat sich seinen Ruf vor allem über digitale Kanäle erarbeitet. Das Pop-up bei Douglas markiert den nächsten Schritt: vom viralen Social-Media-Feed zum kuratierten Flagship-Store. Douglas fungiert als Kurator für Marken, die im Premium-Segment echte Relevanz besitzen. K-Beauty hat seinen Nischenstatus hinter sich gelassen. Beauty of Joseon ist eine der Marken, die dies unter Beweis stellen.

Das Interesse des deutschen Publikums an der Marke ist spürbar: Seit der Eröffnung verzeichnet der Pop-up regen Zuspruch - von Beauty-Enthusiast:innen, die Relief Sun bereits aus sozialen Medien kennen, bis hin zu Neuentdecker:innen, die K-Beauty erstmals physisch erleben. Der Pop-up macht deutlich, dass die digitale Fangemeinde der Marke auch im stationären Handel präsent ist.

Seoul in Düsseldorf

Das Pop-up-Konzept "One Summer Day in Seoul" verwandelt das "Beauty of Joseon"-Universum in ein vielschichtiges Erlebnis im Laden. Besucher erhalten am Eingang eine Bordkarte und durchlaufen fünf kuratierte Bereiche: An der DIY-Station gestalten sie mit BOJ-Stempeln ihren eigenen koreanischen Fächer. An der Skincare-Station stehen alle sechs Produkte der BOJ-Sommerroutine zum Testen bereit. Der Seoul Glow Photo Spot bietet Fotos vor einer von Seoul inspirierten Kulisse mit dem Namsan Tower und einem traditionellen Palast. Besucher können außerdem im interaktiven Spiel "Catch the BOJ Glow" besondere Preise gewinnen und in der Café-Zone Hanbang-inspirierte Getränke wie den Rice Milk Latte und Honey Ginseng Tea genießen, um ganz in das BOJ-Erlebnis einzutauchen.

Die Produkte

Die 6-Stufen-Sommerpflege von BOJ nimmt mit auf eine Reise durch Seoul.

Im Mittelpunkt des Pop-ups steht die 6-Stufen-Sommer-Hautpflegeroutine von BOJ: eine Produktreihe aus sechs Produkten, die traditionelle Hanbang-Inhaltsstoffe wie Reis, Ginseng und Propolis vereint. Die Routine beginnt mit der Glow Replenishing Rice Milk, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und ins Gleichgewicht bringt, gefolgt vom Glow Serum, das überschüssigen Sommer-Talg reguliert und für einen gesunden Glanz sorgt. Als Nächstes sorgen das Revive Eye Serum und das Under Eye Patch als kraftvolles Duo für tiefe Elastizität in der empfindlichen Augenpartie und speichern Feuchtigkeit. Die Pflege wird anschließend mit der Revive Firming Moisturizer versiegelt, um die Hautdichte zu stärken. Den krönenden Abschluss bildet schließlich Relief Sun, der weltweite Bestseller der Marke und Star des Pop-ups, der als unverzichtbarer letzter Schliff sowohl starken UV-Schutz als auch tiefe Hautpflege bietet.

Zu jedem Einkauf gibt es besondere Geschenke: Beim Kauf von Relief Sun wartet ein Schlüsselanhänger-Set. Ab einem Einkauf von 40 EUR oder mehr, einschließlich Relief Sun, kommt zusätzlich eine Tragetasche dazu, die vom traditionellen Hanbok-Design inspiriert ist. Wer die neueste Revive Firming Moisturizer oder die Revive Under Eye Patch erwirbt, erhält außerdem ein 10-ml-Deluxe-Produkt. Zusätzlich gibt es spezielle Samstagsgeschenke - ein Vorbeikommen lohnt sich also.

About Beauty of Joseon

Beauty of Joseon wurde in Korea gegründet mit dem Anspruch, jahrhundertealte Hanbang-Tradition in alltagstaugliche Hautpflegerituale zu übersetzen. Reis, Ginseng und grüner Tee bilden den Kern jeder Formel - weiterentwickelt durch die Expertise der K-Beauty. In Deutschland erhältlich bei Douglas.

Pop-up Details

Douglas Pop-up Café, Ackerstaße 151, 40233 Düsseldorf, Düsseldorf

Öffentlich geöffnet: 11. Juni - 4. Juli 2026, donnerstags bis samstags

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