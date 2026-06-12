FRÖTEK-Kunststofftechnik GmbH

FRÖTEK präsentiert Verbindungstechnologien für die Energieversorgung von morgen

Osterode am Harz (ots)

Auf der EES 2026 präsentiert die FRÖTEK-Kunststofftechnik GmbH innovative Lösungen für Batterietechnik, Energieinfrastruktur und industrielle Verbindungstechnologien. Als internationaler Hersteller und Zulieferer mit Standorten in Deutschland, den USA, China, Ungarn und der Ukraine entwickelt und produziert FRÖTEK Verbindungstechnologien für moderne Batteriesysteme sowie weitere anspruchsvolle Anwendungen in der Energieversorgung.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen starre und flexible Busbar-Lösungen aus Kupfer oder Aluminium, Geflecht- und Lamellenverbinder sowie kundenspezifisch ausgelegte, beschichtete und isolierte Verbindungselemente. Ergänzt wird das Portfolio durch Kabelbäume, vollisolierte Batterie-Steckverbinder, isolierte Polschrauben sowie spritzgegossene Kunststoffkomponenten wie Kabelführungen, Schutzkappen, Ölkanäle und Kunststoffgehäusen.

Damit unterstreicht die FRÖTEK Group ihre Rolle als internationaler Systempartner für zuverlässige Technologien und Lösungen für die Mobilität, Energiespeicherung und Energieversorgung von morgen.

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